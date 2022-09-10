Прикройте колени: что на самом деле ждет туристов в распиаренном Дагестане

Иными словами, открытую агрессию из-за одежды к вам вряд ли кто проявит, но с вашим гидом могут перестать работать.

Лишь в одном месте к нашей группе прозвучала просьба прикрыться. Точнее, попросили об этом только девушек, что заставило улыбнуться. В тот день мы приехали кататься на сапбордах по водохранилищу. Естественно, все были в купальниках, планируя окунуться в голубую воду на фоне гор. Дамам выдали платки и попросили прикрыться до того момента, пока не отплывем от берега.