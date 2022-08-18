В расследовании «чуда в кукурузном поле» Росавиация поставила точку. Что всё же произошло на борту самолета: документ

15 августа 2019 года в Жуковском пассажирский самолет «Уральских авиалиний» сел на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При аварийной посадке все пассажиры и члены экипажа выжили.



Спустя три года после происшествия Росавиация закончила расследование и выпустила приказ с планом мероприятий, чтобы предупредить подобные случаи. Документ опубликовал Telegram-канал «Авиационная антресоль». Хотя 15 августа никаких результатов еще не было, о чем сообщал MSK1.RU. И вот долгожданный документ появился.

