«Про нас забыли абсолютно»: добровольцы, отправленные на Украину, пожаловались на отсутствие выплат
Бойцы до места спецоперации еще не доехали, но довольствие уже вызывает у них вопросы
Добровольцы, собранные для отправки на специальную военную операцию на Украине, пожаловались 74.RU на отсутствие выплат. По их словам, солдатам из Башкирии уже перевели по 200 тысяч за этап тренировок, а южноуральцы обещанные деньги получить пока не могут. Военнослужащие сравнили, как обеспечивают добровольцев из других регионов, и сделали вывод не в свою пользу. Они чувствуют себя забытыми властями и ищут поддержку у коммерческих структур. В правительстве Челябинской области заверили, что это не так.
«Над нами другие смеются»
В редакцию 74.RU обратился командир взвода мобильных средств связи, старший лейтенант Сергей Греков. Он вместе с другими добровольцами из регионального именного батальона «Южноуралец» находится сейчас на тренировке (на военном языке ее называют «боевое слаживание») в Нижегородской области.
В июле депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили размер выплат за нахождение на такой тренировке — 2 тысячи рублей в сутки. Деньги будут выплачивать добровольцам из батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал».
Батальоны «Южноуралец» и «Южный Урал» сформированы в Челябинской области для участия в специальной военной операции на Украине. Названия им присвоил губернатор Алексей Текслер. Первой на учения отправилась группа батальона «Южноуралец». Все военнослужащие из ее состава прошли отбор, имеют военно-учетные специальности или боевой опыт. В их числе есть девушка, она будет работать медицинским инструктором.
Тренировка идет не первый день, а деньги, обещанные правительством Челябинской области, военнослужащие еще не получили.
— Мы на поле связи, где обучения полевые проходят. Приезжали солдаты постепенно. Кто-то 7 июля, я — 5 августа, — рассказал Сергей. — Скоро отправимся на Украину, а выплат так и нет. Рядом с нами базируются другие региональные батальоны — из Башкирии, Московской области. Они всё получили. Военнослужащие из Башкирии говорят, что им перевели по 200 с лишним тысяч — вне зависимости от того, сколько они находятся на обучении. Кроме того, у них постоянно делегации. О них заботятся, питанием дополнительным снабжают. Про нас же забыли абсолютно.
По словам нашего собеседника, они вот-вот будут выдвигаться, но некоторые потребности не закрыты. Военнослужащие просят бензопилы (хотя бы одну на роту) и питание (крупы, макароны) на время передислокации.
— Бензопилы по штату не предусмотрены, но они просто необходимы. Чем их заправить — мы найдем, — говорит Сергей Греков. — А что касается питания, сейчас мы едим в столовой стационарной, когда же будем в дороге, придется есть сухпаек. Хотя возможность готовить горячее будет. Варить только нечего. Начальник штаба предложил по возможности скинуться в общий котел, чтобы купить еду. Честно говоря, это такая мелочь, которую наша область могла бы себе позволить. А на нас смотрят жители других регионов и смеются: «Кто вас и как сюда отправил, что ничего нет?» Казалось бы, Мордовия — далеко не самый богатый регион, но их не оставляют без внимания на всём боевом пути.
Военнослужащий согласен, что они — добровольцы и никак не могут принуждать Южный Урал к дополнительной поддержке. Сейчас командир взвода ищет возможность получить обеспечение за счет коммерческих организаций.
— Да, у нас у всех контракты с Минобороны, но видна разница в зависимости от региона. А по сути так быть не должно, — считает Сергей. — Нам дали отдельное знамя, мы как-то с гордостью его должны нести. А получается, нам его вручили, и плывите, ребята, как хотите. Немножко осадок после этого в душе остается.
«Условия там не домашние, нужно привыкать»
После запроса 74.RU в региональное правительство первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак связался с Сергеем по телефону.
— Это не наш контрактник, это штатный офицер Вооруженных сил. Он окончил военное училище, — уточнил Владимир Гусак. — Больше всего вопросов — по выплатам. Но давайте начнем по порядку. Сейчас контрактники на полном довольствии с трехразовым горячим питанием. Нас заверили, что оно там нормальное. Да, в дороге у них будут сухпайки, это не домашняя еда. Но они же едут на специальную военную операцию с определенными условиями, это нужно понимать. Бензопилы. Есть определенные нормы положенности. Была поставлена задача скомплектовать добровольческие батальоны, о дополнительной номенклатуре речи не шло. Мы свяжемся с военным командованием. Если есть необходимость в бензопилах, а это не личная инициатива отдельных военнослужащих, будем решать этот вопрос. Но вообще это должно быть мобильное подразделение.
Что касается выплат, то, по словам замминистра, есть утвержденный механизм их назначения. В данном случае нарушений никаких нет. О том, как деньги начисляют, солдат предупреждали заранее.
— Наши ребята подписывали документы, они в курсе, как это происходит, — утверждает первый заместитель министра общественной безопасности Челябинской области. — Да, в некоторых республиках, регионах по-другому. Но мы не можем это комментировать. Мы во избежание необоснованных преждевременных выплат установили такой порядок — приходит приказ о завершении боевого слаживания, на его основании Министерство социальных отношений региона сразу же каждому выплачивает по 2 тысячи рублей за сутки. Кто-то там 35 дней находится, кто-то меньше — суммы у всех будут разные. Деньги придут на карточки, данные все есть. Они заключили контракт на возмездной основе, и всё будет оплачено. Никто никого не обманет.
Владимир Гусак посоветовал военнослужащим принять тот факт, что гражданская жизнь на время для них закончилась.
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— Всем выдали форму, зачислили в штат воинской части. Условия там не домашние, нужно привыкать жить по законам армии. Мы ребят не бросаем, следим за их судьбой. Но они прежде всего солдаты, — заключил заместитель министра.