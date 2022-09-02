Купеческие дома и планетарий: Слава Степанов снял с высоты «ворота Алтая»
В Бийске сохранились исторические здания начала
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Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки Бийска, который называют «воротами Алтая», с высоты. Город находится в Алтайском крае. Там есть купеческие здания, свой драмтеатр и небольшой планетарий.
Посмотрите на снимках, что еще можно увидеть в Бийске.
Этим летом корреспонденты НГС побывали в Бийске во время путешествия по Чуйскому тракту. Читайте о топе самых интересных мест в городе.