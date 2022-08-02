Минус 4,5 тысячи евро: владелицу бренда косметики из Новосибирска Наталью Шик обокрали в отеле Италии
Из-за этого она опоздала на поезд и переселилась в другой отель
Владелицу бренда косметики и салонов красоты из Новосибирска Наталью Шик обокрали в отеле во Флоренции (Италия). Об этом она рассказала в своем Instagram*.
Отель находится в центре города. Теперь Наталья Шик не рекомендует туда никому ехать:
— Нас обокрали в Италии. Сумма бешеная — 4,5 тысячи евро. Во-первых, мы три дня воевали с обслуживанием: оно было суперотвратительным. А во-вторых, полиции всё равно.
Наталья утверждает, что деньги украла уборщица, но проверить этого не удалось. Разбирательства с полицией не дали Наталье Шик уехать из Флоренции: она опоздала на поезд и вынуждена была переселиться в другой отель.
Представитель Натальи Шик и ее компании отказалась прокомментировать журналисту НГС эту ситуацию.
Фамилия Шик у Натальи — от первого мужа, она сохранила ее как бренд. Сейчас у нее второй муж и новая фамилия — Малахова. ИП Малахова Наталья Анатольевна существует с 2013 года. ООО «Стм Шик» — с 2021 года, уставный капитал — 1 миллион рублей. Наталья является генеральным директором. Выручка на конец 2021 года — 130,7 миллиона, чистая прибыль — 392 тысяч. Товарные знаки — SHIK, BrowBar.
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