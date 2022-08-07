Успеть за 12 часов. Расскажем, как съездить на один день в Абхазию, что посмотреть и где вкусно поесть
О бюджетном коротком отдыхе без всяких гидов и таксистов
Если вы отдыхаете в Сочи и не планировали отдых в Абхазии, а побывать там хочется, то этот материал для вас. Тем более мест в хороших гостиницах сейчас там нет до конца сентября. Прекрасно отдохнуть, накупаться на чистейших пляжах, погулять по прекрасным паркам, поесть вкусно и не дорого и даже попасть на концерт в органный зал можно за один день. Даем пошаговую инструкцию.
Граница
Итак, граница — самый неприятный момент в нашем путешествии. Можно приехать на КПП к 6 утра, чтобы пройти ее вообще без очередей, но мы-то отдыхаем бюджетно, и оплата такси в наши планы не входит. Да и вставать рано не очень хочется. Поэтому на обычном автобусе в 08:00 или в 09:00 приезжаем на КПП «Псоу». Гугл в помощь, кстати, какие автобусы туда ходят, потому что я лукавлю. И даже к 09:00 я умудрилась проспать, быстро подняла мужа, он и увез нас на границу на пешеходный пункт пропуска. Это была суббота, но лучше ехать в будний день, к туристам тогда не прибавляются сочинцы, которые едут затариваться в дьюти-фри. Сначала показалось, что народу на КПП довольно много, но прошли быстро, всего за полчаса. Главное зайти в здание, где пограничники и проверяют документы, там работает кондиционер. Туалет там есть, но не рекомендую — отвратительно грязный. Можно потерпеть до абхазской стороны, там есть платный и чистый туалет. Тем более никаких проверок абхазские пограничники не проводят, проход через их КПП занимает не больше минуты, посмотрели в паспорт и иди, всю работу за них делают российские коллеги. В принице и всё, граница пройдена. Да, кстати, заходить в магазины беспошлинной торговли можно только на обратном пути, ввоз алкоголя из дьюти-фри в Абхазию запрещен.
Дорога, транспорт, связь
Итак, мы в Абхазии. И всё время помним, что поездка у нас максимально бюджетная, и поэтому, обворожительно улыбаясь таксистам, которые наперебой предлагают свои услуги прямо на выходе с абхазского КПП, мило отказываем и проходим быстрым шагом мимо. Иначе уболтают, и поездка уже не будет дешевой. А еще я вам по секрету скажу кодовое слово, после которого они потеряют к вам всякий интерес. Итабуп! По-абхазски спасибо. Значит мы не туристы, а местные, поэтому не интересны. Здесь же на границе работают два офиса, где можно купить местную сим-карту. Российских операторов в Абхазии нет, лучше сразу отключить телефон, потому что включится роуминг, и не дай Бог вам позвонят, на счету сразу окажется конкретный минус. В Абхазии представлено два оператора: «А-мобайл» и «Аквафон». Стоимость симки у них одинаковая — 650 рублей. Но если вы едете на один день, то лучше обойтись вообще без связи. В ресторанах и кафе есть Wi-Fi, этого вполне достаточно, чтобы сделать перевод на карту за обед (российские сбербанковские карты там у всех), написать, позвонить родным и дальше наслаждаться отдыхом без связи. Поверьте, это очень круто! И деньги сэкономили.
А сейчас я признаюсь еще кое в чём. Почему я никогда не езжу в Абхазии на такси, а только на маршрутках, даже несмотря на то, что там появились сервисы такси. Потому что там всегда весело. Правда. Я прямо рекомендую. Маршрутки там ходят очень хорошо, особенно летом, потому что набиваются людьми быстро. И к концу поездки вы уже все становитесь лучшими друзьями. Итак, находим маршрутку до Гагры. На границе есть автовокзал и привокзальная площадь, мимо точно не пройдете, водители обязательно проводят к тому микроавтобусу, который уезжает быстрее. И через несколько минут мы уже едем по прекрасной живописной дороге, с одной стороны которой растут шикарные пицундские сосны, а с другой раскинулось прекрасное море, с шутками-прибаутками водителя, с песнями пассажиров. Те, кто едет впервые, сначала шокированы таким панибратством, но быстро вливаются в общую доброжелательную обстановку. Будьте готовы, что водитель по пути будет делать несколько остановок по своим делам и останавливаться у каждого столба. Здесь так принято, вышел на дорогу в любом месте, махнул рукой и маршрутка остановилась. Мы всем автобусом сначала 15 минут ждали какую-то тетю, которой водитель позвонил по ходу движения, потом заехали на оптовую базу, где самые вкусные арбузы. Ну захотелось водителю арбуза. А потом он увидел знакомую, и мы подождали, пока они поболтают. И никто из пассажиров не высказывал недовольство, мы просто смеялись до слёз. И тоже пошли покупать себе самые вкусные в Абхазии арбузы. Представляете такую картину в своем городе? В Иркутске? Челябинске? Сочи? Вот и я не представляю. Не зря Абхазию называют «Страна Души». А потом водитель узнал, что мы ищем лучшую в Гагре апацху — это кафе абхазской кухни, и был готов высадить пассажиров в «голом поле» и поехать с нами, тем более арбузы у нас с собой уже были, он настаивал на коньяке. Но мы были вынуждены отказаться. За эмоциями чуть было не забыла о стоимости проезда. До Сухума — 350 рублей, до Гагры — 200 рублей, до Пицунды — 250. Это с границы.
В Гагру без режиссера Якина
Режиссер для вашей поездки и не нужен, потому что мы сейчас вам расскажем откуда надо начинать путешествие по Гагре. Просим водителя высадить нас на площади Гагарина в Старой Гагре, это на въезде в город. Там еще стоит огромная заброшка — здание универсама, который был простроен в 80-х годах. Выходим там и идем смотреть крепость Абаата, это защитное сооружение 5–6 века. На территории находится храм Святого Ипатия, два ресторана, апацха, магазин сувениров и музей. На территории есть гостиница, которую в начале 20 века построил принц Ольденбургский. Здесь бывал Николай Второй. Достаточно часа для просмотра этой достопримечательности. Следующий пункт — знаменитая колоннада напротив Зимнего театра, ее открыли в 1956 году.
Там снимали фильм «Зимний вечер в Гаграх». И это самый популярный туристический объект. Здесь всегда много народу. Доехать можно на маршрутке от площади Гагарина несколько остановок или пройти по старому Приморскому парку пешком вдоль моря. Парк создан также в начале 20 века принцем Ольденбургским, вернее по его повелению. После абхазо-грузинской войны парк был заброшен, но сейчас очень ухожен и прекрасен. Недавно там положили новую брусчатку.
По пути поднимаемся к знаменитому ресторану «Гагрипш» и делаем там красивые фото, но без людей в кадре не получится, очень много желающих сфотографироваться рядом с достопримечательностью. От «Гагрипша» идем к Центральному фонтану, где из скульптуры стрельца бьют струи воды. Фонтан тоже построен по плану принца, несколько лет назад его отреставрировали, теперь там плавают рыбы.
Кстати, рыбы! То есть — еда! Пора бы уже и подкрепиться. Прямо у фонтана находится прекрасное уличное кафе, где можно перекусить. Мы взяли хачапури-лодочку, кофе, а кто-то даже вино домашнее, это же Абхазия. Завтрак обошелся в 1000 рублей.
Полюбовались на рыб, заметьте, ни одна не пострадала, вкусно поели и приняли решение пойти на пляж ближе к Новой Гагре, солнце уже палило нещадно и хотелось освежиться. По пути посмотрели на прекрасные цветы, подышали вкусным южным воздухом. Замечательная прогулка в тени старинных деревьев и никаких тебе велосипедистов и самокатчиков. Их там нет вообще.
Пляж
Мы выбрали пляж, где есть душ и раздевалки. Пляжи в Абхазии — шикарные, натуральные, намываются естественно, потому что волнорезов там нет. Частично песок и галька, но есть и крупные камни. Мы попали как раз на такой, зайти в море и выйти из него было очень сложно. Поэтому мы старались из воды не выходить, купались, как в детстве, до синих губ. Но это — кайф, ребята! Вокруг всего несколько человек, никаких тебе торговцев, зазывал, очередей в раздевалки.
Аренда лежаков и зонтов 200 рублей, но нам они не понадобились. Пару часов нам хватило накупаться от души. Собрались и снова пошли по набережной. И тут поняли, что чуть не пропустили время обеда. Решили поесть абхазской кухни и поехали в проверенную апацху на выезде из Гагры в сторону Пицунды. Но водитель маршрутки, которую мы поймали на дороге, решил, что нам нужна другая апацха, самая лучшая на побережье, и она находится в Пицунде. Мы спорить не стали, тем более это бесполезно, неуважительно, и согласились. Заплатили по 150 рублей с человека и поехали в Пицунду.
Апацха, абыста, акуд
В Пицунде мы зашли в первую попавшуюся апацху. Но сначала расскажу, что это вообще такое. Традиционно у абхазов — это плетенная из прутьев дерева кухня с очагом внутри, с дырой в крыше для выхода дыма. Сейчас они такие у себя во дворах не строят, теперь это кафе. Вы помните, что всё это время мы таскались с арбузом, который нас заставил купить водитель маршрутки? Хорошо, что среди нас был мужчина. Так вот, нам его помыли и порезали. После полного обезвоживания организмов во время прогулок и купаний, он очень хорошо зашел. Спасибо, Астамур! Это я водителю привет передаю: «Ора! Ты был прав!»
Итак, рассказываю, что нужно заказать, чтобы попробовать местную кухню. Она, кстати, совсем не разнообразна, я бы даже сказала аскетична. Обязательно мамалыгу — кукурузную кашу сваренную вкрутую, по-абхазски она называется абыста, можно заказать мамалыгу с сыром — айладж, к ней копченое жареное мясо на выбор: говядина или свинина, лобио из фасоли, оно называется акуд, прекрасная добавка к мамалыге. К ней же соус из алчи асызбал. Рулетики из баклажан, если любите, абхазские соленья. Но это к чаче, прекрасная закуска. Для разнообразия возьмем не лодочку, а ачашь — это хачапури в виде закрытого пирога. И запьем это всё абхазским лимонадом «как в детстве» или компотом из фейхоа. Это гастрономический экстаз, я вам скажу. И всё очень сытно. Кстати, на пятерых с алкогольными напитками наш обед обошелся в 3700 рублей. Хочу предупредить, чтобы не было сюрприза, в Абхазии в счет всегда включены чаевые в размере 10 процентов.
После обеда мы планировали пойти на местный уникальный пляж, где растут пицундские сосны, но после еды на это не осталось сил. И мы решили отправится за пищей духовной.
Пицундский храм и органный зал
Патриарший собор Апостола Андрея Первозванного в Пицунде был построен в 4 веке, с тех пор несколько раз перестраивался. Сейчас храм не действует, там находится органный зал, где в 1975 году был установлен немецкий орган. При соборе есть небольшой музей его истории. Просмотр занимает всего полчаса, проводятся экскурсии, стоимость входного билета — 200 рублей. На территории были раскопаны фундамент и стены патриаршего дворца. Располагается храм очень удобно, прямо у конечной остановки маршруток.
Нам повезло, мы попали на концерт. Начало, как правило, в 17 часов, стоимость билетов от 600 рублей. Ближайший концерт 7 августа дает солист Абхазской государственной филармонии Лука Гаделия. У концертного зала есть сайт, где можно забронировать билеты и посмотреть программу. В конце августа в Пицундском храме пройдет традиционный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает», известная звезда мировой оперы привезет в родную Абхазию известных музыкантов.
Как я уже сказала, Пицундский храм находится рядом с остановкой общественного транспорта, ехать из Пицунды до границы 30–35 минут. Столько же времени потребовалось на переход границы. Это было замечательное и очень насыщенное путешествие всего за 12 часов.
Советы для туристов
Никогда не грубите местным жителям, даже если что-то не нравится, они очень отзывчивые и доброжелательные, но и быстро взрываются. Просто будьте вежливы.
Не ходите в полуголом виде вне пляжа, сильно открытая одежда тоже исключается, это Кавказ и нужно уважать традиции. Это касается и мужчин, и женщин. Я часто наблюдаю, как мужчину с голым торсом не пустили в маршрутку или в магазин. Нужно одеться, а не спорить.
Не напивайтесь так, что невозможно стоять на ногах, для абхаза, если он встал из-за стола и немного покачнулся — потеря чести. Выпивают там много, но никогда на улице не встретишь пьяных. Алкоголь продается везде и без ограничений по времени. Но идти с пивной бутылкой и пить на ходу — не принято.
Если вы с местными пошли в ресторан или кафе, они обязательно за вас заплатят, ведь вы в гостях, отказываться не принято. Радуйтесь искренне, чтобы им было приятно.
Ну и последний совет: не оставляйте вещи без присмотра, не успеете глазом моргнуть, их не будет. Но это правило актуально и на курортах Краснодарского края.