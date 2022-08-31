Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам
Многие страны выступили против этой меры
Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что его страна также не поддержала это предложение.
Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге. Там же должны будут обсудить возможность приостановки действия соглашения об упрощении оформления виз. Если это решение будет принято, шенгенские визы для россиян будут оформлять дольше, кроме того, это будет обходиться намного дороже.
Выдачу виз для россиян уже прекратили некоторые страны — это Польша, Словакия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Дания, Мальта, Литва, Латвия и Эстония. Финляндия же с 1 сентября ограничила процесс получения виз для россиян — это можно сделать только в четырех городах (Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск и Мурманск) и только по понедельникам, кроме того, принимается не более 500 заявлений в день.
Некоторые страны, включая Германию и Францию, прямо предостерегали от запрета на въезд гражданам России. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявлял, что выступает против запрета на все визы, отметив, что блоку нужно быть «более избирательным».