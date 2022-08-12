Роскомнадзор планирует наказывать за утечку персональных данных

Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что нужно признать действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных россиян, преступными и ввести за них наказание. По мнению Липова, это позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных.

— У нас растет доля нелегально обрабатываемых персональных данных. И здесь мы должны четко сформулировать, что у нас есть тот, у кого украли персональные данные, — это те компании, в отношении которых теперь предлагается применять оборотные штрафы, — цитирует главу Роскомнадзора ТАСС. — Однако в их деяниях есть нарушения по мерам защиты, но, скорее всего, нет умысла. Также есть те, кто крадет персональные данные, и те, кто впоследствии их продает, — там умысел уже, очевидно, есть. Нужно думать о криминализации деяний, связанных со вторым и третьим этапами, с участниками этой цепочки. И в особенности в отношении последних — тех, кто продает. Они, получая деньги от продажи украденных персональных данных, и формируют всю эту криминальную цепочку.