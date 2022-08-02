Минус 4,5 тысячи евро: владелицу бренда косметики из Новосибирска Наталью Шик обокрали в отеле Италии

Владелицу бренда косметики и салонов красоты из Новосибирска Наталью Шик обокрали в отеле во Флоренции (Италия). Об этом она рассказала в своем Instagram*.



Отель находится в центре города. Теперь Наталья Шик не рекомендует туда никому ехать:

— Нас обокрали в Италии. Сумма бешеная — 4,5 тысячи евро. Во-первых, мы три дня воевали с обслуживанием: оно было суперотвратительным. А во-вторых, полиции всё равно.