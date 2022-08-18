За полгода из России уехало 8,5 млн человек. Куда и зачем они отправились?
Официально переезд в другую страну оформляют единицы
Росстат опубликовал данные о выезде россиян за границу за первое полугодие 2022 года. Всего с разными целями страну покинуло 8,5 млн человек, это на 25% больше, чем с января по июнь 2021 года — тогда границу для выезда пересекли около 6,8 млн россиян.
Статистика собрана по всем целям поездок: туристическим, деловым, рабочим, частным, учебным, для постоянного проживания, а также по передвижениям военных и персонала международного транспорта.
Официально на постоянное место жительства в другие страны за полгода уехало всего 32 россиянина: 21 — в Казахстан, 9 — в Турцию, по одному — в Таджикистан и Монголию. Годом ранее показатели были еще ниже: тогда официально эмигрировало 22 человека.
Однако не секрет, что многие указывают в качестве цели поездки не переезд, но по факту остаются в других странах жить. По официальным данным, с частными целями границу за полгода пересекло 5 млн россиян, с туристическими — 2,3 млн, с деловыми — 189 тысяч.
Среди стран, в которые люди едут как туристы, на первое место вырвался Египет — число туристов из РФ выросло за год в 11,5 раза. В первом полугодии 2021 года Египет занимал по этому показателю лишь четвертое место после Турции, ОАЭ и Кипра. Это связано с тем, что тогда полеты в африканскую страну из России были ограничены. Кипр же, напротив, растерял все свои позиции, туда с начала 2022 года успели попасть лишь 12 тысяч туристов против 110 тысяч годом ранее, причем все они — в первом квартале, до начала российской спецоперации на территории Украины.
А вот по частным поездкам у россиян в 2022 году лидируют Абхазия, Казахстан и Украина. Год назад тройка лидеров была той же, однако Украина занимала вторую строчку (в этом году частных поездок туда стало вдвое меньше), а третье — Казахстан (частный трафик туда вырос почти в 4 раза).
Мы собирали истории реальных эмигрантов из России последней волны, публиковали интервью с программистом, который не вернулся из отпуска в Таиланд в феврале, а также рассказывали о звездах шоу-бизнеса, которые покинули страну.