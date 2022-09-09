Закрытый гроб, плачущие таксисты и тысячи цветов. Как Британия будет прощаться с Елизаветой II
Соединенное Королевство погружается в траур, похороны королевы состоятся через 10 дней
В четверг, 8 сентября, королева Елизавета II, которая правила Великобританией дольше всех монархов, скончалась в возрасте 96 лет. Как сообщил Букингемский дворец, королева мирно скончалась в замке Балморал — своей любимой резиденции, которая находится в Шотландии. В последние годы Елизавета II проводила там почти каждое лето, а в детстве ездила туда в гости к бабушке и дедушке.
Елизавета II была монархом Великобритании и 14 других стран, включая Австралию, Канаду и Ямайку. У нее остались четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков. Корона перешла к 74-летнему сыну королевы Чарльзу, который взял имя Карл III. В официальных аккаунтах королевской семьи было опубликовано его заявление в связи со смертью матери. Карл III назвал сегодняшний день «моментом величайшей печали» для него и всех членов семьи.
В замок Балморал прибыли принцы Уильям и Гарри, а также принцы Эндрю и Эдуард и принцесса Энн (братья и сестра Чарльза). Меган, супруга Гарри, находится в Британии, но в Шотландию пока не приехала.
Королева Елизавета родилась в семье герцога и герцогини Йоркских, ее отец взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, в результате чего она стала наследницей престола. Она получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны. Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, ей тогда было 25 лет. Елизавета II стала старейшим монархом в британской истории и самым долгоправящим главой государства в мире.
Что происходит на улицах Лондона
В четверг вечером по всей Великобритании прошли мощные ливни, но это не помешало тысячам жителей страны выйти на улицы, чтобы отдать дань уважения королеве. В Лондоне толпы людей с зонтами стекаются к Букингемскому дворцу, к стенам которого возлагают цветы.
Десятки черных такси выстроились на улице Мэлл (связывает дворец и Трафальгарскую площадь), чтобы проститься с Елизаветой II. Таксист Ян Фуллагар рассказал агентству PA, что водители договорились о приезде ко дворцу в соцсетях.
— Она была великой женщиной, ее все уважали. Мы проезжаем Букингемский дворец каждый день, он стал частью вашей жизни, — сообщил Фуллагар. — Мне очень грустно, я опустошен.
20-летняя Роми Маккартни, держа в руках букет белых цветов, рассказала, что «королева была настоящей скалой».
— Многие мои друзья рыдали сегодня, — поведала девушка. — Ее смерть — это конец эпохи. Елизавета II была фигурой, на которую женщины должны равняться.
67-летний Джон Лоури плакал возле Букингемского дворца. Он рассказал The Sun, что собирается поставить палатку у дворца и жить в ней десять дней в знак уважения к Елизавете II.
— Я дважды встречался с королевой. Дарил ей цветы. Не могу в это поверить, — сказал он. — Она всегда была источником вдохновения. Ее королевский долг всегда был на первом месте, а семья — на втором. Думаю, ее состояние ухудшилось после смерти герцога Эдинбургского (супруг Елизаветы II умер в апреле 2021 года. — Прим. ред.). Боже, храни королеву.
В Эдинбурге британцы несут цветы к Холирудскому дворцу — резиденции королевы. Люди также собираются у шотландского замка Балморал, где умерла Елизавета II, и замка Винздор.
В Великобритании с 9 сентбяря отменены футбольные матчи чемпионшипа и первой лиги. Возможно, состоится перенос матчей премьер-лиги - это выяснится сегодня.
Как будут проходить похороны
План похорон королевы был подготовлен уже много лет назад. В 2017 году его раскопали журналисты газеты The Guardian, а чуть позже полный план мероприятий выдал журнал Politico. По этой причине сейчас известно, как именно пройдет церемония — иначе Букингемский дворец до последнего держал бы ее в секрете.
Траурные мероприятия в Британии начнутся 9 сентября. Вестминстерское аббатство и Собор Святого Павла будут звонить в колокола, ожидаются торжественные салюты в Гайд-парке и на Тауэр-Хилл, а также национальная минута молчания.
Гроб с телом усопшей королевы отправят из Балморала во дворец Холируд. Из Холируда пройдет торжественное шествие по Королевской миле в Эдинбурге к собору Святого Джайлса. Там состоится служба, в которой примут участие члены королевской семьи. После этого гроб доставят в Лондон, в Букингемский дворец.
Народное прощание с Елизаветой II начнется примерно 15 сентября (точная дата пока не объявлена) и будет длиться 4–5 дней — в зависимости от количества людей. Увидеть гроб с телом королевы можно будет в Вестминстер-Холле — части Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Гроб будет закрытым, его разместят на постаменте, по углам которого будут стоять королевские гвардейцы. Проститься с монархом смогут все желающие — церемония будет длиться практически круглыми сутками (23 часа в день).
Точная дата похорон пока неизвестна. По данным британских СМИ, они состоятся 19 сентября. Похороны пройдут в Вестминстерском аббатстве. В стране будет объявлен однодневный национальный траур. Память королевы почтят двумя минутами молчания. После часовой службы торжественная процессия будет сопровождать гроб (его повезут на лафете) в Гайд-парк, где переложат в катафалк и отправят в Виндзор. В часовне Святого Георгия в Виндзорском замке состоится панихида, и гроб опустят в королевский склеп.
Что говорят политики
— Это огромный шок для нации и мира, — заявила новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Она встречалась с королевой всего три дня назад, во время церемонии назначения ее премьер-министром. — Мы все опустошены известием о смерти королевы. Она была скалой, на которой была построена современная Британия. Великобритания стала великой страной сегодня благодаря ей.
Президент США Джо Байден с теплотой вспомнил о своей первой встрече с Елизаветой II в 1982 году. Они также встречались в Великобритании год назад.
— Она очаровала нас своим остроумием, тронула своей добротой и щедро поделилась с нами своей мудростью. Она была солидарна с Соединенными Штатами в наши самые мрачные дни после 11 сентября, напомнив нам, что «горе — это цена, которую мы платим за любовь», — сказал Байден.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования королю Карлу III в связи с кончиной королевы Елизаветы II.
— С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене, — говорится в телеграмме.
Новый король весьма непопулярен
Старший сын королевы Елизаветы II Чарльз, принц Уэльский, стал королем в 73 года (Елизавета II взошла на трон в 25 лет). Почти всю свою жизнь он провел в качестве наследника и начнет новую работу в возрасте, когда большинство людей выходит на пенсию.
Чарльз — весьма неоднозначная фигура в Британии. Он раздражал политиков своими высказываниями по поводу войны в Ираке, климатических проблем и прочих вещей (считается, что члены королевской семьи не должны вмешиваться в политику). В народе он считается скучной рохлей, человеком без харизмы. Ему также часто припоминают историю с его бывшей супругой, принцессой Дианой, за спиной которой он крутил интрижку с Камиллой.
Как пишет AFP, согласно одному из опросов, проведенному в мае 2022 года, рейтинг одобрения Чарльза составил 56 процентов. Это намного ниже, чем у усопшей королевы (81 процент), его старшего сына принца Уильяма (77 процентов) и жены Уильяма Кэтрин (76 процентов). Рейтинг Камиллы — второй жены Чарльза — составил 48%.
Следующим наследником престола после Чарльза — теперь Карла III — будет принц Уильям.
Напомним, годом ранее в возрасте 99 лет скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. До своего столетнего юбилея он не дожил всего пару месяцев.
Несмотря на то, что и в Лондоне, и Балморале льет дождь, британцы выходят на улицы, чтобы почтить память королевы. Наши корреспонденты и читатели, живущие в Соединенном Королевстве, рассказали, как народ переносит уход старейшего монарха в британской истории.