«Работаю одна и могу содержать семью из пятерых человек»: сибирячка с тремя детьми — о переезде в Германию

Маша Манеркина рассказывает, что после нескольких лет столичной жизни они с семьей вернулись в родной Новосибирск, чтобы обустроить быт, как подобает: «дом, дерево, дети».



— Но так часто бывает, после уровня жизни большого города тяжело найти и применить себя в растущем. По-честному, найти хорошую должность в столице в разы проще. Несмотря на это, супруг старался устроиться не хуже прежнего, а я выстраивала потихоньку дело Maneracoffee.



Спустя некоторое время им попался блог канадских иммигрантов, которые легко повествовали о переезде. Маша с мужем решили хотя бы пробовать.

