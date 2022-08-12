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Роскомнадзор планирует наказывать за утечку персональных данных

Компании ждут оборотные штрафы

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Криминализация, по мнению РКН, позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных

Криминализация, по мнению РКН, позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных

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Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что нужно признать действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных россиян, преступными и ввести за них наказание. По мнению Липова, это позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных.

— У нас растет доля нелегально обрабатываемых персональных данных. И здесь мы должны четко сформулировать, что у нас есть тот, у кого украли персональные данные, — это те компании, в отношении которых теперь предлагается применять оборотные штрафы, — цитирует главу Роскомнадзора ТАСС. — Однако в их деяниях есть нарушения по мерам защиты, но, скорее всего, нет умысла. Также есть те, кто крадет персональные данные, и те, кто впоследствии их продает, — там умысел уже, очевидно, есть. Нужно думать о криминализации деяний, связанных со вторым и третьим этапами, с участниками этой цепочки. И в особенности в отношении последних — тех, кто продает. Они, получая деньги от продажи украденных персональных данных, и формируют всю эту криминальную цепочку.

При этом он считает, что в отношении компаний, у которых происходят утечки данных, тоже должен быть проработан механизм сбора доказательств вины в таких ситуациях. Если их вина будет доказана, то обоснованным наказанием будут оборотные штрафы, применение которых в данный момент находится на стадии обсуждения. Их предложил ввести глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В частности, для должностных лиц штраф может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 1% от совокупной выручки за год, но не менее 3 млн рублей.

РоскомнадзорУтечка данныхШтрафы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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