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Это вам не all inclusive: показываем другую Турцию, какой вы ее еще не видели

25 атмосферных фото

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Посмотрите на нетуристическую Турцию

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Турция привычно ассоциируется у нас с солнышком, морем и отелями all inclusive. Однако страна намного больше и богаче этих представлений. Стереотипы разрушает читательница MSK1.RU Виктория Гатальская — фотограф, которая несколько лет живет в этой стране. Она передала атмосферу нетуристической и неизведанной Турции в душевных снимках. Полюбуйтесь и вы.

Достаточно только выйти за пределы отеля...

Достаточно только выйти за пределы отеля...

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Жизнь без прикрас

Жизнь без прикрас

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Без глянца

Без глянца

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Кому-то приходится довольствоваться малым

Кому-то приходится довольствоваться малым

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Измир ночью

Измир ночью

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Котики везде — и всегда душевные

Котики везде — и всегда душевные

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Часто в уличных кафешках — живая музыка

Часто в уличных кафешках — живая музыка

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Котикам не спится

Котикам не спится

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Надпись у продавца бубликов призывает купить несколько штук для нуждающихся

Надпись у продавца бубликов призывает купить несколько штук для нуждающихся

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Негламурные улицы Кушадасы

Негламурные улицы Кушадасы

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Милота!

Милота!

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Непарадная Турция

Непарадная Турция

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Узнали импортное авто?

Узнали импортное авто?

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Турецкая еда — это не только кебабы

Турецкая еда — это не только кебабы

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Домики в старом городе

Домики в старом городе

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Западное побережье Турции — наследие Древней Эллады

Западное побережье Турции — наследие Древней Эллады

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Хозяин жизни

Хозяин жизни

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Такой вот «Хилтон»

Такой вот «Хилтон»

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Почитайте также о 7 городах Турции, куда не ступала нога русского туриста, но которые стоит посетить. Также мы рассказывали о топ-5 местах для удаленщиков в этой стране.

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