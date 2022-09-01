Говорят, что с 1 сентября в России ввели QR-коды для путешественников. Так ли это?
В QR-кодах, по сообщениям СМИ, должна отражаться информация о путешественниках и их поездках
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале прокомментировала информацию о том, что для туристов с 1 сентября для путешествий по стране понадобятся QR-коды. Информация об этом появилась в «Парламентской газете», где со ссылкой на Ростуризм утверждалось, что в таких QR-кодах должна будет отражаться информация о путешественниках и их поездках. По словам Зарины Догузовой, эта информация не соответствует действительности.
— Никакие QR-коды не вводились ни для отдыха внутри страны, ни для зарубежных поездок, — сообщила глава Ростуризма. — Речь идет о запуске системы электронной путевки, сегодня она начала работать в тестовом режиме.
Систему электронной путевки Ростуризм ввел для того, чтобы защитить права туристов и повысить «прозрачность отрасли». Туроператоры добровольно вносят в систему данные о проданных турах, после чего каждому туру будет автоматически присваиваться специальный идентификатор для учета купленных туров. В Ростуризме считают, что это будет работать и для удобства путешественников, которые в любой момент смогут проверить информацию о купленной путевке. От самих же туристов дополнительно ничего не требуется.
По словам Зарины Догузовой, в это время для бизнеса действует тестовый период, во время которого туроператоров не будут привлекать к ответственности, если что-то пойдет не так. Для выездных туроператоров он действует до 1 марта 2023 года, для внутренних и въездных — до 1 сентября 2023 года. В Ассоциации туроператоров России подтвердили, что с 1 сентября туроператорам пока не обязательно вносить в базу данных какую-либо информацию, поскольку сама система еще дорабатывается и большинство участников рынка не смогут сделать этого сейчас даже технически.