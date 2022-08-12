СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 60.62
eur 62.52
Тема дняПодросток нашел чужую карту и платил ею
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Всегда приходил на помощь»: 25-летний уроженец Карасука погиб на Украине

Даниил Дикий служил разведчиком-сапером

3 566
Даниил Дикий подписал контракт в 2021 году

Даниил Дикий подписал контракт в 2021 году

Поделиться

10 августа в Карасуке простились с 25-летним военнослужащим Даниилом Диким. Молодой человек погиб во время спецоперации на Украине.

Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Карасукского района. Там рассказали, что Даниил родился 20 февраля 1997 года в Карасуке. С 1-го по 9-й класс учился в средней школе № 5, затем поступил в Политехнический лицей № 37. Окончил его со специальностью «машинист электровоза». Работал на железной дороге, затем Даниила призвали в армию. После армии молодой человек какое-то время продолжал работу, но в октябре 2021 года подписал контракт.

Даниил Дикий служил разведчиком-сапером группы специального назначения роты специального назначения.

— С самого детства рос очень доброжелательным, спокойным, скромным парнем, помогал родителям, всегда приходил на помощь, — рассказали в администрации.

Там же отметили, что в школе у него было много друзей.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

У молодого человека остались 20-летняя жена и 44-летняя мама, папа умер.

Редакция НГС приносит соболезнования близким Даниила Дикого.

Ранее мы рассказывали о 31-летнем военном из Новосибирска Александре Рехтине, который погиб на Украине.

По теме

ВоеннослужащиеПогибшие в спецоперации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2