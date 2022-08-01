«Работаю одна и могу содержать семью из пятерых человек»: сибирячка с тремя детьми — о переезде в Германию
Как найти в этой стране работу? Какие плюсы и минусы там есть?
Семья Алексея и Марии Манеркиных привыкла путешествовать с тремя детьми — Демидом, Фадеем и Ясной. Они ездили на учебу во Вьетнам, чтобы научиться обжарке кофе, а после открыли в Новосибирске небольшое производство — Maneracoffee. После они пробовали жить в разных городах мира, а год назад решили уехать в Германию. Муж стал студентом, а Маша нашла работу в новой стране. Для чего, какие плюсы и минусы они находят в переезде, рассказываем в нашем материале.
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Начала свою интеграцию, разливая коктейли»
Маша Манеркина рассказывает, что после нескольких лет столичной жизни они с семьей вернулись в родной Новосибирск, чтобы обустроить быт, как подобает: «дом, дерево, дети».
— Но так часто бывает, после уровня жизни большого города тяжело найти и применить себя в растущем. По-честному, найти хорошую должность в столице в разы проще. Несмотря на это, супруг старался устроиться не хуже прежнего, а я выстраивала потихоньку дело Maneracoffee.
Спустя некоторое время им попался блог канадских иммигрантов, которые легко повествовали о переезде. Маша с мужем решили хотя бы пробовать.
— Канада, как и Германия — стабильные и социально ориентированные страны. Когда ты молод и одинок, перед тобой открыт (не сейчас, конечно, а был) весь мир. Но с семьей ты думал и будешь думать о безопасности, возможностях и спокойствии. Вот мой личный ориентир, — объяснила Маша, как они выбирали страну.
Но, по ее словам, кейс у них сложный — пара проходила только как студенты:
— А быть студентом с тремя детьми сложно. Рассчитали риски, стали готовить документы. В процессе случился COVID, страны закрылись, очное студенчество с возможностью иммиграции испарилось. Казалось бы, конец, но, просчитывая риски, нужно добавлять запасной план. Им стала Германия. И хорошо, что, несмотря на весомые ковидные ограничения внутри страны, студентов и их семьи продолжили пускать в страну. Поэтому мы оказались здесь.
Она поясняет, что программа привлечения студентов из других стран в Германии популярна: из-за недостатка в кадрах страна приглашает людей, обучает и дает рабочие места. Часто бесплатно. Существуют и международные университеты, если кто-то не знает немецкого.
В итоге Алексей стал студентом, а Маша довольно быстро нашла работу.
— Спустя месяц проживания со мной связался владелец бара — русский. И я начала свою интеграцию, разливая коктейли. Кстати, было очень комфортно: немцы даже если напьются, крайне редко ведут себя вульгарно. К моему удивлению, они сами убирают посуду и при закрытии даже помогают собрать столы. Очень вежливые, и поэтому работа в баре отложилась у меня более чем позитивно, — рассказывает Маша.
Потом, добавляет она, девушка нашла свое место в сфере обжарки кофе как Röstmeisterin (обжарщица кофе. — Прим. ред.). Скоро будет год, как Маша работает с немцами в Kijamii-Kaffee. Ее повысили до управленца производственными процессами.
— И вроде как наградят электронным велосипедом для быстрого передвижения, чтобы я не тратила столько денег на проездной. Здесь существует государственная поддержка работающих людей: они берут на себя часть затрат, часть — компания. В итоге я буду платить за лизинг около 25 евро в месяц. Также мне доступны и другие рабочие предложения: поэтому, если вы хотите работать, работа найдется, — уверена Маша.
Помимо работы, нужно было решать вопросы, связанные с детьми. Старший сын Демид сразу по приезду поступил в школу.
— В 6 лет он окончил первый класс и перешел сразу во второй. Успеваемость у него хорошая несмотря на то, что немецкого не было ни у одного члена семьи. С детским садом пришлось попотеть: было очень сложно найти место сразу для двух детей, но мы это сделали. Спустя несколько месяцев посещения дети стали бегло говорить, лучше моего. Сад мы получили бесплатно, но на них тут такие цены, что сложно представить, сколько нужно зарабатывать, чтобы покрывать стоимость полностью, — замечает Маша.
В школе, по ее словам, есть некоторые переменные затраты, но ничего критичного. Там есть социальный работник, который в случае сложностей поможет организовать любую помощь: едой, одеждой, канцтоварами.
— Мы справляемся сами. Кстати, на период обучения сыну выдали iPad, а на занятиях музыкой — гитару. Вернем, как только начальная школа закончится, а это четвертый класс, — поясняет Маша Манеркина.
«Молодежь управляет трамваями»
Маша говорит, что не возлагала много надежд на эту страну, когда въезжала:
— Науськанная недовольными форумами, я ждала худшего. Сложностей, страданий, лицемерия и прочего; не встретив ровно ничего плохого, я бы сказала, что гармонично вписалась в местную жизнь. Но большую радость мне приносят виды. Потрясающие поля, лесочки, парковые зоны и красивые фасады — ты можешь выйти грустной, но, посмотрев на всю красоту, думаешь: «Ну и что тут грустить?» Есть более красивый и ухоженный город, есть поскромнее, но в целом красиво ровно всё.
К плюсам жизни в Германии Маша относит счастливых и уважительно относящихся друг к другу людей: они здороваются с незнакомцами, умиляются детьми.
— Я отнесу это в плюс. Я была удивлена, когда мне сказали, что пришла моя очередь убирать подъезд. Мы привыкли к техничкам, ну или грязи, как угодно, но не к самостоятельной уборке. Но тут из-за высоких цен зачастую жители часть работ берут на себя. Поэтому все они, можно сказать, «рукастые», а в подъездах — порядок, — поражается Маша.
Также она отмечает разделение и переработку отходов, секонд-хенды, фудшеринг, велосипеды, социальную поддержку:
— А еще уровень доходов: так часто бабушек на чилле я еще не встречала, как здесь. Я думаю, что сложно не найти работу здесь. И думаю, что это отлично, когда профессия не влияет на статус: молодежь управляет трамваями и автобусами, вывозит мусор и ухаживает за стариками. Они выбирают, чем им заниматься, а не что «одобряемо публикой».
Еще Маша вспоминает, что не встречалась с дискриминацией, приходя на собеседования:
— Я готовила оправдательную речь о том, что я мама троих детей и со мной не возникнет проблем, что в декрет я не собираюсь. Но меня опередили, сказав, что детям в компании рады и при необходимости я могу брать их с собой: для них организуют пространство.
К минусам Маша относит языковой барьер: пока она больше общается на английском, но некоторые не хотят его понимать. В кафе, по ее словам, встречаются проблемы с сервисом.
— Несмотря на всю объявленную толерантность, непохоже, что немки любят симпатичных и ухоженных соперниц. Есть бюрократия. В небольшом городе депрессивно оставаться на праздники: город словно вымирает. Штрафы: суммы такие, что понятно, почему нет желания парковаться в неположенном месте или подрезать на автомобиле, — считает Маша.
«Я работаю и оплачиваю всё сама»
Маша замечает, что главные статьи расходов — жилье и транспорт:
— У нас небольшой город, и цена на жилье считается невысокой. Вместе с коммунальными платежами 90 квадратных метров стоят 800 евро. Транспорт тут дорогой. К примеру, я плачу за проездной из города в город (30–40 минут езды) 115 евро, а разовая поездка до 20 минут стоит 2,9 евро.
Цены на еду Машу приятно удивили: они не выше, а иногда и ниже, чем в Новосибирске. Например, после последних повышений цен 400 граммов обычного сыра стоят 2,6 евро. Йогурт — 30–40 центов, хлеб — 69, молоко — 70.
— Эти цены я беру из категории недорогих, потому что стараюсь экономить. Несмотря на социальную поддержку, доступную иммигрантам, я работаю и оплачиваю всё сама и не получаю пособий из-за бюрократических моментов. Надеюсь, вскоре мы это уладим. И мои дети смогут получить поддержку от государства — 200 евро до 21 года на одного. Но всем, кто хочет пустить яд об иждивенцах, я бы сразу сказала, что здесь есть на что потратить детские пособия, — предупреждает Маша.
Она приводит пример трат на одного ребенка: 25 евро в месяц спорт, 26 — занятие гитарой, 50 — форма, столько же в год на школьные сборы на учебники и выездные экскурсии.
— Из того, что на одного: 60 евро в месяц за питание в детском саду или продленке. Но сейчас оформила поддержку первый месяц и плачу 10 евро. 35 евро стоит проездной билет с 6 лет. Я бы не назвала жизнь в Германии дешевой. Мы много экономим, чтобы денег хватало. Но вместе с тем я работаю одна и могу содержать семью из пятерых человек, — радуется Маша.
В этом году, уверена она, цены на жилье, естественно, вырастут.
— Точная сумма нам еще не известна, но из-за проблем с газом мы скоро резко все станем беднее. Но с такой поддержкой от государства я не думаю, что это сильно отразится на нас. По окончанию университета у мужа будет 1,5 года на поиски работы. Пока он может зарабатывать только до 450 евро в месяц как студент. Поэтому основные траты я взяла на себя, — резюмирует Маша.
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