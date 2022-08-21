Не помогли даже низкие цены. Туристический поток в Крым обвалился вдвое

— При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов, — подчеркнул эксперт.

При этом на 10% вырос турпоток в Абхазию и на 40% — в Дагестан. Такие экскурсионные направления, как Казань, Москва и Санкт-Петербург, повторили показатели прошлого года.