Закрытый гроб, плачущие таксисты и тысячи цветов. Как Британия будет прощаться с Елизаветой II

Что происходит на улицах Лондона

В четверг вечером по всей Великобритании прошли мощные ливни, но это не помешало тысячам жителей страны выйти на улицы, чтобы отдать дань уважения королеве. В Лондоне толпы людей с зонтами стекаются к Букингемскому дворцу, к стенам которого возлагают цветы.



Десятки черных такси выстроились на улице Мэлл (связывает дворец и Трафальгарскую площадь), чтобы проститься с Елизаветой II. Таксист Ян Фуллагар рассказал агентству PA, что водители договорились о приезде ко дворцу в соцсетях.

