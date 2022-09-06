Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене. Видеорепортаж

Сегодня, 5 июня, Мосгорсуд приговорил 32-летнего журналиста Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Также ему назначили 500 тысяч рублей штрафа. После заседания адвокаты осужденного сразу же обжаловали это решение.

У здания суда собралась целая толпа: друзья, коллеги и активисты — они пришли, чтобы поддержать Ивана. Самые близкие не могли сдержать слез.