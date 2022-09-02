«Сто процентов фамилия имеет вес». Главный спортблогер страны — о жизни с Ксенией Шойгу и сотрудничестве с государством

Алексей Столяров — главный спортивный блогер страны, фитнес-тренер и муж Ксении Шойгу. На его канале выходят выпуски про путешествия, питание и челленджи на выносливость. Сам же Столяров помимо этого — создатель бренда одежды EAZYWAY.



В большом интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой Алексей Столяров рассказал, как трижды пытался подняться на Эверест, и о лучших местах для путешествия по России. А также о жизни с Ксенией Шойгу, своем бизнесе и сотрудничестве с RUTUBE и Министерством спорта.

