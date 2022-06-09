Чистые улицы, веселье по пятницам и дорогой транспорт: как семья с двумя детьми переехала в Польшу

Мы долго выбирали страну для переезда всей семьей — давно было желание пожить в другом месте. Всегда хотелось погрузиться в новую культуру и традиции, дать детям лучшее образование. Мы с женой работаем удаленно, но планируем найти работу в Польше, когда точно определимся с районом проживания.



«Из суровых зим поближе к морю»

Сыновья учатся в третьем и седьмом классе. Переезжали большей частью из-за них, чтобы они могли играть в футбол на хорошем уровне. Они занимались и в Тюмени профессионально, но из-за долгой зимы приходилось играть полгода в залах или на снегу. А хотелось — на нормальных полях круглый год на улице. В Академию футбола в Гданьске мальчики влились легко и быстро, а значит, уровень тюменского футбола был достаточно высокий. А затраты на футбол в Польше оказались гораздо ниже, чем дома.