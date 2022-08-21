Соленое озеро Иссык-Куль, целебный напиток и путешествие в
70-е: у россиян набирает популярность отпуск в Кыргызстане
Публикуем колонку туристки, которая выяснила всё об отдыхе в этой стране
Отдыхать в Европе и других «заграницах» становится всё сложнее. Здесь и трудности с получением визы, и отсутствие прямых перелетов до мест назначения. Потому этим летом многие жители России выбирают отдых внутри страны. Также неожиданно популярными направлениями стали бывшие советские республики Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.
Наш колумнист Надежда Махновская слетала в отпуск в Киргизию и узнала, что там интересного, есть ли места для купания, каков сервис и сколько денег надо взять с собой.
Киргизия или Кыргызстан?
Сразу определимся. Первый же таксист в аэропорту мне сказал: «Наша страна называется Кыргызстан, а не Киргизия, как говорите вы, русские». В дальнейшем местные жители говорили мне то же самое. Официальное название государства — Кыргызская Республика либо Кыргызстан. В 1991 году после августовского путча в Москве Верховный Совет Кыргызской ССР принял декларацию о государственной независимости республики.
Как добраться?
Самое популярное место в Кыргызстане как у местных, так и у туристов — курорт Чолпон-Ата, расположенный на озере Иссык-Куль. Это небольшой городок с населением
«Это бу-у-дет в июл-л-ле на Иссык-Куле…»
Поет Асхат Норузбаев про кыргызский вайб. Слышали песню? Очень прилипчивая. И отпускным настроением классно заряжает — она здесь звучит из каждого утюга. Берег Иссык-Куля прекрасен. Вход в озеро (так и просится слово «море», ведь от настоящего моря Иссык-Куль не отличить. Вода в нем соленая, в отличие от традиционных озер, и прозрачная, манкая) пологий, под ногами песок. Местами встречается лечебная грязь, она скользкая как глина, сразу почувствуете. Знающие набирают ее и обмазываются на пляже с ног до головы: полезно для суставов и общего оздоровления. Я тоже обмазалась разок. Потом грязь высохла на теле, и я еле отмылась. На пляжах есть сапы, водные мотоциклы, парашюты, катера — всё, как везде, не отстают.
Цены ниже, чем в Подмосковье, в 2–3 раза. Вдоль берега озера еще в советские годы построили десятки санаториев. Они и сейчас работают и на 90 процентов заменяют собой отели. Когда я попыталась найти и забронировать обычный отель в Чолпон-Ате, мне это не удалось. Вариантов было мало, и в тех не было свободных мест. Пришлось брать санаторий, но и здесь фиаско. Те, которые мне нравились, были переполнены. Подтвердил размещение нам только один «Голубой Иссык-Куль». Отзывы на него было плохие, но вариантов у меня не было. И мы рискнули. За две недели с питанием и лечением (!) мы заплатили около
Жилье можно искать на месте
Это мы поняли сразу по прибытию. Десятки новых отелей, аренда домов и отдельных комнат — трасса из аэропорта до Чолпон-Аты пестрит объявлениями. Всё как в нашем Крыму или на краснодарском побережье. Знали бы — не платили за санаторий, а прямо на месте выбрали современный вариант проживания. Но деньги были заплачены, и мы прибыли в санаторий «Голубой Иссык-Куль». То, что это — эпик-фейл, поняли сразу. Наш «улучшенный стандарт» представлял собой крошечную комнату с 2 односпальными кроватями из
Совсем тяжко взгрустнулось нам в столовой. Привычные к шведским столам в «ол инклюзиве», мы не ожидали столкнуться с историей из советских больниц, когда все сидят, а разносчики ходят с тележками, набитыми тарелками. На ужин была овсяная каша, рис с котлетой и жиденький чай. Обеды и завтраки примерно такие же: минимум разнообразия, ноль эстетики и сервиса, много тоски и поджатых губ разносчиц. Что касается питьевой воды, нам объявили, что здесь все пьют ее из-под крана. Но мы не поверили и покупали в бутылках.
Из хорошего: у санатория отличная территория гигантских размеров, где есть рестораны, массажные кабинеты, поликлиника, магазинчики и… уютный пляж при озере. Правда, пляж городской, поэтому народу на нём было много. Но места хватало всем. Прекрасный климат (средняя температура июля и августа +30) и комфортная соленая вода компенсировали всё. Мы решили, что будем приходить в номер только спать, а время проводить на пляже и на экскурсиях по Кыргызстану.
Интернет
С ним плохо. Еще в Москве я подключила роуминг, но это не помогло. Интернета в Чолпон-Ате у меня не было. Точнее, был первые 15 минут, потом заканчивался. Вай-фай в санатории работал отвратительно. Мои соседи-сограждане научили, что надо купить местную симку (примерно 700 рублей), заплатить за интернет (еще столько же), и на пару недель мне хватит. Это оказалось правдой. Интернет появился и работал хорошо.
Валюта и карта «МИР»
Турагент, который помогал мне с выбором санатория, подсказал, что российские карты VISA в Кыргызстане не работают. Нужно брать наличку. Я взяла рубли и карту «МИР». Обменные пункты в Чолпон-Ате на каждом шагу и представляют собой наши киоски из
Горы. Экскурсии. Лошади
Как только я приехала на первую экскурсию в горы, я поняла, что прощаю Кыргызстану отсутствие сервиса. Восторг был таким, что я кричала от счастья! Мурашки на коже сплясали брейк-данс! Не помня себя, я прыгала, бегала, захлебываясь от чувства свободы. Я — активный путешественник, побывала в 70 странах мира, но таких гор, как здесь, не видела. Видела другие и тоже ошеломляющие, но таких нет. В горах Кыргызстана повсюду пасутся лошади. Летают хищные птицы. Горные жители предлагают выпить лошадиного молока — кумыса. Еще с древних времен считается, что это суперлекарство от болезней желудочно-кишечного тракта.
Популярна система оздоровления: приехать на неделю в горы и сесть на кумысную диету. Местные говорят, что происходит очищение всего организма и ты становишься как новенький. Возможно. Но мне кумыс не понравился: на вкус как сладковатая смесь молока и детского кефирчика. Есть у них еще один интересный напиток — шоро. Настаивается он из нескольких видов цельнозерновой муки. Вот это вкусно. Мне очень понравилось, начала пить каждый день. Говорят, кыргыз, придумавший шоро, стал миллионером.
Экскурсии в горы продают в Чолпон-Ате на каждом шагу. Цены разные. Есть смысл обойти несколько точек и поторговаться. Варианты экскурсий, размещенные в запрещенной в России сети, примерно на 30% дороже, чем можно купить на месте. Групповой тур в горы стоит примерно 2–4 тысячи рублей. Мы брали индивидуального гида на внедорожнике. Обошлось в среднем в
Я побывала на всех предлагаемых здесь экскурсиях. И вот что считаю обязательным к посещению: Григорьевское и Семеновское ущелья, ущелье Джеты-Огуз (скалы 7 быков), каньон «Сказка», (ошеломительные впечатления от красоты нашей планеты), Бишкек, комплекс Рух Ордо про историю и культуру Кыргызстана. Здесь же находятся музей всемирно известного писателя — кыргыза Чингиза Айтматова, храмы всех мировых религий и кабинет, где проходил Саммит лидеров стран Центральной Азии. Рекомендую. Я провела в Рух-Ордо 4 часа и хочу побывать еще раз.
Шопинг
Кыргызстан граничит с Китаем, и этим всё сказано. Реплики (плохие) «Луи Виттонов», «Шанель», «Гуччи» продают за копейки повсюду. По-цыгански колоритны местные ярмарки по выходным. Купить можно всё и дешево. Для понимания: футболки по 100 рублей, летние платья по 400 рублей, обувь по 1000 рублей. Из местных товаров интересны вязаные шали, сувенирные крошечные юрты, вяленая рыба (о боги, как это вкусно!), коньяк «Бишкек» (фантастический вкус за 500 рублей), кумыс, шоро, кефир в замороженном виде (любопытно, но не вкусно). А, еще много разного хенд-мейда. Больше покупать здесь нечего.
Напоследок
В Кыргызстане, а особенно в Бишкеке пахнет советской республикой. В столице все вывески на русском языке. Повсюду стоят автоматы с газировкой, много лавочек и киосков. Торговые центры из наших
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