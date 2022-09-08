«Жить и отдыхать в Анапе — это небо и земля». Россиянка, которая стремилась переехать к морю, делится опытом
Уралочка уехала на юг и честно рассказывает, как у нее это получилось
С приходом осени, как по расписанию, резко упала температура. Многие из нас, надевая пальто и куртки, с тоской вспоминают летние отпуска, а самые отчаянные задумываются о том, чтобы навсегда переехать к морю и солнцу.
Вся семья екатеринбурженки Дарьи уже это сделала. Девушка, ее сестра, родители и даже подруга купили жилье в Анапе. Рассказываем, как они решились переехать, по чему скучают и чему радуются на новом месте.
Переезд
Дарья купила квартиру в Анапе четыре года назад. Изначально она не собиралась переезжать — только прилетать ненадолго, чтобы отдыхать от уральского холода. Затем ее примеру последовала сестра, которой хватило смелости переехать сразу после покупки жилья. Они перебрались в Анапу всей семьей, с мужем и ребенком. Несмотря на стереотип о том, что на югах не найти работу, муж устроился без труда, а ребенка легко отдали в школу рядом с домом. Следующей в этот город внезапно перебралась подруга сестер — она приехала на машине и просто не смогла заставить себя вернуться обратно.
— Конечно, нашей идеей фикс было перевезти родителей к морю. К тому времени стоимость недвижимости выросла в три раза: влияют спрос и местный мораторий на строительство. Дом купили в ипотеку, за неделю до начала спецоперации и поднятия ставок. Так что там была отдельная история с «если вы не купите доп. услуги, то отправим на пересмотр и дадим под
Сделку сестры закрыли удачно, и их родители уже прожили два месяца в новом доме. Сама Дарья периодически приезжает к ним. Таким образом, сейчас всё большое семейство в процессе миграции на юг. По мнению Дарьи, переезд возможен в любом возрасте — было бы желание. Ей самой 28, сестре — 40, а родителям — за 60. Работают они отнюдь не айтишниками, которым легко найти работу в любом уголке мира.
— Моя сестра — бухгалтер, ее муж работает в службе безопасности торговой сети, наша подруга — снабженец. В Екатеринбурге они работали на аналогичных должностях, и зарплаты в Анапе остались те же — ни больше ни меньше. Сама я работаю в винотеке и уверена, что при полноценном переезде проблем с работой у меня не будет, — говорит Дарья.
Жизнь в Анапе
Девушка утверждает: если уйти за пределы общественных пляжей, налепленных друг на друга гостевых домиков и киосков с кукурузой, то вы увидите совсем другую Анапу. Она красивая и уютная, спокойная и размеренная, с красивыми новостройками и прекрасными жителями, которые съезжаются сюда со всех концов России.
— Найти коренных жителей в новостройках практически невозможно, все — приезжие. И это так объединяет! Причины к переезду у всех разные, но каждый ищет единомышленников, новых друзей, новые контакты. Анапа — это место, где я впервые перепробовала всю... камчатскую рыбу! Потому что здесь живет много людей с Камчатки, и они стали моими друзьями, — делится Дарья.
Открытые люди — не единственный плюс города. В их списке Дарья перечисляет красивые виды, прекрасный климат и морской воздух, а также дешевую коммуналку (даже с учетом постоянно работающих кондиционеров). Если сравнить счета зимой, то можно и вовсе расплакаться: зима на побережье Черного моря гораздо теплее и короче, так что за отопительный сезон приходится платить меньше. Также местным почти не нужно покупать зимнюю одежду, резину и обувь. Зато в любое время года они могут посещать огромное количество кафе и туристических развлечений. И хотя Анапа гораздо меньше Екатеринбурга, здесь тоже есть торговые центры, концертные площадки и современные кинотеатры.
—Со многими стереотипами о российских курортах я не согласна. Жить и отдыхать в Анапе — это небо и земля, это совершенно разные вещи. Здесь есть чистая вода, пустые пляжи, красивые улочки и добрые люди. И работа тоже есть!
Инфраструктура в двух городах, на ее взгляд, примерно схожая, разницы в уровне больниц и школ она не заметила. Так как сейчас семья занимается домом, проводит туда газ и воду, они много общаются с государственными инстанциями — и здесь всё идет без сильных проблем или задержек.
— Дети в этом году пошли в новую красивую школу, она в пешей доступности, приняли туда штатно. Там замечательные педагоги и куча современного оборудования. В детской больнице, к которой мы прикреплены, кстати, тоже недавно сделали ремонт. Я бы даже сказала, что персонал в ней как-то доброжелательнее, чем на Урале, — считает Дарья. — В Анапе много внимания уделяют облагораживанию пляжей, туристических зон. Город растет и хорошеет на глазах!
Однако есть в Анапе и минусы. К ним Дарья причисляет:
- большие летние пробки;
- «ужасно медленную» работу местных ведомств, например, МФЦ;
- отсутствие сервисов по доставке продуктов (вроде «Самоката» или Delivery Club);
- высокие цены на продукты: сыры, колбасы и молочка дороже примерно на
20%;
- большое количество «быдловатых туристов», у которых есть стереотип про «отдых по-анапски».
— Но будем честны: подобные явления есть и в других городах. Все, кто переехал, наверняка сделали этот выбор осознанно, взвесив все за и против, — говорит Даша. — Не всех привлекают крупные мегаполисы. Если вы из таких — то, пожалуйста, не бойтесь думать о переезде на юг — например, в Анапу.
Ранее екатеринбуржец, переехавший в Крым, рассказал, что такое жизнь на полуострове на самом деле. Он предупреждает: вы всегда должны быть готовы вернуться обратно. А туристы, отдыхающие в Сочи, говорят о самых разных ужасах — но всё равно продолжают туда ехать.
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