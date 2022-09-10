Прикройте колени: что на самом деле ждет туристов в распиаренном Дагестане
Южная республика набирает популярность с тех пор, как поездки в Европу для россиян стали малодоступны
Республика Дагестан — неожиданно вышедший из тени курортный регион России. В последние два года он усиленно набирает популярность среди путешественников. Способствовали тому пандемия коронавируса с закрытыми границами на многие привычные направления, а также санкции вследствие военной спецоперации, продлившие режим закрытости. Сужение мира при планировании отпуска заставило обратить взор на неизведанные уголки родной страны. Главный редактор 76.RU съездила в тур по Дагестану, оставив честный отзыв о том, каким запомнился отдых в республике.
Летом 2022 года мы с мужем даже не раздумывали о том, где провести отпуск. Дагестан — решение для тех, кто, кажется, посмотрел уже всё интересное и доступное вроде Приэльбрусья, российских южных курортов, Крыма, Карелии, соседней страны Абхазии. В каком-то смысле для меня Республика Дагестан перекликается с Алтаем — еще несколько лет назад поездки по обоим направлениям не были так популярны, а теперь потоки туристов хлынули на не совсем готовую к гостям инфраструктуру. Поэтому кое-что лучше знать до того, как вы упакуете чемодан для поездки в республику.
Требования к внешнему виду туриста
Практически всё население республики — мусульмане. Религия требовательна к образу жизни людей настолько, что даже нерелигиозных туристов просят соблюдать правила. Обычно гиды в организованных турах предупреждают об этом, но если вы планируете ехать сюда самостоятельно, приготовьте одежду, прикрывающую колени. Для девушек подойдут штаны и юбки ниже колена. Также и для мужчин. Шорты можно, но опять же — лучше длиной до колена и ниже. Для дам нежелательны глубокие декольте и откровенные майки. Впрочем, за топ с открытыми плечами мне никто слова не сказал.
— В Махачкале вам никто ничего не скажет. Но во время поездок в горные сёла местные могут подойти ко мне и спросить, почему я таких туристов вожу, — просил понимания наш гид Беня. — Был один случай с девушкой в коротких шортах, из-за которой ко мне подошли с вопросами.
Иными словами, открытую агрессию из-за одежды к вам вряд ли кто проявит, но с вашим гидом могут перестать работать.
Лишь в одном месте к нашей группе прозвучала просьба прикрыться. Точнее, попросили об этом только девушек, что заставило улыбнуться. В тот день мы приехали кататься на сапбордах по водохранилищу. Естественно, все были в купальниках, планируя окунуться в голубую воду на фоне гор. Дамам выдали платки и попросили прикрыться до того момента, пока не отплывем от берега.
Еда и алкоголь
Кормят в Дагестане щедро, но однообразные блюда в горах приелись нашей группе за пять дней. Ежедневно на завтрак были абрикосовая каша и блины. Обеды и ужины обычно состоят из супа, куриного шашлыка, отварной баранины либо рагу из говядины, баранины, курицы с овощами. Всегда на стол подают чуду — тонкие пресные лепешки с мясом, сыром, творогом или даже тыквой внутри. Очень вкусная вещь. А вот традиционный хинкал не поразил — это пышные отваренные куски теста. Их подают с бульоном, отварным мясом или соусом. Любителям сладкого будет грустно: на десерт в горах предлагают мёд и карамельки.
Простые блюда, к слову, приятно сказались на пищеварении. В отличие от того же черноморского побережья, где каждое лето туристы валятся от кишечных инфекций.
В Махачкале и Дербенте выбор блюд шире, тут уже найдутся кафе на любой вкус. Но есть особенность — не во всех заведениях продают алкоголь. Опять же, из-за религиозных соображений хозяев. Впрочем, проблем с поиском спиртного у желающих не возникнет — в магазинах продают дагестанский коньяк и местное вино. Последнее весьма посредственно, зато коньяки любители вывозят отсюда ящиками. Всё из-за цен — Дагестан непривычно дешевый регион. Самая дорогая бутылка вина в специализированном магазине — 300 рублей. А коньяк стоит в 1,5–2 раза дешевле, чем в других регионах страны.
Кофейная революция
Кофейня в Дагестане есть почти на каждой горе — так шутили мы во время поездки. Открывать стильно оформленные заведения здесь стало настолько модно, что хороший кофе с десертом можно купить даже там, где этого никак не ожидаешь. Современные кофейни выделяются на фоне атмосферных обеденных заведений, которые больше напоминают столовые. Они выделяются на фоне всего. В республике нет привычных нам сетевых магазинов и кафе. До сюда не добрались ни «Магниты», ни «Пятерочки», ни даже «Макдоналдс» в свое время. Поэтому видеть по-столичному красиво оформленные кофейни было необычно.
Туалеты
Об этом сложно умолчать, но большинство туалетов в горном Дагестане — это чаши Генуя, напольные унитазы. В южной республике вдобавок распространен особый способ гигиены — почти везде стоят кувшины с водой вместо туалетной бумаги. Кроме того, в туристических местах уборные представлены обычными деревенскими дырами.
Горы и люди
То прекрасное, за чем стоит сюда ехать. Горный Дагестан — это один сплошной красивый вид. А жители горных сёл — это совсем не те представители Кавказа с крутым нравом, которых встречали многие. Дагестанцы оказались на удивление тихими и мягкими. Они еще не распробовали туризм как метод основного летнего заработка, хотя многих именно эти деньги спасают. Торговцы не несутся за тобой с предложением купить что-либо, да и продавцов в туристических местах пока совсем мало. А связанные вручную носки, варежки и кофты продают буквально за бесценок: 400 рублей пара рукавиц на козьем пуху.
— У нас хорошо, если хотя бы один человек в семье работает в бюджете. Так есть стабильная зарплата тысяч 12–13. В остальном — на натуральном хозяйстве живут в сёлах. У меня, например, 100 бычьих голов, пасутся вон за той горой, — рассказывал водитель, подвозивший нас до верха одной из гор.
Дагестан приберег для искушенного взора виды, на мой взгляд, лучшие во всем северном Кавказе. Зеленые горы и голубые реки, бесконечные долины и водопады, причудливые расщелины, по дну которых ты ходишь, как по затерянному миру. В основном места посещения одинаковы во всех турах — Сулакский каньон, аул-призрак Гамсутль, песчаный бархан Сарыкум, Карадахская теснина, село старый Гоор с местным «языком тролля» — скалой, откуда открываются лучшие виды. Древний город Дербент. Нет ни одной местности, про которую можно сказать, что она менее интересна. Но приготовьтесь, кое-где придется много и очень много ходить пешком.
Стоимость туров от местных гидов и организаций около 40 тысяч рублей. В эту сумму обычно входит пять дней экскурсий, ночевки и питание.