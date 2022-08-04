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Школьник создал вымышленный город Бумагогорск. Теперь в нем мечтают жить настоящие банки, «Делимобиль», ЦСКА и даже «Одноклассники»

Ребенок не планировал такого успеха, но интерес у бизнеса возник совсем не детский

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Бумагогорск начинался как совсем небольшой, но на фоне растущего внимания быстро увеличивается

Бумагогорск начинался как совсем небольшой, но на фоне растущего внимания быстро увеличивается

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В Сети завирусился телеграм-канал 11-летнего Матвея про вымышленный город Бумагогорск. Госорганы и именитые бренды посвящают городу посты в соцсетях, открывают в Бумагогорске свои магазины и размещают в канале рекламу. Рассказываем, как затея школьника оказалась такой успешной и что известно о Бумагогорске на сегодняшний день.

Канал «Бумагогория — новости» появился еще 11 июля 2022 года, и поначалу Матвей публиковал в нем просто обычные новости города: выборы мэра, отмена строительства военной базы, открытие магазинов, а также афишу и погоду. Спустя неделю в канале стали появляться фото объемных макетов городского благоустройства: общественный транспорт, дома, магазины, больница, аптека.

Роль части элементов взяли на себя игрушки и пластилиновые фигурки

Роль части элементов взяли на себя игрушки и пластилиновые фигурки

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2 августа пост с призывом подписываться на канал Матвея выложила в твиттере его старшая сестра.

Однако канал завирусился лишь на следующий день

Однако канал завирусился лишь на следующий день

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Первыми из крупных организаций на канал обратили внимание в департаменте транспорта Москвы. Вероятно, они обратили внимание на упоминание Мосгортранса в одном из постов мальчика. 3 августа Матвей выложил пост с удивлением, откуда у него появилось столько подписчиков, а затем репостнул пост дептранса:

— Бывали в Бумагогории? Обязательно загляните туда — наша редакция в восторге. Это классный телеграм-канал школьника Матвея, в котором сейчас строится мэрия, ходят автобусы Мосгортранса и всегда отличная погода.

Чиновники пригласили школьника на экскурсию в метро и приложили схемы для изготовления поездов из бумаги.

Одна из инструкций, отправленных Матвею

Одна из инструкций, отправленных Матвею

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После этого волна популярности Бумагогорска стали расти как снежный ком.

Известный у школьников блогер Влад Бумага А4 пообещал подарить Матвею набор канцтоваров — строительного материала для города.

«Бумажный» блогер не мог не откликнуться на идею бумажного города

«Бумажный» блогер не мог не откликнуться на идею бумажного города

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Каршеринг «Делимобиль» заявил, что теперь на его автомобилях можно доехать в Бумагогорск.

Схемы для 3D-моделей обрели новую популярность

Схемы для 3D-моделей обрели новую популярность

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Альфа-Банк объявил об открытии офиса в бумажной метавселенной после 7 августа. Delivery Club опубликовал обращение, в котором предложил Матвею открыть в Бумагогорске 5 ресторанов и устроить на работу курьерами 50 жителей города.

Футбольный клуб ЦСКА отправил в подарок Матвею 3D-пазл «ВЭБ Арены» и пригласил его на стадион на один из своих домашних матчей.

Кажется, теперь в Бумагогорске появится первый стадион

Кажется, теперь в Бумагогорске появится первый стадион

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Интернет-магазин электроники «Ситилинк» договорился с Матвеем об открытии в Бумагогорске интерактивного шоурума, где можно будет протестировать технику.

Телеграм-канал про технологии «Эксплойт» подарил в Бумагогорию «ноутбуки»

Телеграм-канал про технологии «Эксплойт» подарил в Бумагогорию «ноутбуки»

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Социальная сеть «Одноклассники» собралась строить в Бумагогории дата-центр.

«Одноклассники», как и большинство брендов, сразу приложили схему

«Одноклассники», как и большинство брендов, сразу приложили схему

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И бренды продолжают состязаться в остроумии и помощи растущему каналу.

Многие магазины в Бумагогорске уже получили конкретные названия

Многие магазины в Бумагогорске уже получили конкретные названия

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Сейчас на канале Бумагогории уже более 17 тысяч подписчиков, и их число постоянно растет.

Delivery Club«Делимобиль»«Одноклассники»ЦСКААльфа-БанкБумагогорскВлад Бумага А4
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