«Большинству россиян плевать». Как встретили вернувшуюся на родину Аллу Пугачеву
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На днях информационные ленты запестрили — певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на эту новость. Несмотря на то, что комментарии на эту тему посыпались сотнями, критик Сергей Соседов уверен, что большинству россиян наплевать на то, приехала Пугачева на родину или осталась в Израиле. Об этом он заявил MSK1.RU.
— Я с трудом представляю нормального здравомыслящего человека, которого бы интересовали приезды-отъезды Аллы Пугачевой, — заявил критик Сергей Соседов. — Если мы сейчас пройдем по улице любого российского города и спросим 100 человек подряд, интересно ли им мнение Аллы Пугачевой по любому вопросу, то половина нас просто грязно обматерит. А 90 человек скажут, что им плевать, что думает и где собирается жить Алла Пугачева.
— Да, пожилые ее помнят, а остальных ни ее жизнь, ни ее былое творчество уже давно не интересуют. Мне кажется, что интерес к ее возвращению нагнетается искусственно. Ведь в нем нечего обсуждать: громких высказываний она не делала, ничего не осуждала, давно говорила, что вернется в Россию к 1 Сентября. Вот вернулась к себе в Грязь. И что? Послушайте, о чем говорят люди в магазинах, на дачах: эксперты, чье мнение по политическим вопросам интересно большинству — точно не Пугачева и уж точно не Галкин, что бы они сами не возомнили о себе.
Критик уточнил, что считает инициативу депутата Елены Драпеко «дать шанс исправиться тем деятелям культуры, кто ошибся, и отправить их в Донбасс, чтобы они смогли понять смысл происходящего сегодня» разумной. И полагает, что семье Аллы Пугачевой такая поездка пошла бы на пользу.
— Пусть Галкины-Пугалкины побывают в Донецке или Мариуполе, пусть прочистят уши и откроют глаза, — добавил Сергей Соседов. — Возможно, что-то поймут. Ведь они живут в другом мире и страшно далеки от нас с вами.
А вот музыкант Юрий Лоза считает, что артистам сейчас на передовой делать нечего, ни в гуманитарных целях, ни в воспитательных. Они скорее помешают военным, создадут ненужную суету.
— Все люди разные, и нельзя всех равнять под одну гребенку, — поделился мнением Лоза. — Кто-то уезжает от несогласия, кто-то от страха, другие — отпуск. И всех приехавших после этого в обязательном порядке отправлять в Донбасс? Я не считаю инициативу Елены Драпеко разумной, ведь нельзя заставить людей испытывать патриотизм. К тому же, сейчас не время артистам толпиться на передовой и мешать военным.
— Хочешь помочь — в тылу есть много госпиталей, где проходят реабилитацию наши солдаты, иди туда, выступай для них. Я сейчас тоже не еду в Донбасс, но понимаю, что как только активные боевые действия закончатся, нужно будет поддерживать людей, поработать для них бесплатно. Так что принимать участие в налаживании жизни на освобожденных территориях я готов. А будет ли готова выступать там Алла Пугачева — ей решать.
Алла Пугачева, ее супруг Максим Галкин и двойняшки Гарри и Лиза уехали из России почти сразу после начала военной спецоперации на Украине. Их семья обосновалась на вилле в израильском курортном городке Кейсарии — месте достаточно фешенебельном для российских звезд. В отличие от Аллы Борисовны, которая никак не комментировала ход специальной операции, Максим Галкин осудил действия России. Возможно, поэтому жизненный путь супругов сейчас разделился. Галкин гастролирует по Европе с концертами, выходя на сцену в наряде желто-блакитного цвета, а Алла Пугачева примеряет новинки в магазине дизайнера Игоря Гуляева в центре Москвы.
Именно Игорь Гуляев опубликовал первые кадры с вернувшейся в столицу Пугачевой. Под наигранное удивление дизайнера: «Глазам не верю, неужели в самом деле...», певица открыла ногой дверь «Роллс-Ройса» и предстала во всей красе: похудевшая, стройная, довольная собой.
— Чего мне вдруг плохо выглядеть? Я отдыхала, лечилась, всё хорошо, — сообщила Пугачева. И удивилась бурной реакции Гуляева: — Прямо возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко.
Кстати, в профессиональном сообществе считают, что «эффектное» появление Пугачевой на публике «с ноги» — плод мысли пиарщиков певицы.
— С каких пор эти певцы ртом и их ценные мнения стали мерилом чести, совести и морали, — начали возмущаться в канале Игоря Гуляева его подписчики. — Если человек испугался и сбежал — он просто трус и не ему нам что-то объяснять.
Дизайнеру пришлось оправдывать свою подругу и клиентку. Ведь он любит Пугачеву еще с юности — создал первый в Казахстане фан-клуб певицы, был всю жизнь верен своей «звезде».
— Нельзя никогда осуждать людей, которые являются легендой страны, — заявил Игорь Гуляев в программе «Алена, блин!». И остался верен этому правилу.
Ну а главное действие, ради которого Алла Пугачева вернулась в конце лета, похоже, состоится 1 Сентября.
— Молодежь, в силу своего максимализма, может быть воинственно настроена, а в моем возрасте относишься к другим с пониманием. Каждый имеет право быть где угодно, говорить что угодно, имеют значение только поступки человека, — считает мама популярной певицы Ирина Бузова. — Я как мама понимаю Аллу Борисовну, она всё делает для детей. А с Олей мы тему возвращения Пугачевой не обсуждали — чужая жизнь не очень интересна.
Пока Галкин и Пугачева были в Израиле, корреспонденты MSK1.RU ездили в деревню Грязь, где находится известный замок семьи. Почитайте, как там живут соседи Пугачевой и Галкина, и посмотрите, как выглядит этот впечатляющий замок. Мы также рассказывали о том, кому на самом деле принадлежит замок в деревне Грязь.