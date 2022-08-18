За полгода из России уехало 8,5 млн человек. Куда и зачем они отправились?

Среди стран, в которые люди едут как туристы, на первое место вырвался Египет — число туристов из РФ выросло за год в 11,5 раза. В первом полугодии 2021 года Египет занимал по этому показателю лишь четвертое место после Турции, ОАЭ и Кипра. Это связано с тем, что тогда полеты в африканскую страну из России были ограничены. Кипр же, напротив, растерял все свои позиции, туда с начала 2022 года успели попасть лишь 12 тысяч туристов против 110 тысяч годом ранее, причем все они — в первом квартале, до начала российской спецоперации на территории Украины.