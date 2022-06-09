Чистые улицы, веселье по пятницам и дорогой транспорт: как семья с двумя детьми переехала в Польшу
Они эмигрировали по программе репатриации
Семья из Тюмени с двумя сыновьями уехала в польский Гданьск по программе репатриации. В новой стране они живут уже девять месяцев. Чем польские школы отличаются от русских, где дороже продукты, легко ли выучить язык и почему в Польше так чисто — читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица главы семейства.
«Придется доказать свои польские корни»
Я всю жизнь прожил в Тюмени. У меня есть польские корни по линии матери. Пару лет назад решил потихоньку перебираться по программе репатриации. И в конце августа 2021 года переехали в Польшу с двумя сыновьями. Конечно, сначала пришлось доказать свои польские корни. Я это делал в Иркутске у консула: ездил на экзамен-собеседование, привозил все свои документы. Разговор происходил на польском языке: про страну, про ее культуру, историю и традиции. У меня с этим были проблемы, пришлось подучить язык. Со мной в детстве бабушка пыталась говорить по-польски, но всё уже забылось. Процедуру прошел, выдали карты, которые дают право постоянного проживания.
Мы долго выбирали страну для переезда всей семьей — давно было желание пожить в другом месте. Всегда хотелось погрузиться в новую культуру и традиции, дать детям лучшее образование. Мы с женой работаем удаленно, но планируем найти работу в Польше, когда точно определимся с районом проживания.
«Из суровых зим поближе к морю»
Сыновья учатся в третьем и седьмом классе. Переезжали большей частью из-за них, чтобы они могли играть в футбол на хорошем уровне. Они занимались и в Тюмени профессионально, но из-за долгой зимы приходилось играть полгода в залах или на снегу. А хотелось — на нормальных полях круглый год на улице. В Академию футбола в Гданьске мальчики влились легко и быстро, а значит, уровень тюменского футбола был достаточно высокий. А затраты на футбол в Польше оказались гораздо ниже, чем дома.
Мы живем в Гданьске — это самый север Польши. Город стоит на берегу Балтийского моря. Хотелось из суровых тюменских зим уехать поближе к морю. Зимой здесь плюсовая температура: 5–7 градусов. Ниже нуля бывает по ночам, иногда идет дождь или мокрый снег, дует сильный ветер. Летом здесь в районе
В городе преимущественно малоэтажные строения, высотки есть только на окраинах. Мы снимаем однокомнатную квартиру в самом центре города, в исторической части. На русские деньги стоит около 50 тысяч рублей в месяц. Прежде чем покупать, хотим попробовать пожить в разных районах. В нашем районе гуляет много туристов: французы, испанцы, немцы.
Мы сюда уже приезжали несколько раз. Очень красивый город — мы влюбились. По количеству населения Гданьск примерно такой же, как Тюмень, но размером поменьше. В разное время город был то немецким, то польским. Это видно даже по архитектуре.
«Пробок здесь просто нет»
Расскажу про повседневную жизнь. У нас в России принято считать, что в Европе продукты лучше. Не скажу так. Да, в Польше больше выбор овощей и фруктов. Сейчас уже едим свежие арбузы, клубнику и яблоки. Остальное по качеству примерно одинаковое с нашим. Польская кухня похожа на русскую, многие блюда перекликаются даже в названиях. Недавно был в Тюмени и заметил, что фрукты, овощи, мясо и бытовая химия значительно дороже. При этом молочка и яйца в России дешевле.
Общественный транспорт в Польше, наоборот, стоит дороже. Тут проезд для взрослого человека в черте города стоит где-то 70 рублей на русские деньги, для детей — в два раза дешевле. Транспортная система организована классно: в любую точку города можно попасть быстро. Тут много трамваев, они как наземное метро: почти не пересекаются с машинами. Пробок здесь просто нет. За последние годы я так устал от этого, что решил в Польше не пользоваться личным авто. Мы решили ездить на общественном транспорте и велосипедах. Сеть велодорожек тут очень развита.
«В школах детей не заваливают домашними заданиями»
Дети с первых дней пошли в местную польскую школу. Первое время было трудно, но сейчас они счастливы. Образование тоже было одним из основных факторов для переезда. В российских школах дети постоянно кому-то что-то должны: мои постоянно ходили измученные. Никакой скидки за спортивные достижения им не делали. Старший сын постоянно защищал честь города и школы на всероссийских соревнованиях, а потом приезжал и учителя заваливали его двойками. Конечно, ребенку было неприятно.
Здесь совсем другое отношение. В школе процесс обучения более развлекательный, интерактивный и свободный. Детей не заваливают домашними заданиями. Уважают спортсменов. Учителя гордятся, что ребенок играет за городскую команду. К ним все относятся хорошо, помогали подтянуть язык. Польский и русский немного похожи, имеют много общих корней в словах.
Дети дома разговаривают на смеси русского и польского. В школе уже говорят только на польском: учителя их за это хвалили. Язык выучили очень быстро. Могут и читать, и писать все контрольные работы. Мне пока сложнее перестроиться: поляки говорят очень быстро. Но пока мне хватает, а жене чуть сложнее. Хотя она уже завела новых знакомых и общается с ними.
Поляки очень любят свою страну
А еще в Польше очень чисто. Раньше мне казалось, что в Тюмени чисто, но нет. Здесь на это работает менталитет. Урн в городах мало, но любой поляк будет терпеливо идти с мусором в руках до ближайшей хоть километр. Окурков, фантиков и бутылок нигде нет. Такое случается только после бурных гулянок в пятницу и субботу, но утром мусор быстро убирают. Чистота не только в центре, но и на окраинах.
Поляки очень любят свой город и свою страну, это чувствуется. Они всегда выражают свое мнение и по городским проблемам, и по глобальным (например, о вакцинации от ковида). Проходят общие сборы, обсуждения — власти к ним прислушиваются. Президент города (по-нашему — мэр) выходит и общается с жителями.
При этом поляки очень душевные и любят погулять. В пятницу, субботу и воскресенье все сидят в барах, ресторанах, поют песни под окнами. Так же, как и русские, любят приглашать гостей. Стол накрывают менее пышно, а так всё то же самое. Поляки не любят говорить о политике. О русских плохо не отзываются — не слышал. Все живут своей жизнью.
Мы опасались, что можем ощутить на себе русофобию, переживали за детей. Но этого не случилось. В школе их, наоборот, поддерживали, не давали чувствовать себя ущемленными. Мы ни разу не встретили к себе проявления неуважения.
Также мы писали, как россиянка переехала в США. А еще одна наша героиня поработала на ферме, выращивающей клубнику, в Великобритании.