Не помогли даже низкие цены. Туристический поток в Крым обвалился вдвое
Отдых на других черноморских курортах выходит заметно дороже
В 2022 году туристический поток в Крым упал вдвое. Об этом пишет издание «Прайм» со ссылкой на РИА Новости.
Статистикой с журналистами поделился Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России. Он считает, что цифру можно считать итоговой.
— Даже последние события в Новофедоровке (имеются в виду взрывы на военном аэродроме. — Прим. ред.) и под Джанкоем (там поезда пришлось останавливать из-за диверсии. — Прим. ред.) не могут радикально ухудшить ситуацию, потому что 90% уже съездили или уже сейчас находятся на отдыхе. Сезон завершается, поэтому итоговая цифра сложилась, и можно говорить, что турпоток в Крым снизился наполовину, — говорит вице-президент ассоциации.
Крым — не единственный черноморский курорт, где просел турпоток. По информации Ромашкина, показатели Анапы снились на 10–12%, а Сочи — на 2–3% (по сравнению с 2019 годом).
— При этом там фиксируется максимальный рост цен — в среднем на 15%. Тогда как Анапа подорожала на 7%, а Крым и вовсе остался в прошлогоднем ценовом сегменте, пытаясь привлечь туристов, — подчеркнул эксперт.
При этом на 10% вырос турпоток в Абхазию и на 40% — в Дагестан. Такие экскурсионные направления, как Казань, Москва и Санкт-Петербург, повторили показатели прошлого года.
Непосредственно после взрывов из Новофедоровки уехало только 15% туристов. Напомним, серия взрывов прогремела в поселке 9 августа. Как стало известно позднее, ЧП произошло на военном аэродроме. А уже 17 августа произошла новая серия взрывов, на этот раз — на подстанции. В тот же день очевидцы рассказали о взрывах на авиабазе возле поселка Гвардейское. В ночь на 19 августа число взрывов вновь увеличилось. Один из них прогремел у военного аэропорта Бельбек.