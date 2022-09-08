«Жить и отдыхать в Анапе — это небо и земля». Россиянка, которая стремилась переехать к морю, делится опытом

Переезд

Дарья купила квартиру в Анапе четыре года назад. Изначально она не собиралась переезжать — только прилетать ненадолго, чтобы отдыхать от уральского холода. Затем ее примеру последовала сестра, которой хватило смелости переехать сразу после покупки жилья. Они перебрались в Анапу всей семьей, с мужем и ребенком. Несмотря на стереотип о том, что на югах не найти работу, муж устроился без труда, а ребенка легко отдали в школу рядом с домом. Следующей в этот город внезапно перебралась подруга сестер — она приехала на машине и просто не смогла заставить себя вернуться обратно.