Страны ЕС не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам

Главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать общий запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие страны выступили против этой меры. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, отметив, что его страна также не поддержала это предложение.

Судьба визового режима с россиянами обсуждалась министрами иностранных дел ЕС на встрече в Праге. Там же должны будут обсудить возможность приостановки действия соглашения об упрощении оформления виз. Если это решение будет принято, шенгенские визы для россиян будут оформлять дольше, кроме того, это будет обходиться намного дороже.