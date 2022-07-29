«Можно ехать, если хотите рискнуть жизнью»: честные рассказы туристов об отдыхе в ближнем зарубежье

Впрочем, не все согласны с такой оценкой отдыха в Абхазии. Например, самарец Егор Солоницын считает, что Абхазия — это лишняя трата денег:



— Отношение местных жителей к приезжим отвратное там, инфраструктура на нуле. Если, конечно, человек хочет рискнуть жизнью и здоровьем, то можно ехать.



Его землячка Наталья Сальникова рассказала о том, как в Абхазии обманули с отдыхом в пансионате ее мать:



— Мама в марте вместе с пятью подругами забронировала в Абхазии пансионат «Холодная речка», корпус Репруа. Оплатили счет, документы, договор, лицензия — всё есть. Через пару месяцев фирма слилась, оказалось, что эта «Речка» — разводилово. По стране нагрели тысячи людей, счета пустые, дело не заводят, если заводят, через неделю прикрывают с отпиской «100 тысяч — несущественный ущерб». В Москве пострадавшие объединились, наняли юриста, дошло до президента, но толку ноль. Сейчас те же якобы директор и бухгалтер продают путевки (номера все как один с видом на море и с фотками теми же, что были в «Речке») в пансионат «Нарт».

