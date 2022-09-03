«‎Браво вам, Михаил Сергеевич!»: россияне — о президентстве Горбачева. Видеоопрос

30 августа Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни от тяжелой болезни. Он был политиком и государственным деятелем, который оказал большое влияние на ход мировой истории, став первым и последним президентом СССР.



MSK1.RU вышел на улицы столицы и спросил жителей Москвы об их отношении к «отцу перестройки». Несмотря на то что мнения разделились, стоит отметить, что большое количество людей, которые негативно относятся к Горбачеву, отказались высказывать мнение под запись. В то же время москвичи, которые выразили симпатию к бывшему президенту, смогли наиболее подробно аргументировать свою точку зрения.

