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Спецоперация на Украине

В Маслянинском районе похоронили погибшего на Украине ефрейтора

Военнослужащему было 24 года

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Прощание с Евгением Штоппелем состоялось 20 августа

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Житель рабочего поселка Маслянино Евгений Штоппель погиб во время спецоперации на Украине. Сообщение о прощании с мужчиной появилось на сайте администрации Маслянинского района.

Там же уточняется, что Евгений Штоппель погиб 13 августа.

— Люди, знавшие Евгения, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке. Евгению было 24 года, он проходил службу в одной из воинских частей, служил по контракту в звании ефрейтора, — говорится на сайте администрации.

В администрации корреспонденту НГС сообщили, что похороны военнослужащего прошли 20 августа.

Недавно мэр Анатолий Локоть подписал постановление об установке доски в память о погибшем в спецоперации Камиле Хабибназарове. Прежде мэрия отказывала в ее установке по формальным признакам.

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Спецоперация на Украине
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