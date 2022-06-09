СЕЙЧАС +10°С
Пробки 5/10
usd 60.23
eur 63.94
Тема дняНазвали дату закрытия McDonald's в Новосибирске
Фото пользователя

Станислав Гецевич

тюменец, который переехал в Польшу
Фото пользователя

Станислав Гецевич

тюменец, который переехал в Польшу
Все новости
Все новости
Мнение

Чистые улицы, веселье по пятницам и дорогой транспорт: как семья с двумя детьми переехала в Польшу

Они эмигрировали по программе репатриации

833
Семья переехала в Гданьск из-за сыновей. Они занимаются футболом, а здесь есть профессиональный перспективный клуб

Семья переехала в Гданьск из-за сыновей. Они занимаются футболом, а здесь есть профессиональный перспективный клуб

Поделиться

Семья из Тюмени с двумя сыновьями уехала в польский Гданьск по программе репатриации. В новой стране они живут уже девять месяцев. Чем польские школы отличаются от русских, где дороже продукты, легко ли выучить язык и почему в Польше так чисто — читайте в авторской колонке. Далее — от первого лица главы семейства.

«Придется доказать свои польские корни»

Я всю жизнь прожил в Тюмени. У меня есть польские корни по линии матери. Пару лет назад решил потихоньку перебираться по программе репатриации. И в конце августа 2021 года переехали в Польшу с двумя сыновьями. Конечно, сначала пришлось доказать свои польские корни. Я это делал в Иркутске у консула: ездил на экзамен-собеседование, привозил все свои документы. Разговор происходил на польском языке: про страну, про ее культуру, историю и традиции. У меня с этим были проблемы, пришлось подучить язык. Со мной в детстве бабушка пыталась говорить по-польски, но всё уже забылось. Процедуру прошел, выдали карты, которые дают право постоянного проживания.

Но это не гражданство. Его придется ждать еще пару лет

Но это не гражданство. Его придется ждать еще пару лет

Поделиться

Мы долго выбирали страну для переезда всей семьей — давно было желание пожить в другом месте. Всегда хотелось погрузиться в новую культуру и традиции, дать детям лучшее образование. Мы с женой работаем удаленно, но планируем найти работу в Польше, когда точно определимся с районом проживания.

«Из суровых зим поближе к морю»

Сыновья учатся в третьем и седьмом классе. Переезжали большей частью из-за них, чтобы они могли играть в футбол на хорошем уровне. Они занимались и в Тюмени профессионально, но из-за долгой зимы приходилось играть полгода в залах или на снегу. А хотелось — на нормальных полях круглый год на улице. В Академию футбола в Гданьске мальчики влились легко и быстро, а значит, уровень тюменского футбола был достаточно высокий. А затраты на футбол в Польше оказались гораздо ниже, чем дома.

Дети — настоящие фанаты футбола!

Дети — настоящие фанаты футбола!

Поделиться

Мы живем в Гданьске — это самый север Польши. Город стоит на берегу Балтийского моря. Хотелось из суровых тюменских зим уехать поближе к морю. Зимой здесь плюсовая температура: 5–7 градусов. Ниже нуля бывает по ночам, иногда идет дождь или мокрый снег, дует сильный ветер. Летом здесь в районе +20... +22 градусов, очень солнечно. В мае очень тепло и комфортно: выше 20 градусов, но дует ветерок с моря. Находиться в таком климате приятно.

Вид на Гданьскую бухту, переходящую в Балтийское море

Вид на Гданьскую бухту, переходящую в Балтийское море

Поделиться

В городе преимущественно малоэтажные строения, высотки есть только на окраинах. Мы снимаем однокомнатную квартиру в самом центре города, в исторической части. На русские деньги стоит около 50 тысяч рублей в месяц. Прежде чем покупать, хотим попробовать пожить в разных районах. В нашем районе гуляет много туристов: французы, испанцы, немцы.

Так выглядят туристические места

Так выглядят туристические места

Поделиться

Мы сюда уже приезжали несколько раз. Очень красивый город — мы влюбились. По количеству населения Гданьск примерно такой же, как Тюмень, но размером поменьше. В разное время город был то немецким, то польским. Это видно даже по архитектуре.

«Пробок здесь просто нет»

Расскажу про повседневную жизнь. У нас в России принято считать, что в Европе продукты лучше. Не скажу так. Да, в Польше больше выбор овощей и фруктов. Сейчас уже едим свежие арбузы, клубнику и яблоки. Остальное по качеству примерно одинаковое с нашим. Польская кухня похожа на русскую, многие блюда перекликаются даже в названиях. Недавно был в Тюмени и заметил, что фрукты, овощи, мясо и бытовая химия значительно дороже. При этом молочка и яйца в России дешевле.

Общественный транспорт в Польше, наоборот, стоит дороже. Тут проезд для взрослого человека в черте города стоит где-то 70 рублей на русские деньги, для детей — в два раза дешевле. Транспортная система организована классно: в любую точку города можно попасть быстро. Тут много трамваев, они как наземное метро: почти не пересекаются с машинами. Пробок здесь просто нет. За последние годы я так устал от этого, что решил в Польше не пользоваться личным авто. Мы решили ездить на общественном транспорте и велосипедах. Сеть велодорожек тут очень развита.

Малыш-трамвайчик и ярко-зеленое ретроавто на улицах Гданьска

Малыш-трамвайчик и ярко-зеленое ретроавто на улицах Гданьска

Поделиться

«В школах детей не заваливают домашними заданиями»


Дети с первых дней пошли в местную польскую школу. Первое время было трудно, но сейчас они счастливы. Образование тоже было одним из основных факторов для переезда. В российских школах дети постоянно кому-то что-то должны: мои постоянно ходили измученные. Никакой скидки за спортивные достижения им не делали. Старший сын постоянно защищал честь города и школы на всероссийских соревнованиях, а потом приезжал и учителя заваливали его двойками. Конечно, ребенку было неприятно.

Здесь совсем другое отношение. В школе процесс обучения более развлекательный, интерактивный и свободный. Детей не заваливают домашними заданиями. Уважают спортсменов. Учителя гордятся, что ребенок играет за городскую команду. К ним все относятся хорошо, помогали подтянуть язык. Польский и русский немного похожи, имеют много общих корней в словах.

Ребята вышли на один уровень с местными детьми, а где-то даже и перегоняют. Например, по географии

Ребята вышли на один уровень с местными детьми, а где-то даже и перегоняют. Например, по географии

Поделиться

Дети дома разговаривают на смеси русского и польского. В школе уже говорят только на польском: учителя их за это хвалили. Язык выучили очень быстро. Могут и читать, и писать все контрольные работы. Мне пока сложнее перестроиться: поляки говорят очень быстро. Но пока мне хватает, а жене чуть сложнее. Хотя она уже завела новых знакомых и общается с ними.

Поляки очень любят свою страну

А еще в Польше очень чисто. Раньше мне казалось, что в Тюмени чисто, но нет. Здесь на это работает менталитет. Урн в городах мало, но любой поляк будет терпеливо идти с мусором в руках до ближайшей хоть километр. Окурков, фантиков и бутылок нигде нет. Такое случается только после бурных гулянок в пятницу и субботу, но утром мусор быстро убирают. Чистота не только в центре, но и на окраинах.

Это годами выработанная любовь к своему городу

Это годами выработанная любовь к своему городу

Поделиться

Поляки очень любят свой город и свою страну, это чувствуется. Они всегда выражают свое мнение и по городским проблемам, и по глобальным (например, о вакцинации от ковида). Проходят общие сборы, обсуждения — власти к ним прислушиваются. Президент города (по-нашему — мэр) выходит и общается с жителями.

При этом поляки очень душевные и любят погулять. В пятницу, субботу и воскресенье все сидят в барах, ресторанах, поют песни под окнами. Так же, как и русские, любят приглашать гостей. Стол накрывают менее пышно, а так всё то же самое. Поляки не любят говорить о политике. О русских плохо не отзываются — не слышал. Все живут своей жизнью.

Мы опасались, что можем ощутить на себе русофобию, переживали за детей. Но этого не случилось. В школе их, наоборот, поддерживали, не давали чувствовать себя ущемленными. Мы ни разу не встретили к себе проявления неуважения.

Прожив здесь зиму и весну, выучив язык и влившись в общество, мы понимаем, что хотим остаться. Дети и вовсе стали своими — им проще

Прожив здесь зиму и весну, выучив язык и влившись в общество, мы понимаем, что хотим остаться. Дети и вовсе стали своими — им проще

Поделиться

Также мы писали, как россиянка переехала в США. А еще одна наша героиня поработала на ферме, выращивающей клубнику, в Великобритании.

По теме

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

Польшамиграцияпереездрепатриацияфутбол
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2