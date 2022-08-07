«Поеду в Луганск отдохну хоть, устала в России». Сотни жителей Донбасса ежедневно уезжают на родину

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У Людмилы в России началась интересная жизнь. Дни она проводила с братом — лечила и ухаживала за ним. По сути — работала медсестрой. От брата — в управление ФСБ. И так по кругу, без перерывов. Как брат встал на ноги, Людмила решила вернуться домой.



— Три месяца его отхаживала. Считай, практически без выходных работала. Но отходила. Он поправился, выздоровел, всё у нас хорошо. Но я так в России устала. Да и гражданский муж совсем соскучился по мне. Ну я и поехала в Луганск, домой. Отдохну хоть. Может, через несколько месяцев снова приедем в Россию с мужем, погостить. Здесь хорошо, красиво.

«Не хочу быть беженкой»

А причины, почему она не хочет остаться здесь — просты.



— Глупый вопрос «почему». В Луганске мой дом, мои друзья, моя родня. Я в Луганске всю жизнь живу, работала там. Мужик мой там! Не хочет он беженцем быть. Я тоже. Собственно, жизнь в российской провинции такая же, как и в Луганске. Магазины, поликлиники работают. Уже не стреляют.