Плевать на опасность: почему туристы едут в Крым даже после взрывов

Что происходит с турпотоком?

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что туроператоры по итогам нынешнего летнего сезона прогнозируют снижение потока в Крым на 45–50% . Это связано с отсутствием авиасообщения, недостатком билетов на поезда и другими логистическими неудобствами.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, за этот сезон туристический поток в Крым упал вдвое. Он считает, что это число уже можно считать итоговым.