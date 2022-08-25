В Маслянинском районе похоронили погибшего на Украине ефрейтора
Военнослужащему было 24 года
Житель рабочего поселка Маслянино Евгений Штоппель погиб во время спецоперации на Украине. Сообщение о прощании с мужчиной появилось на сайте администрации Маслянинского района.
Там же уточняется, что Евгений Штоппель погиб 13 августа.
— Люди, знавшие Евгения, отзываются о нем исключительно как о парне с сильным характером. Четко следовавшем своим принципам, честном, уверенном человеке. Евгению было 24 года, он проходил службу в одной из воинских частей, служил по контракту в звании ефрейтора, — говорится на сайте администрации.
В администрации корреспонденту НГС сообщили, что похороны военнослужащего прошли 20 августа.
Недавно мэр Анатолий Локоть подписал постановление об установке доски в память о погибшем в спецоперации Камиле Хабибназарове. Прежде мэрия отказывала в ее установке по формальным признакам.