Соленое озеро Иссык-Куль, целебный напиток и путешествие в 70-е: у россиян набирает популярность отпуск в Кыргызстане

Отдыхать в Европе и других «заграницах» становится всё сложнее. Здесь и трудности с получением визы, и отсутствие прямых перелетов до мест назначения. Потому этим летом многие жители России выбирают отдых внутри страны. Также неожиданно популярными направлениями стали бывшие советские республики Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан.



Наш колумнист Надежда Махновская слетала в отпуск в Киргизию и узнала, что там интересного, есть ли места для купания, каков сервис и сколько денег надо взять с собой.