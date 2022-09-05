Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене

Суд признал журналиста и советника экс-главы Роскосмоса Ивана Сафронова виновным в госизмене и отправил в колонию на 22 года, а также назначил штраф в 500 тысяч и 2 года ограничения свободы после освобождения. Ранее прокуратура просила дать Сафронову 24 года колонии — это всего на год меньше максимального срока, положенного по соответствующей статье УК РФ. Корреспонденты MSK1.RU вели текстовую трансляцию во время оглашения приговора.