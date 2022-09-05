Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене
Прокуратура предлагала срок на два года больше
Суд признал журналиста и советника экс-главы Роскосмоса Ивана Сафронова виновным в госизмене и отправил в колонию на 22 года, а также назначил штраф в 500 тысяч и 2 года ограничения свободы после освобождения. Ранее прокуратура просила дать Сафронову 24 года колонии — это всего на год меньше максимального срока, положенного по соответствующей статье УК РФ. Корреспонденты MSK1.RU вели текстовую трансляцию во время оглашения приговора.
Иван Сафронов настаивал на своей невиновности и требовал оправдательного приговора. В своем последнем слове он указал на общие нестыковки в доказательствах и ошибки к экспертизе. Кроме того, журналист добавил, что суд отказался приобщать к делу ряд доказательств его невиновности.
— Признать меня виновным — подписаться под тем, что я совершил шпионаж собственных мыслей, — сказал Сафронов. — Признать меня виновным — подписаться под тем, что написание статей по открытым источникам равнозначно преступлению. Я никогда с этим не соглашусь. Вам предстоит определить то, что будет с журналистикой в нашей стране в будущем.
Бывший журналист «Коммерсантъ» Иван Сафронов обвиняется в двух преступлениях по статье 275 УК РФ (госизмена). Следствие утверждает, что с 2015 по 2019 год он выведывал и собирал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами ОДКБ, а также Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова. Сафронов не признает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Во время работы в издании он писал об оборонно-промышленном комплексе и космической отрасли.