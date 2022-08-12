«Всегда приходил на помощь»: 25-летний уроженец Карасука погиб на Украине

10 августа в Карасуке простились с 25-летним военнослужащим Даниилом Диким. Молодой человек погиб во время спецоперации на Украине.



Информацию об этом НГС подтвердили в администрации Карасукского района. Там рассказали, что Даниил родился 20 февраля 1997 года в Карасуке. С 1-го по 9-й класс учился в средней школе № 5, затем поступил в Политехнический лицей № 37. Окончил его со специальностью «машинист электровоза». Работал на железной дороге, затем Даниила призвали в армию. После армии молодой человек какое-то время продолжал работу, но в октябре 2021 года подписал контракт.