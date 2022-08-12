Роскомнадзор планирует наказывать за утечку персональных данных
Компании ждут оборотные штрафы
Глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что нужно признать действия людей, которые занимаются кражей или последующим распространением персональных данных россиян, преступными и ввести за них наказание. По мнению Липова, это позволит сократить долю нелегального оборота персональных данных.
— У нас растет доля нелегально обрабатываемых персональных данных. И здесь мы должны четко сформулировать, что у нас есть тот, у кого украли персональные данные, — это те компании, в отношении которых теперь предлагается применять оборотные штрафы, — цитирует главу Роскомнадзора ТАСС. — Однако в их деяниях есть нарушения по мерам защиты, но, скорее всего, нет умысла. Также есть те, кто крадет персональные данные, и те, кто впоследствии их продает, — там умысел уже, очевидно, есть. Нужно думать о криминализации деяний, связанных со вторым и третьим этапами, с участниками этой цепочки. И в особенности в отношении последних — тех, кто продает. Они, получая деньги от продажи украденных персональных данных, и формируют всю эту криминальную цепочку.
При этом он считает, что в отношении компаний, у которых происходят утечки данных, тоже должен быть проработан механизм сбора доказательств вины в таких ситуациях. Если их вина будет доказана, то обоснованным наказанием будут оборотные штрафы, применение которых в данный момент находится на стадии обсуждения. Их предложил ввести глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В частности, для должностных лиц штраф может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 1% от совокупной выручки за год, но не менее 3 млн рублей.