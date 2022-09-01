Говорят, что с 1 сентября в России ввели QR-коды для путешественников. Так ли это?

По словам Зарины Догузовой, в это время для бизнеса действует тестовый период, во время которого туроператоров не будут привлекать к ответственности, если что-то пойдет не так. Для выездных туроператоров он действует до 1 марта 2023 года, для внутренних и въездных — до 1 сентября 2023 года. В Ассоциации туроператоров России подтвердили, что с 1 сентября туроператорам пока не обязательно вносить в базу данных какую-либо информацию, поскольку сама система еще дорабатывается и большинство участников рынка не смогут сделать этого сейчас даже технически.