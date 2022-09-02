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Купеческие дома и планетарий: Слава Степанов снял с высоты «ворота Алтая»

В Бийске сохранились исторические здания начала 20-го века

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Здание драматического театра построили в 1914 году

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Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Бийска, который называют «воротами Алтая», с высоты. Город находится в Алтайском крае. Там есть купеческие здания, свой драмтеатр и небольшой планетарий.

Посмотрите на снимках, что еще можно увидеть в Бийске.

Мост через реку Бию открыли в 1965 году. Еще в 1901 году местная купчиха Морозова предлагала построить мост за свои деньги и брать за проезд по 5 копеек. Власти отказались, так как решили, что это будет дорого для крестьян

Мост через реку Бию открыли в 1965 году. Еще в 1901 году местная купчиха Морозова предлагала построить мост за свои деньги и брать за проезд по 5 копеек. Власти отказались, так как решили, что это будет дорого для крестьян

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Как пишет Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен», музей Чуйского тракта располагается в здании купца Варвинского, которое построено в 1911 году. Купцы Бийска одними из первых наладили торговлю с Монголией и Китаем

Как пишет Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен», музей Чуйского тракта располагается в здании купца Варвинского, которое построено в 1911 году. Купцы Бийска одними из первых наладили торговлю с Монголией и Китаем

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На фото — пассаж купца Второва. К нему примыкает пассаж Фирсова, который серьезно пострадал в пожаре в 2007 году, и сейчас не используется

На фото — пассаж купца Второва. К нему примыкает пассаж Фирсова, который серьезно пострадал в пожаре в 2007 году, и сейчас не используется

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Бийский планетарий называется «Родина»

Бийский планетарий называется «Родина»

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Бийску присвоен статус наукограда

Бийску присвоен статус наукограда

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В этом году городу исполнилось 313 лет

В этом году городу исполнилось 313 лет

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Этим летом корреспонденты НГС побывали в Бийске во время путешествия по Чуйскому тракту. Читайте о топе самых интересных мест в городе.

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БийскСлава СтепановАлтайский край
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