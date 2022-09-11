«Со страхом ждем появления в Крыму "кентавра"»: число заболевших на курортах полуострова выросло в 10 раз
Инфекционист считает, что винить в новой вспышке ковида туристов — глупость
Бархатный сезон — лучшее время для отдыха в Крыму. Но каждый новый день сентября на полуострове регистрируется в среднем от 400 до 500 новых больных коронавирусной инфекцией. Среди заболевших почти половина — туристы. Вместо пляжа и купаний отпуск они вынуждены провести в отеле на самоизоляции, а те, кому особо не повезло — на больничной кровати.
Тотальных ограничений пока не будет
— Только за неделю в Крыму и Севастополе уровень заболевших такой, какой был за целый апрель, — заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская. — Но несмотря на рост заразившихся, дополнительные ограничительные меры в Крыму пока не вводятся. Во многом это связано с тем, что подавляющее число заболевших переносят коронавирус намного легче, чем в прошлом году.
— Сегодня госпитализации требуют 20–25 процентов, а в прошлом году таких было 75 процентов, — говорит глава Республики Крым Сергей Аксёнов. — А уровень тяжести заболевания и уровень летальности в 20 раз ниже, чем когда мы регистрировали подобные цифры, — вторит ему руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.
Болезнь протекает легче из-за приобретенного иммунитета после вакцинации или уже перенесенного коронавируса. Поэтому пока тотальных ограничений на полуострове не предвидится. Хотя рекомендации Роспотребнадзора остаются прежними: соблюдать личную гигиену и масочный режим в общественных местах, особенно людям пожилого возраста.
«Со страхом ждем "кентавр"»
— То, что крымчане винят в росте заболевания коронавирусом туристов — ужасная глупость, — считает Искандер Каримов, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской Академии
Но самое опасное, по словам ученого, что сами отдыхающие перестали заботиться о себе.
— Рост заболеваемости коронавирусом в Крыму сегодня вырос в 10 раз по сравнению с началом лета. Это во многом связано с тем, что осенью в популяцию возвращаются сезонные вирусы. Сейчас в Крыму из-за резкого похолодания температура ночью опускается до 8–10 градусов тепла, а днем поднимается до 23–25. Такой температурный режим идеален для развития сезонных вирусов. И именно сезонные вирусы могут стать тем триггером, который ослабит организм и сделает его уязвимым для заражения коронавирусом. А ведь многие уже забыли про вакцинацию и ревакцинацию — главный и единственный способ спасения от COVID-19.
Этим летом и осенью крымские пансионаты, отели и дома отдыха не требуют при заселении обязательный ПЦР-тест, поэтому туристы, приезжающие в Крым, не считают вакцинацию обязательной.
— Поездка в отпуск без вакцинации или ревакцинации может стать большой ошибкой, — предупреждает Искандер Каримов, доцент кафедры инфекционных болезней Медицинской Академии
Но есть и положительные тенденции, которые, по мнению вирусолога, помогают легче справиться с ковидом, даже если вы им заразились.
— Сейчас давление коронавируса на человеческую популяцию ослабло: он выбил из нее самых слабых теперь его задача — остаться в виде сезонного заболевания, — объясняет Искандер Каримов. — Поэтому сейчас болезнь протекает значительно легче. К тому же, появились противовирусные препараты, которые можно применять в догоспитальный период. Поэтому даже заболевшие коронавирусом реже попадают в больницы и сталкиваются с меньшими осложнениями после выздоровления.
— Но есть и другой вариант, по которому может пойти соприкосновение человечества с COVID-19. Из-за мутаций он может усилить свои свойства, например, мы со страхом ждем появления в Крыму нового подвида «омикрона» — «кентавр». Такой мутировавший вирус может сильно ударить по тем, кто не болел и не вакцинировался, например по подросткам, попадающим в эту категорию. Поэтому я призываю всех: сделайте прививку и отдыхайте с удовольствием и без опасений.
Чем опасен «кентавр»? Новый подвид штамма коронавируса «омикрон» был впервые обнаружен в мае 2002 года в Индии, а в июле уже появился в России. Он получил название «кентавр». «Кентавр» отличается восемью мутациями, что помогает ему быстрее распространяться. Этот подвид вируса поражает в основном верхние дыхательные пути, поэтому вызывает меньше пневмоний. Симптомами заражения «кентавром» могут быть боль в горле, кашель, рези в глазах, насморк, ломота в суставах и мышцах, головная боль, температура до 38 градусов. «Кентавр» практически не вызывает потерю обоняния. Лечится, как и другие штаммы COVID-19, противовирусным препаратами.
Что делать заболевшему туристу?
Если вы на отдыхе в Крыму заразились коронавирусной инфекцией, сообщите об этом на горячую линию. Вам будет оказана помощь, в случае необходимости, госпитализация.
Телефоны горячей линии Роспотребнадзора и Минздрава Крыма: