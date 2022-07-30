«Билеты купили на Ozon»: семья с ребенком улетела в Таиланд без путевок — сколько денег они потратили

Планировать отпуск Барболины стали еще весной. Сначала, в марте, они собирались поехать в ОАЭ, но планы изменились — авиакомпания, которой они хотели лететь, прекратила рейсы в эту страну. Поэтому в начале июля семья собралась и улетела в Таиланд. Хотя и тут у них до последнего были опасения, что рейс отменят.

— Азию мы очень любим, но не летали сюда, пока сын не подрос, — рассказывает Надежда. — Когда решили точно, что полетим, то начали искать самолеты.

На поиск и покупку билетов Барболины потратили около четырех часов: найдя нужные, они не сразу смогли найти способ оплатить их.

