Страна голубых беретов: как Россия отмечает День ВДВ — 20 фото и одно классное видео

Раз в год в России проходит такая встреча выпускников, от которой сотрясается вся страна. Мы отправили на нее самых отважных фотокорреспондентов Городских порталов, которые принесли нам сотни фотографий с празднования Дня ВДВ, и выбрали из этих снимков два десятка и одно видео. В них есть всё: и парадные кадры, и традиции, и сила с отвагой, и крепкие мужские слезы — по сослуживцам, которые не вернулись.