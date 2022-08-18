В расследовании «чуда в кукурузном поле» Росавиация поставила точку. Что всё же произошло на борту самолета: документ
Спустя три года эксперты выяснили, что стало причиной экстренной посадки самолета
15 августа 2019 года в Жуковском пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При аварийной посадке все пассажиры и члены экипажа выжили.
Спустя три года после происшествия Росавиация закончила расследование и выпустила приказ с планом мероприятий, чтобы предупредить подобные случаи. Документ опубликовал Telegram-канал «Авиационная антресоль». Хотя 15 августа никаких результатов еще не было, о чем сообщал MSK1.RU. И вот долгожданный документ появился.
По данным специалистов, столкновение воздушного судна со стаей птиц произошло через одну секунду после отрыва от взлетно-посадочной полосы.
— Повреждения, вызванные попаданием птиц в двигатели, привели к росту уровня вибрации роторов низкого давления двигателей вплоть до максимально регистрируемых значений. Кроме того, произошло срабатывание сигнализации об открытом состоянии замков створок реверса левого двигателя. Экипаж самолета продолжил набор высоты. Примерно через две минуты после начала взлета была набрана максимальная высота 315 футов, — сообщается в отчете.
Столкновение со стаей птиц привело к повреждению обоих двигателей. Из-за этого продолжать набирать высоту и лететь дальше было невозможно.
— Перемещение командиром воздушного судна рычагов управления двигателями в положение, соответствующее взлетному режиму, не привело к изменению режима работы левого двигателя; правый двигатель перешел на повышенный режим, однако при этом стали наблюдаться значительные колебания в параметрах его работы. На записи регистратора речевой информации были зафиксированы соответствующие характерные звуковые эффекты — «хлопки», — отмечено в документе.
Капитан пытался продолжить полет без снижения, но при дефиците тяги приборная скорость снизилась. Отчет подтверждает, что капитан судна не убрал шасси.
— Примерно через три минуты после взлета зарегистрировано начало уборки шасси, однако к моменту приземления самолета цикл уборки шасси закончен не был. Самолет на скорости 136 узлов приземлился на поле и остановился в 815 метрах левее продолженной оси взлетно-посадочной полосы.
На самолете и рядом с местом посадки были обнаружены многочисленные фрагменты птиц. В Институте проблем экологии и эволюции установили, что столкновение произошло со стаей серебристых чаек (их другое название — чайки-хохотуньи). В двигатели попали минимум 13–15 особей.
Среди причин, которые чуть не привели к трагедии, Росавиация отметила неправильную работу орнитологической службы аэропорта.
— Орнитологическое оборудование на аэродроме Раменское было включено в круглосуточном режиме и работало всю ночь. Использование непрерывных режимов работы биоакустических устройств могло привести к привыканию птиц к их сигналам. Порядок использования орнитологического оборудования на аэродроме не соответствовал рекомендациям по снижению рисков столкновения с птицами, — уточняется в документе. — Орнитологическая служба оператора аэродрома не была укомплектована специалистами с профильным образованием.
Среди факторов опасности выявили то, что птиц в районе Раменского привлекало множество объектов: водоемы, свалки и фермы, а на аэродроме выявили недостатки по отпугиванию птиц. Также Росавиация одним из факторов риска считает то, что фактическая аварийная ситуация отличалась от той, которую пилоты отрабатывали на тренажерах. Причина тому — появление ложной разовой команды об открытом положении створок реверса левого двигателя — из-за попадания птиц в один из датчиков положения створок.
— Произошел рост психоэмоционального напряжения членов экипажа (психоэмоциональный «всплеск») и, как следствие, временная дезорганизация их дальнейших действий при выполнении процедуры продолженного взлета, в том числе пропуск операции по уборке шасси, — заключается в отчете.
Спустя три года после легендарного рейса весь экипаж продолжает работать в «Уральских авиалиниях». Посмотрите, как изменилась их жизнь. Пассажиры того рейса также рассказывали о том, как пережили экстренную посадку.
Следственный комитет продолжает расследование дела. А сам разрушенный борт переместили к аэропорту Жуковский — его обломки разбросаны.
О «чуде на кукурузном поле» год назад начали снимать фильм. Киноделов консультирует сам капитан самолета, Герой России Дамир Юсупов.