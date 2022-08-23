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Плевать на опасность: почему туристы едут в Крым даже после взрывов

Эксперты объяснили, что альтернативных вариантов отдыха в России не так много

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Большая часть туристов уже успела съездить на отдых в Крым

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После нескольких серий взрывов в Крыму, первая из которых прогремела 9 августа в поселке Новофедоровка, стало непонятно, как это повлияет на туристический поток. Напугают ли эти ЧП туристов? Начались ли массовые отмены туров? Или туристам ничего не страшно и они продолжают отдыхать и бронировать отели? Эксперты рассказали о том, как сейчас развивается ситуация с отдыхом в Крыму.

Серия взрывов в поселке Новофедоровка прогремела 9 августа. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. Тогда же в Джанкое из-за диверсии пришлось остановить железнодорожное движение. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейского. В ночь на 19 августа число взрывов вновь увеличилось. Один из них прогремел у военного аэропорта Бельбек. В Севастополе же дважды падали беспилотники, в обоих случаях — на штаб Черноморского флота. В первом случае (31 июля, в день ВМФ) пострадали 6 человек, во втором обошлось без пострадавших.

Но перед тем, как прочесть этот текст, ответьте на простой вопрос.

Что происходит с турпотоком?


Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила порталу «Интерфакс-Туризм», что туроператоры по итогам нынешнего летнего сезона прогнозируют снижение потока в Крым на 45–50%. Это связано с отсутствием авиасообщения, недостатком билетов на поезда и другими логистическими неудобствами.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, за этот сезон туристический поток в Крым упал вдвое. Он считает, что это число уже можно считать итоговым.

— Даже последние события в Новофедоровке (имеются в виду взрывы на военном аэродроме. — Прим. ред.) и под Джанкоем (там поезда пришлось останавливать из-за диверсии. — Прим. ред.) не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину, — говорит вице-президент ассоциации.

При этом Крым — не единственная курортная зона России, где просел турпоток. По информации Ромашкина, показатели Анапы снизились на 10–12%, а Сочи — на 2–3% (по сравнению с 2019 годом). В тот же период на 10% вырос турпоток в Абхазию и на 40% — в Дагестан.

— В Сочи фиксируется максимальный рост цен на жилье — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов, — подчеркнул эксперт.

По оценке Сергея Ромашкина, сейчас основная масса туристов добирается в Крым по автодорогам — около 90–95%. Поэтому закрытие аэропортов, а также происшествие на железной дороге в Джанкое, где из-за диверсии было остановлено ж/д движение, мало могут повлиять на эту категорию отдыхающих. Но в данном случае свою роль играет и психологический фактор: инциденты могут вызвать у туристов желание изменить направление поездки и отправиться в более спокойное место.

— Если туристам придется временно (вероятно, непродолжительное время) добираться до Крыма комбинированным вариантом «поезд + автобус», то с большей долей вероятности они отнесутся к этому лояльно. Да, возможно, это не так комфортно, но по времени, проведенному в дороге, туристы даже выигрывают, — считает заместитель генерального директора компании «Мультитур» Маргарита Назарова.

Туристы не паникуют

Непосредственно после первой серии взрывов (9 августа) из Новофедоровки уехало только 15% туристов. Эксперты не исключают, что все произошедшие события вызовут у туристов, которые только планируют поехать в Крым, желание скорректировать свои планы. Есть вероятность, что некоторые выберут другое, более спокойное направление для отдыха. Но, по прогнозам Сергея Ромашкина, глобального снижения всё же не будет.

— Вероятно, не больше 5–10% может потерять Крым, — пояснил Сергей Ромашкин.

По словам туроператоров, паники среди туристов нет — например, узнав о ЧП на железной дороге и возможной корректировке маршрутов, они не обращались за аннулированием уже действующих туров или за помощью с выездом, а также с требованиями отменить предстоящие поездки. Об этом сообщили туристические компании «Мультитур», «Интурист» и «Дельфин».

— Я бы сказала, что это штатная ситуация, а не печальная. Есть активные автотуристы, которые не сидят на месте, — это не тот поток, которого мы ждали, но он есть, — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. — Загрузка по отелям — на уровне 50–70% в зависимости от объекта: чем дешевле объект, тем больше загрузка. То есть поехал более бюджетный турист, которому нужен минимум услуг, просто комфортное размещение. В конце августа всегда идет снижение, независимо от ковида или каких-то других факторов. Это потенциальная смена туристов — уезжают семьи, а приезжают те, кто без детей. Никакой паники нет, дороги полные, пробки, отдых был, есть и будет. С 25 августа заработает программа туристического кешбэка, определенный поток туристов это тоже даст.

При этом спрос на поездки в Крым в этом году и так невысокий из-за закрытых аэропортов на юге России. По мнению экспертов, падение летнего пляжного турпотока невозможно будет компенсировать поездками в «непляжные регионы». Поэтому внутреннему туризму по показателям будет сложно выйти даже на уровень прошлого года.

— С учетом того, что на море в пять теплых месяцев едут традиционно не менее 70% всех внутренних туристов, весь внутренний летний турпоток в стране, по нашим оценкам, тоже продемонстрирует в 2022 году отрицательную динамику по сравнению с прошлым годом. В стране объективно нет новых емких регионов, рост турпотока в которых мог бы компенсировать потери в 3,4 миллиона человек на юге, — считает Сергей Ромашкин.

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