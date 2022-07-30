«Билеты купили на Ozon»: семья с ребенком улетела в Таиланд без путевок — сколько денег они потратили
Отдых на море в далекой стране обошелся едва ли дороже, чем отпуск на ближних курортах
Этим летом список мест отдыха для россиян сильно сузился: куда-то перестали летать самолеты, где-то стало сильно дороже. Потому многие выбирают для отпуска русский юг (хотя и он давно не дешевый!) или стандартные заграничные варианты вроде Турции или Абхазии. Визажист из Архангельска Надежда Барболина с мужем и сыном решили иначе — они улетели в Таиланд, на Пхукет. Перелеты и жилье бронировали сами, без турагентов. Мы узнали, как им удалось организовать такую поездку.
«Билеты покупали 4 часа»
Планировать отпуск Барболины стали еще весной. Сначала, в марте, они собирались поехать в ОАЭ, но планы изменились — авиакомпания, которой они хотели лететь, прекратила рейсы в эту страну. Поэтому в начале июля семья собралась и улетела в Таиланд. Хотя и тут у них до последнего были опасения, что рейс отменят.
— Азию мы очень любим, но не летали сюда, пока сын не подрос, — рассказывает Надежда. — Когда решили точно, что полетим, то начали искать самолеты.
На поиск и покупку билетов Барболины потратили около четырех часов: найдя нужные, они не сразу смогли найти способ оплатить их.
— Мы прошли сто кругов ада, прежде чем нам это удалось. Нашли отличный перелет Москва — Абу-Даби — Пхукет компанией из ОАЭ — Etihad. Забыв про блокировку карт при оплате зарубежным компаниям, пытались купить билеты на сайте перевозчика, но там даже не было возможности выбрать нашу страну в платежных реквизитах банковской карты, — вспоминает Надежда. — Потом попробовали несколько сайтов по поиску билетов: где-то их не было, где-то всё висло, в итоге билеты купили через Ozon. Перепроверили сразу на сайте авиакомпании — наше бронирование там отображалось.
Забронировать отель было тоже сложно — привычный для этих целей Booking теперь не работает для россиян.
— Я абсолютно случайно вспомнила про Hilton и что это мировая сеть. Позвонила в Москву, где нам забронировали номер по телефону. Оплатить отели мы должны были только по прилете — говорит Надежда.
Как искали отель и что с ковид-ограничениями
Семья отправилась в отпуск, даже не зная точно, прошла ли бронь отеля. Летели шесть часов из Москвы до Абу-Даби (ОАЭ) и еще шесть часов до Пхукета:
— Какого-либо дискомфорта от дороги не почувствовали — всё четко, по расписанию. Компания Etihad великолепна: пледики, подушки, косметичка, еда — всё отлично.
Ковид-ограничений семья уже практически нигде не ощутила на себе. В Москве у них попросили предоставить ПЦР-тест или сертификат о прививке, а также предупредили, что на борту самолета до Абу-Даби надо быть в маске.
— От туристов ношение масок почти нигде не требуют. Но весь персонал гостиниц, магазинов, кафе маски носит, — рассказывает молодая мама. — Как мы поняли, с июля отменена обязательная медицинская страховка от ковида. Но в любое путешествие мы всё равно ее оформляем — в этот раз тоже.
Что касается проживания, Надежда рассказывает, что они были готовы взять такси от аэропорта и начать ездить по отелям — искать места. Но этого не потребовалось: бронь через московский офис Hilton подтвердилась и северян сразу заселили.
А что по деньгам? Во сколько обошелся отпуск?
Авиабилеты вышли относительно недорогими — на семью из трех человек ушло около 150 тысяч рублей. Это перелет Москва — Абу Даби — Пхукет и обратно.
— Ради интереса смотрели цены уже после возвращения из отпуска и за такую стоимость ничего не нашли. Сейчас билеты стоят намного выше, — говорит Надежда Барболина.
Отель предлагал размещение на 16 дней от 70 тысяч рублей. Дальше стоимость варьировалась в зависимости от категории номера, выхода окон на море/сад и прочих комфортных условий. Вариантов было много — даже виллы на 2–3 семьи стоимостью от 50 тысяч рублей.
Отдых в Таиланде в «несезон»: каково это
По словам Надежды Барболиной, их семья привыкла ездить в отпуск самостоятельно. К услугам турагентств пришлось вернуться только в «ковидные времена».
— Это и возможность самостоятельного выбора, и наполнения отдыха только тем, что ты хочешь, и некой свободы передвижения. Ты сам прокладываешь маршрут (без каких-либо «обязательных» посещений магазинов, встреч с гидами и прочего), сам планируешь свое время. Нам так намного комфортнее. Но свою позицию мы никому не навязываем и уважаем любой выбор, — объясняет наша собеседница.
В Таиланде Барболины тоже разработали свой маршрут. Побывали на одном из красивейших пляжей Пхукета Freedom.
— Он находится в небольшой бухте, которая с двух сторон закрыта скалами и непроходимыми джунглями. Доберется туда точно не каждый, ведь путь нужно преодолеть достаточно сложный, с крутым спуском. Шли по джунглям, дороги там нет: идешь по скользким камням. Но это того стоило. Гиды не предложат таких экскурсий: мы взяли такси до горы, а дальше пешком, — делится Надежда.
Также семья побывала в убежище для слонов, где животные реабилитируются после работы в цирке или катания туристов на спине.
Надежда Барболина вспоминает, что, когда только рассказала в соцсетях о том, что они прилетели в Таиланд, получила много сообщений а-ля «в июле там сезон дождей» и «погода не та». Наша собеседница говорит, что на деле никакой непогоды они здесь не встретили. Как и в прошлые разы, когда выбирали для отдыха летом Таиланд.
— Первый вопрос, который я хотела задать этим людям: «Вы думаете, мы не знаем, куда едем?» Мы сюда прилетели осознанно. Первые четыре дня было одно солнце: +30, но без пекла. Нет изматывающей жары — идеально. Потом всё-таки случился дождик, но шел он ровно пять минут — и снова солнце. Ночью был дождь, но он никак не помешал.
Большой плюс ехать на Пхукет летом, добавляет она, это то, что как раз в этот период наплыв туристов совсем небольшой, а значит и ценник на всё ниже, чем в высокий сезон. Это они уже ощутили на себе.
— Очень много наших друзей, знакомых в этом году отдыхает на более близких и известных всем зарубежных курортах, — рассказывает Надежда. — У значительной части из них отдых на 10–12 дней получился дороже, чем у нас на 16 дней в Таиланде. По нашему мнению, есть определенный стереотип, что чем дальше страна, тем дороже. Это далеко не всегда так. Если заблаговременно найти билеты (бывают очень хорошие предложения), повыбирать места размещения, то отдых здесь может быть и недорогим.
Из-за того, что за рубежом российские карты не работают, расплачиваться за всё, в том числе за проживание в отеле, в Таиланде приходится только наличными. Надежда отмечает, что в России они заранее покупали доллары, а на месте уже меняли на баты (национальная валюта Таиланда. — Прим. ред.).
Если говорить об отношении к русским туристам, говорит Надежда, никакого негатива со стороны других отдыхающих или персонала они на себе не испытали:
— Отношение к нам такое же, как и к остальным туристам. Все очень доброжелательны, никакие острые вопросы никем не поднимаются и не озвучиваются.
Что еще почитать про отдых летом 2022 года?
Мы публиковали честные рассказы туристов, которые отправились этим летом в Сочи, Анапу и другие прибрежные города. Спойлер: довольных практических нет. Впрочем, есть и хорошие истории. Почитайте про отдых в Абхазии (вы удивитесь, во сколько обойдутся жилье и экскурсии), а также о захватывающей поездке в Казахстан (турист поделился подробной инструкцией с ценами, маршрутами и даже погодой).