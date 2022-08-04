Школьник создал вымышленный город Бумагогорск. Теперь в нем мечтают жить настоящие банки, «Делимобиль», ЦСКА и даже «Одноклассники»
Ребенок не планировал такого успеха, но интерес у бизнеса возник совсем не детский
В Сети завирусился телеграм-канал
Канал «Бумагогория — новости» появился еще
2 августа пост с призывом подписываться на канал Матвея выложила в твиттере его старшая сестра.
Первыми из крупных организаций на канал обратили внимание в департаменте транспорта Москвы. Вероятно, они обратили внимание на упоминание Мосгортранса в одном из постов мальчика.
— Бывали в Бумагогории? Обязательно загляните туда — наша редакция в восторге. Это классный телеграм-канал школьника Матвея, в котором сейчас строится мэрия, ходят автобусы Мосгортранса и всегда отличная погода.
Чиновники пригласили школьника на экскурсию в метро и приложили схемы для изготовления поездов из бумаги.
После этого волна популярности Бумагогорска стали расти как снежный ком.
Известный у школьников блогер Влад Бумага А4 пообещал подарить Матвею набор канцтоваров — строительного материала для города.
Каршеринг «Делимобиль» заявил, что теперь на его автомобилях можно доехать в Бумагогорск.
Альфа-Банк объявил об открытии офиса в бумажной метавселенной после
Футбольный клуб ЦСКА отправил в подарок Матвею
Интернет-магазин электроники «Ситилинк» договорился с Матвеем об открытии в Бумагогорске интерактивного шоурума, где можно будет протестировать технику.
Социальная сеть «Одноклассники» собралась строить в Бумагогории дата-центр.
И бренды продолжают состязаться в остроумии и помощи растущему каналу.
Сейчас на канале Бумагогории уже более 17 тысяч подписчиков, и их число постоянно растет.