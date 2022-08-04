Школьник создал вымышленный город Бумагогорск. Теперь в нем мечтают жить настоящие банки, «Делимобиль», ЦСКА и даже «Одноклассники»

В Сети завирусился телеграм-канал 11-летнего Матвея про вымышленный город Бумагогорск. Госорганы и именитые бренды посвящают городу посты в соцсетях, открывают в Бумагогорске свои магазины и размещают в канале рекламу. Рассказываем, как затея школьника оказалась такой успешной и что известно о Бумагогорске на сегодняшний день.