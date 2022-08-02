Страна голубых беретов: как Россия отмечает День ВДВ — 20 фото и одно классное видео
Никто, кроме нас, эти кадры вам не покажет
Раз в год в России проходит такая встреча выпускников, от которой сотрясается вся страна. Мы отправили на нее самых отважных фотокорреспондентов Городских порталов, которые принесли нам сотни фотографий с празднования Дня ВДВ, и выбрали из этих снимков два десятка и одно видео. В них есть всё: и парадные кадры, и традиции, и сила с отвагой, и крепкие мужские слезы — по сослуживцам, которые не вернулись.
После парада — десантники, какими их чаще всего привыкли видеть остальные жители Москвы.
В Новосибирске в честь Дня ВДВ устроили целое шоу с фаерами, показательными выступлениями, огненным представлением и традиционным битьем бутылок.
В Уфе сосредоточились на силовых упражнениях.
В Челябинске десантники взяли гитары и вспомнили аккорды любимых песен.
А в Екатеринбурге День ВДВ для некоторых оказался семейным праздником.
Кто-то нарядил в тельняшку собаку и взял с собой на праздничную прогулку.
Собачью эстафету переняли десантники Санкт-Петербурга.
В Самаре некоторым десантникам не хватило места для наград на груди, поэтому они вешали их на береты.
День ВДВ — это не только демонстрация силы и отваги. Для многих это еще и день памяти. Наверное, единственный день, когда десантники не стесняются своих слез.
Вы думали, этот фоторепортаж обойдется без фонтанов? Как бы не так!
Впрочем, иногда купание в фонтанах на День ВДВ может быть очень романтичным.
В некоторых городах десантников «поздравили» отключенной в фонтанах водой. Служивые даже жаловались в наши редакции на такой произвол. А екатеринбургские вояки не растерялись и поднялись в открытый бассейн на крыше небоскреба. Традиции как-никак надо соблюдать.