Успеть за 12 часов. Расскажем, как съездить на один день в Абхазию, что посмотреть и где вкусно поесть

А сейчас я признаюсь еще кое в чём. Почему я никогда не езжу в Абхазии на такси, а только на маршрутках, даже несмотря на то, что там появились сервисы такси. Потому что там всегда весело. Правда. Я прямо рекомендую. Маршрутки там ходят очень хорошо, особенно летом, потому что набиваются людьми быстро. И к концу поездки вы уже все становитесь лучшими друзьями. Итак, находим маршрутку до Гагры. На границе есть автовокзал и привокзальная площадь, мимо точно не пройдете, водители обязательно проводят к тому микроавтобусу, который уезжает быстрее. И через несколько минут мы уже едем по прекрасной живописной дороге, с одной стороны которой растут шикарные пицундские сосны, а с другой раскинулось прекрасное море, с шутками-прибаутками водителя, с песнями пассажиров. Те, кто едет впервые, сначала шокированы таким панибратством, но быстро вливаются в общую доброжелательную обстановку. Будьте готовы, что водитель по пути будет делать несколько остановок по своим делам и останавливаться у каждого столба. Здесь так принято, вышел на дорогу в любом месте, махнул рукой и маршрутка остановилась. Мы всем автобусом сначала 15 минут ждали какую-то тетю, которой водитель позвонил по ходу движения, потом заехали на оптовую базу, где самые вкусные арбузы. Ну захотелось водителю арбуза. А потом он увидел знакомую, и мы подождали, пока они поболтают. И никто из пассажиров не высказывал недовольство, мы просто смеялись до слёз. И тоже пошли покупать себе самые вкусные в Абхазии арбузы. Представляете такую картину в своем городе? В Иркутске? Челябинске? Сочи? Вот и я не представляю. Не зря Абхазию называют «Страна Души». А потом водитель узнал, что мы ищем лучшую в Гагре апацху — это кафе абхазской кухни, и был готов высадить пассажиров в «голом поле» и поехать с нами, тем более арбузы у нас с собой уже были, он настаивал на коньяке. Но мы были вынуждены отказаться. За эмоциями чуть было не забыла о стоимости проезда. До Сухума — 350 рублей, до Гагры — 200 рублей, до Пицунды — 250. Это с границы.