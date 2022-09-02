«Сто процентов фамилия имеет вес». Главный спортблогер страны — о жизни с Ксенией Шойгу и сотрудничестве с государством
Алексей Столяров рассказал в видеоинтервью, почему переехал в Москву и что не так с RUTUBE
Алексей Столяров — главный спортивный блогер страны, фитнес-тренер и муж Ксении Шойгу. На его канале выходят выпуски про путешествия, питание и челленджи на выносливость. Сам же Столяров помимо этого — создатель бренда одежды EAZYWAY.
В большом интервью проекта «Москва — Россия?» главному редактору MSK1.RU Оксане Маклаковой Алексей Столяров рассказал, как трижды пытался подняться на Эверест, и о лучших местах для путешествия по России. А также о жизни с Ксенией Шойгу, своем бизнесе и сотрудничестве с RUTUBE и Министерством спорта.
Делимся выдержками из видеоинтервью, которое опубликовано выше.
— А ты свободу свою не теряешь как блогер?
— Это надуманная история теми людьми, которые постоянно критикуют. Ты не теряешь свободу. Ты приходишь и говоришь: «Ребят, я могу попробовать найти спонсора, но очень круто было бы с вами сделать бесплатно. Я хочу поменять спорт России. Я не хочу критиковать Министерство спорта. Я хочу изменить его в лучшую сторону».
Можно очень здорово сейчас прийти и сказать, что Министерство спорта — говно, всё — говно, восемь лет нет флага, аудитория, 800 человек, пошли к Министерству спорта, будем сейчас кричать: «Министра долой».
Надо приходить к министру и говорить: «Олег Васильевич, то-то, то-то, мы можем попробовать помочь вам». Все-таки это, извините меня, министр. Он не просто так сидит там. Это человек очень умный. Его выбрали. Ты должен с ним контактировать. Ты выходишь с ним на контакт, можешь предлагать [идеи]. И он тебе также отвечает, он говорит: «Я приду». К тебе сразу приходят СМИ другого уровня, это как-то подсвечивают. Это и есть здравая коллаборация.
— А есть в этих всех коллаборациях что-то, потому что твоя жена Ксюша Шойгу?
— Конечно, наверное, есть. Сто процентов фамилия имеет вес. Имеет вес не в том, что мне помогают, а в том, что меня не посылают. Конечно же, у нас очень часто бывает такое, что просто не слышат. Естественно, это вес придает, естественно, это помощь. И, естественно, тебе просто не говорят: «Всё, до свидания».
Проект «Москва — Россия?» — это серия видеоинтервью, в которых авторы пытаются разобраться, Москва — это все-таки Россия или нет? Здесь говорят о жизни в главном городе страны и о главном в жизни. Смотрите наши видео!