«Про нас забыли абсолютно»: добровольцы, отправленные на Украину, пожаловались на отсутствие выплат

По словам нашего собеседника, они вот-вот будут выдвигаться, но некоторые потребности не закрыты. Военнослужащие просят бензопилы (хотя бы одну на роту) и питание (крупы, макароны) на время передислокации.

— Бензопилы по штату не предусмотрены, но они просто необходимы. Чем их заправить — мы найдем, — говорит Сергей Греков. — А что касается питания, сейчас мы едим в столовой стационарной, когда же будем в дороге, придется есть сухпаек. Хотя возможность готовить горячее будет. Варить только нечего. Начальник штаба предложил по возможности скинуться в общий котел, чтобы купить еду. Честно говоря, это такая мелочь, которую наша область могла бы себе позволить. А на нас смотрят жители других регионов и смеются: «Кто вас и как сюда отправил, что ничего нет?» Казалось бы, Мордовия — далеко не самый богатый регион, но их не оставляют без внимания на всём боевом пути.