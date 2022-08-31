«Большинству россиян плевать». Как встретили вернувшуюся на родину Аллу Пугачеву

На днях информационные ленты запестрили — певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на эту новость. Несмотря на то, что комментарии на эту тему посыпались сотнями, критик Сергей Соседов уверен, что большинству россиян наплевать на то, приехала Пугачева на родину или осталась в Израиле. Об этом он заявил MSK1.RU.



— Я с трудом представляю нормального здравомыслящего человека, которого бы интересовали приезды-отъезды Аллы Пугачевой, — заявил критик Сергей Соседов. — Если мы сейчас пройдем по улице любого российского города и спросим 100 человек подряд, интересно ли им мнение Аллы Пугачевой по любому вопросу, то половина нас просто грязно обматерит. А 90 человек скажут, что им плевать, что думает и где собирается жить Алла Пугачева.