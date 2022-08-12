«Всегда приходил на помощь»: 25-летний уроженец Карасука погиб на Украине
Даниил Дикий служил разведчиком-сапером
10 августа в Карасуке простились с 25-летним военнослужащим Даниилом Диким. Молодой человек погиб во время спецоперации на Украине.
Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Карасукского района. Там рассказали, что Даниил родился 20 февраля 1997 года в Карасуке. С 1-го по 9-й класс учился в средней школе
Даниил Дикий служил разведчиком-сапером группы специального назначения роты специального назначения.
— С самого детства рос очень доброжелательным, спокойным, скромным парнем, помогал родителям, всегда приходил на помощь, — рассказали в администрации.
Там же отметили, что в школе у него было много друзей.
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