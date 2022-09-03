«Браво вам, Михаил Сергеевич!»: россияне — о президентстве Горбачева. Видеоопрос
MSK1.RU спросил у жителей и гостей столицы, как они относятся к единственному в истории президенту СССР
30 августа Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни от тяжелой болезни. Он был политиком и государственным деятелем, который оказал большое влияние на ход мировой истории, став первым и последним президентом СССР.
MSK1.RU вышел на улицы столицы и спросил жителей Москвы об их отношении к «отцу перестройки». Несмотря на то что мнения разделились, стоит отметить, что большое количество людей, которые негативно относятся к Горбачеву, отказались высказывать мнение под запись. В то же время москвичи, которые выразили симпатию к бывшему президенту, смогли наиболее подробно аргументировать свою точку зрения.
— Вот этот Горбачев, он продал всю нашу Россию, как и Ельцин в дальнейшем. Их двоих вообще не за что хвалить, — считает 88-летняя Нина Петровна.
— Спасибо, браво вам, Михаил Сергеевич! — выражает благодарность 70-летняя Елена Геннадьевна.
— Просто послушайте его, и тогда вам станет всё более-менее ясно, — советует 21-летний Алексей.
Напомним, 30 августа скончался Михаил Горбачев, первый и последний президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС. О том, что стало причиной смерти советского лидера, рассказали его близкие.
Похоронить политика планируют на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой. Церемония прощания с Горбачевым пройдет в субботу 3 сентября в Колонном зале Дома союзов. Начало церемонии — 10:00. Похороны состоятся в тот же день на Новодевичьем кладбище. В «Горбачев-фонде» сообщили, что оцеплять кладбище на время церемонии захоронения не планируют.
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