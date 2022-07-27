Стала одеваться как мусульманка: эмигрантка рассказала, что в Турции мужчины делают с женщинами и почему она спит в пижаме

13 лет назад я поддалась на провокации подруги, купила билет на самолет с серебристым крылом и синими креслами и отправилась в неизведанную Турцию. Мы объездили дикарями Эгейское побережье, посмотрели Измир, Стамбул, Бурсу. Так я влюбилась — в эту культуру, улыбки, вкуснейшую еду и сочащиеся персики размером со слона, которые заменяли обед, в звезды над Босфором и это море, которое, казалось, везде.



Потом был долгий разговор с мужем, препирания с работниками Шереметьево из-за перевеса в 400 и 800 граммов у каждого чемодана, изумительная посадка в уже не работающем аэропорту Ататюрка, «хош гельдин» таможенников и горячий гулкий многоголосный воздух Стамбула.

