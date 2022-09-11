«Со страхом ждем появления в Крыму "кентавра"»: число заболевших на курортах полуострова выросло в 10 раз

— Только за неделю в Крыму и Севастополе уровень заболевших такой, какой был за целый апрель, — заявила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская. — Но несмотря на рост заразившихся, дополнительные ограничительные меры в Крыму пока не вводятся. Во многом это связано с тем, что подавляющее число заболевших переносят коронавирус намного легче, чем в прошлом году.

— Сегодня госпитализации требуют 20–25 процентов, а в прошлом году таких было 75 процентов, — говорит глава Республики Крым Сергей Аксёнов. — А уровень тяжести заболевания и уровень летальности в 20 раз ниже, чем когда мы регистрировали подобные цифры, — вторит ему руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.