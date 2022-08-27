Это вам не all inclusive: показываем другую Турцию, какой вы ее еще не видели
25 атмосферных фото
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Турция привычно ассоциируется у нас с солнышком, морем и отелями all inclusive. Однако страна намного больше и богаче этих представлений. Стереотипы разрушает читательница MSK1.RU Виктория Гатальская — фотограф, которая несколько лет живет в этой стране. Она передала атмосферу нетуристической и неизведанной Турции в душевных снимках. Полюбуйтесь и вы.
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