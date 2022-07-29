«Можно ехать, если хотите рискнуть жизнью»: честные рассказы туристов об отдыхе в ближнем зарубежье
Несмотря на все минусы, отдыхающие очень довольны отпуском в этих странах
Мы уже выясняли, нравится ли в этом году нашим туристам отдых на курортах юга России. Судя по рассказам наших читателей, они могут стать альтернативой зарубежным, но сервис и качество услуг порой хромает. Теперь же мы решили разобраться, как обстоят дела с отдыхом в странах ближнего зарубежья: изучили отзывы наших читателей, которые уже побывали там (или находятся до сих пор), и узнали, что им понравилось, а от чего они пришли в ужас.
«В Абхазии нет развлечений для детей»
Многие из читателей провели отпуск в Абхазии — если верить их рассказам, отдых сравним с курортами Краснодарского края, но цены, природа и море намного лучше.
— Абхазия хороша своей аутентичностью. Если вы привыкли к all inclusive («всё включено». — Прим. ред.), то точно не для вас. Любителям красивой дикой природы — welcome, — считает самарец Иван Киселёв.
Челябинец Станислав Лазаренко описал, где лучше всего отдыхать в Абхазии, и объяснил, будет ли это дорого:
— Отдыхали с конца июня по начало июля в гостевом доме. Сразу скажу, что лучше лететь самолетом до Адлера, чем ехать 2,5 суток на поезде — по затратам выйдет примерно одинаково. Сначала были дожди, потом распогодилось. Самое главное — взять крем для загара, сгореть можно достаточно быстро. Цены в кафе вполне демократичные (первое и второе блюдо, да с бокалом пива, выйдут примерно по 350 рублей на человека). Оплату картой принимают не везде, зато проблем с переводом денег на карту нет. Места для посещения — это озеро Рица, Новый Афон, Альпийские луга, Пицунда, Гагра, Сухум. Цены на экскурсии невысокие, можно даже за полторы тысячи рублей найти.
Впрочем, не все согласны с такой оценкой отдыха в Абхазии. Например, самарец Егор Солоницын считает, что Абхазия — это лишняя трата денег:
— Отношение местных жителей к приезжим отвратное там, инфраструктура на нуле. Если, конечно, человек хочет рискнуть жизнью и здоровьем, то можно ехать.
Его землячка Наталья Сальникова рассказала о том, как в Абхазии обманули с отдыхом в пансионате ее мать:
— Мама в марте вместе с пятью подругами забронировала в Абхазии пансионат «Холодная речка», корпус Репруа. Оплатили счет, документы, договор, лицензия — всё есть. Через пару месяцев фирма слилась, оказалось, что эта «Речка» — разводилово. По стране нагрели тысячи людей, счета пустые, дело не заводят, если заводят, через неделю прикрывают с отпиской «100 тысяч — несущественный ущерб». В Москве пострадавшие объединились, наняли юриста, дошло до президента, но толку ноль. Сейчас те же якобы директор и бухгалтер продают путевки (номера все как один с видом на море и с фотками теми же, что были в «Речке») в пансионат «Нарт».
— В Абхазии проблема для тех, кто приехал с детьми: нет развлечений. Если на территории, где будете снимать жильё, будут хотя бы качели, это уже хорошо. Карты принимают, если нет возможности, то можно сделать перевод по номеру телефона, при этом еще и комиссию за перевод вернут. Люди коммуникабельные: всегда можно поторговаться, о чём-то спросить. Цены на одно и то же разные, но по карману. Такси есть, с таксометром цены ниже, чем у бомбил, — комплексно изложил достоинства и недостатки ярославец Алексей Чуриков.
При этом у многих туристов разнится информация о том, принимают ли в Абхазии карты: кто-то утверждает, что там работают российские Visa и MasterCard, а кто-то говорит о том, что продавцы берут только наличку.
— Были в Абхазии, карты там никакие не принимают, только наличка, всё было отлично, народ всегда там очень радушный, связи там нет, естественно, границу прошли очень быстро и туда,и обратно. Было очень спокойно, — рассказала читательница из Нижнего Новгорода с ником Vandalkdd.
— Цены почти в 2 раза дешевле, чем в Сочи. Людей на пляже почти не было. Карты Visa и MasterCard принимали в магазинах, экскурсии и сувениры можно купить только за наличку, — сообщила жительница Екатеринбурга Яна Пакулева, добавив, что в июле и августе в Абхазии много болеющих ротавирусом (поэтому в такое время лучше не ехать туда в отпуск).
«В Казахстане российские карты не принимают»
Второй по популярности страной для отдыха среди наших читателей стал Казахстан. Основная претензия туристов к отдыху в Казахстане — сложно расплатиться российскими банковскими картами, поэтому перед отпуском стоит заранее позаботиться о том, чтобы при себе была наличка.
— Сразу знакомые сказали брать наличку и менять по факту, на «Голубые озера» приехал, есть места, где можно остановиться в домиках или с палаткой, как сделал я. Отличный отдых, и не так дорого, еще планирую доехать до Нур-Султана — посмотреть город. Люди очень хорошие, всем советую, — рассказал читатель из Тюмени Владислав Фан.
— В Казахстане карты российские не принимают. Курс рубля к тенге не совсем выгодный на самом деле. Отдохнуть хорошо можно в Алматы, съездить, например, на Большое Алматинское озеро или в Чарынский каньон, — посоветовала жительница Челябинска с ником Олик.
— Карты не принимают, только наличка. Снять в банкомате можно только с карт «МИР». Цены дешевле, чем в Екатеринбурге. Открыты все магазины, — порадовалась читательница из Екатеринбурга Маргарита Пудовкина.
Челябинка Елена Грибанова не заметила проблем с картами, зато осталась довольна тем, что отдых оказался очень бюджетным, а природа — очень красивой.
— Мы были в Казахстане, на озере Алаколь. Отдых бюджетный, в день на троих человек (двое взрослых и ребенок) с питанием и проживанием примерно четыре тысячи рублей в день. Единственный минус — дорога: ехали на поезде из Костаная, а туда ехали на машине с пересадками в Караганде. Но озеро очень красивое и теплое, состав воды уникальный, — поделилась Елена.
«Любите пляжный отдых — вам нужно не в Грузию»
Также читатели рассказали об отдыхе в Грузии, Армении и Узбекистане. Например, читательница из Челябинска Марина Мацарская очень подробно описала свою поездку в Грузию — отпуск оказался ярким и насыщенным, за исключением прохождения таможни и неработающих российских банковских карт.
— Жильё достаточно дешево — в Батуми, в Старом городе (центр всей отпускной тусовки), заплатили за хороший, современный чистенький отель 3600 рублей за сутки (бронировали за 3300, но пока ехали, изменился курс рубля), — поделилась Марина Мацарская. — Питание очень дешевое и очень качественное. Почти все входные билеты на достопримечательности — на наши деньги 500 рублей за человека, если вдвоем, еще и скидку дадут. Впечатление сильно портит прохождение таможни: стояли 10 с половиной часов из-за медленной работы российского КПП (мало окон), когда ехали обратно из Грузии. При этом на въезде в Грузию всё то же самое прошли за 2 часа (работали 6 новых полос и 2 старые). Плохо, что между КПП Грузии и России творится полный беспредел — никому нет дела, особенно на половине, относящейся к России, это территория беззакония какая-то, еще и небезопасная (то дорогу смоет, то камень прилетит). Карты в Грузии российские не работают, едут с рублями — с обменом на лари нет проблем.
По мнению челябинки, в Грузию не стоит ездить тем, кто хочет отдохнуть на пляжах: страна подходит тем, кто любит впечатления, красивую природу и вкусную еду.
— Пляжи каменистые, как в Сочи, всё время штормит, плавают только опытные. Да, есть пляжи с черным песком, но они в Уреках (60–80 километров от Батуми), поэтому надо либо ездить туда, либо сразу планировать отпуск в этих местах. Поэтому тем, кто хочет пляжный отдых, нужно всё-таки не в Грузию. Для тех, кто хочет увидеть много красивейших мест природы, от которых захватывает дух, любит впечатления и поесть, — это ваше! А если любите выпить, так совсем ваше! Ну и те, кто любит экстрим горных дорог, — вам тоже сюда, — подытожила Марина.
«В Армении очень рады русским»
Читательница Наталья из Нижнего Новгорода отметила, что в Грузии обстановка напряженная, а «русских не особо любят», поэтому всё лето она провела в Армении:
— Очень гостеприимная и дружелюбная страна, очень рады русским, цены на фрукты и овощи небольшие, в ресторане и в кафе в среднем на четверых тратим две тысячи рублей. Карты «МИР» принимают, развлечения каждый найдет по душе.
«В Узбекистане цены очень даже приятные»
Что же касается Узбекистана, то из плюсов отдыха здесь читатели отметили низкие цены и приветливых местных.
— Цены на внутренние авиарейсы, железнодорожные экспрессы меньше [российских] в 10–15 раз. Билет на самолет Бухара — Ташкент стоит 462 рубля. Поезд в VIP-вагоне (погуглите «Афросиаб») — 1100 рублей. Оформили заграничные карты VISA и UnionPay бесплатно и без проблем. Накупили наличной валюты. Наелись до отвала, — поделился читатель из Челябинска с ником Totktonaverhu.
— Жара 55 градусов, спасают кондеры в автобусах и в помещениях. Цены с курсом рубля очень даже приятные: проезд на автобусе — 10 рублей, на такси — 50 рублей в среднем, средний чек на обед — 300 рублей на человека (шашлык, плов, салат, чай и плюшка). Если прибавить немного в бюджет, можно снять отель в горах и прекрасно провести время на берегу водохранилища. Карты не принимают только VISA, обменные пункты в любом банке или на рынке. Предостеречь [хотелось бы] только от вульгарности, а так люди местные добрые и приветливые, половина населения понимает русский, проблем с общением возникнуть не должно, — рассказал самарец Эльдар Татарин.
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