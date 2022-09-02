Купеческие дома и планетарий: Слава Степанов снял с высоты «ворота Алтая»

Мост через реку Бию открыли в 1965 году. Еще в 1901 году местная купчиха Морозова предлагала построить мост за свои деньги и брать за проезд по 5 копеек. Власти отказались, так как решили, что это будет дорого для крестьян

Фото: Слава Степанов Поделиться







