Плевать на опасность: почему туристы едут в Крым даже после взрывов
Эксперты объяснили, что альтернативных вариантов отдыха в России не так много
После нескольких серий взрывов в Крыму, первая из которых прогремела
Серия взрывов в поселке Новофедоровка прогремела
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Что происходит с турпотоком?
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что туроператоры по итогам нынешнего летнего сезона прогнозируют снижение потока в Крым на
По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, за этот сезон туристический поток в Крым упал вдвое. Он считает, что это число уже можно считать итоговым.
— Даже последние события в Новофедоровке (имеются в виду взрывы на военном аэродроме. — Прим. ред.) и под Джанкоем (там поезда пришлось останавливать из-за диверсии. — Прим. ред.) не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину, — говорит вице-президент ассоциации.
При этом Крым — не единственная курортная зона России, где просел турпоток. По информации Ромашкина, показатели Анапы снизились на
— В Сочи фиксируется максимальный рост цен на жилье — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов, — подчеркнул эксперт.
По оценке Сергея Ромашкина, сейчас основная масса туристов добирается в Крым по автодорогам — около
— Если туристам придется временно (вероятно, непродолжительное время) добираться до Крыма комбинированным вариантом «поезд + автобус», то с большей долей вероятности они отнесутся к этому лояльно. Да, возможно, это не так комфортно, но по времени, проведенному в дороге, туристы даже выигрывают, — считает заместитель генерального директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова.
Туристы не паникуют
Непосредственно после первой серии взрывов (
— Вероятно, не больше 5–10% может потерять Крым, — пояснил Сергей Ромашкин.
По словам туроператоров, паники среди туристов нет — например, узнав о ЧП на железной дороге и возможной корректировке маршрутов, они не обращались за аннулированием уже действующих туров или за помощью с выездом, а также с требованиями отменить предстоящие поездки. Об этом сообщили туристические компании «Мультитур», «Интурист» и «Дельфин».
— Я бы сказала, что это штатная ситуация, а не печальная. Есть активные автотуристы, которые не сидят на месте, — это не тот поток, которого мы ждали, но он есть, — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. — Загрузка по отелям — на уровне
При этом спрос на поездки в Крым в этом году и так невысокий из-за закрытых аэропортов на юге России. По мнению экспертов, падение летнего пляжного турпотока невозможно будет компенсировать поездками в «непляжные регионы». Поэтому внутреннему туризму по показателям будет сложно выйти даже на уровень прошлого года.
— С учетом того, что на море в пять теплых месяцев едут традиционно не менее 70% всех внутренних туристов, весь внутренний летний турпоток в стране, по нашим оценкам, тоже продемонстрирует в 2022 году отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. В стране объективно нет новых емких регионов, рост турпотока в которых мог бы компенсировать потери в 3,4 миллиона человек на юге, — считает Сергей Ромашкин.
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