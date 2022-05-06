«Машину бросил на улице, вещи — в съемной квартире»: айтишник уехал в Турцию, чтобы сохранить работу
Теперь он живет в Анталье и мечтает первым же самолетом вернуться домой, когда всё закончится
«Мы готовы продолжать с вами работать, но наши сотрудники должны находиться вне территории России и бывшего СССР», — с этого предложения начинается история эмиграции айтишника Вячеслава Ковалева. Получив это письмо, молодой человек, практически не раздумывая, закинул в чемодан немного одежды, ноут, фотоаппарат, бросил все свои вещи прямо на съемной квартире, купил билет и улетел в Турцию.
— Помните фразу из фильма «Большой куш»? «Меня зовут Турецкий. Смешное имя для англичанина, я знаю. Мои родители вместе летели на самолете, когда тот разбился. Так они и познакомились. А потом назвали меня как тот самолет, который был турецкий». Я теперь тоже — Турецкий.
Но давайте серьезно. На вопрос о том, почему я уехал, отвечу так, оставив за скобками морально-этические вопросы: можно сколько угодно осуждать или поддерживать спецоперацию, но жизнь должна продолжаться.
В нынешних реалиях для меня было важнее всего иметь возможность продолжать работать, зарабатывать, развиваться, делиться знаниями и получать их. Объясню подробнее.
«Перспектива работать внутри страны весьма так себе»
Современный мир очень глобален, и невозможно развивать что-либо технологичное, будь то IT или наука, в одиночку, и тем более для рынка одной страны с достаточно бедным населением. Значит, нужно как-то кооперироваться с другими компаниями для производства и расширять рынки сбыта своих продуктов.
Два месяца назад для России большая часть цивилизованного мира стала недружественной. Закрылись рынки, ушли работодатели, инвесторы, поставщики «железа» и программного обеспечения.
Вы скажете: «Есть же Китай, почему бы не работать с ним?» Конечно, можно, но есть нюанс: Китаю нужны богатые рынки, он не станет жертвовать ими ради мелкого российского. Так что надеяться на Китай не стоит. А перспектива работать внутри страны весьма так себе.
И если сейчас еще можно, хоть и очень дорого, купить нормальный ноутбук, то с другими девайсами уже всё плохо. Приобрести серверы или телеком-оборудование, например, практически невозможно.
Так почему я уехал? Какие-то проекты, которые уже вышли на международный рынок или имели на это шанс, мгновенно ушли из России (в противном случае это был бы конец их бизнеса). Какие-то проекты остались, но с весьма туманными перспективами и очень маленьким и бедным рынком сбыта. В такой ситуации я очень не уверен в своих перспективах.
«Уходить "на мороз" не улыбалось»
О необходимости уехать я узнал очень просто. На рабочую почту пришло письмо, смысл которого был в следующем: мы очень опасаемся за свой бизнес, наши клиенты опасаются еще больше, и мы готовы продолжать с вами работать, но наши сотрудники должны находиться вне территории РФ и бывшего СССР. Клиенты уже активно ищут замену всем нам, и уже нашли одну команду, которая активно изучает проект...
Предложение, от которого невозможно отказаться. Уходить «на мороз» с перспективой остаться вообще без работы мне не улыбалось.
Вообще я совсем не хотел такого развития событий, но был готов ко всему, потому что понимаю ситуацию. За два дня собрал немного одежды на первое время, ноутбук, фотоаппарат, два телефона, бросил на улице машину, а в съемной квартире — технику и всё, что нажито непосильным трудом, купил билет. Уехал.
Турция или Таиланд
Выбор подходящей для эмиграции страны был небольшим и несложным. Нужна была достаточно большая нейтральная страна, в которую просто попасть, в которой можно долгое время жить и в которой нетрудно сделать вид на жительство на случай, если вернуться в Россию и продолжить там работать я не смогу.
Еще было важно выбрать страну, в которой мало кто интересуется политикой и воспринимает меня не как «понаехали тут и взвинтили цены нам» (привет популярной Грузии), а как часть страны, которая приносит деньги. При этом страна должна быть достаточно недорогая, так как уезжаю я почти без денег и не смогу в случае чего попросить помощи ни у кого. Плюс хотелось, чтобы хоть кто-то говорил по-английски. То есть выбирать пришлось из туристических стран вроде Таиланда, Турции и прочих.
Так как к началу спецоперации я находился в Питере, билет в Стамбул было купить проще и вдвое дешевле, чем в Таиланд.
Пройти таможенный контроль лично мне оказалось несложно, но вообще всё очень зависит от конкретного таможенника и того, какая у него задача. У меня с собой было мало денег, довольная морда и фотоаппарат на шее. Значит, еду не навсегда. А вот некоторых других досматривали тщательно: перетряхивали чемоданы в поисках контрабанды и валюты. У моих знакомых, летящих из Москвы, досматривали телефон. Но в целом я понимаю, что четкого указания «всех тормозить и не выпускать» нет, есть лишь желание создать для потенциальных эмигрантов дискомфорт.
Две штуки баксов за жилье
Для жизни я выбрал Анталью. Цены на квартиры здесь, как и в любом курортном городе, основаны на близости к морю. Чем ближе, тем дороже, и штука баксов в месяц — не предел.
Я искал район для нетуристической жизни, намереваясь снять однушку или «двушку» в часе пешком от береговой линии (не путать с пляжем).
Например, сегодня я смотрел квартиры в районе Kültür (неплохой по местным меркам район для спокойной жизни, но прямо скажем — не центр и не у моря) — 500–600 долларов. Или Konyaaltı, который больше похож на русский район, он ближе к морю, но далеко от центра — 800 долларов в месяц за 1–2-комнатную квартиру. Плюс комиссия риелтору в размере 1/12 стоимости годовой аренды (так по закону), то есть за один месяц. Плюс депозит (или два). Плюс предоплата за первые N месяцев, где N может равняться как одному месяцу, так и двенадцати. Итого нужно иметь как минимум 2–4 тысячи долларов (а лучше с запасом) просто на съем жилья на первый месяц.
Сейчас из-за нашествия русских цены на жилье выросли еще в два раза.
Я для себя установил планку — не дороже 700 долларов, потому что у меня есть определенные требования. В принципе, арендовать можно и за 300 долларов, правда, в районах и домах похуже. В Турции люди не так много зарабатывают, поэтому даже за три сотни можно найти варианты. Но это будет совсем не то место, где бы хотелось жить постоянно.
Цены я привожу в долларах, так как понятия не имею, что будет с рублем и когда названные мною цифры перестанут быть актуальными. Цены в лирах тоже приводить не буду, ее курс может прыгать не хуже, чем курс рубля к евро.
Выбрать квартиру — тоже квест еще тот. Первое, на что стоит обратить внимание, — горячая вода. Если в квартире стоит бойлер, всё ок, если нет — надежда на бочки-термосы и солнечные батареи. Они стоят на крышах многих турецких домов. Температура воды в бочках поддерживается электричеством, вырабатываемым этими батареями. Если солнце есть, у вас будет горячая вода, если нет — не факт.
Второй нюанс — сантехника. Унитазы в квартирах могут быть привычные нам, то есть сидячие, а могут быть типа «очко». Привет школьным туалетам из
Как-то раз слышал замечательное выражение, что самое холодное место — это зима в теплой стране. И правда, морозов, скорее всего, здесь не будет, но будет просто холодно. Притом везде: на улице, дома, в кафе... С центральным отоплением в Турции проблемы, и дома отапливаются по-разному. Это может быть газовый котел в подвале, а могут быть и системы кондиционирования или обычные обогреватели, работающие на электричестве. Цены на этот ресурс здесь не сравнить с нашими, греть воздух электричеством очень дорого, иногда стоимость отопления может сравниться со стоимостью аренды квартиры.
Бытовые радости не заканчиваются квартирой, в нее нужен еще и интернет. Если вы привыкли к российскому интернету, то вы будете разочарованы. Больше 100 мегабит найти нереально. Если скорость на загрузку еще как-то терпима, то на отдачу трафика — это ужас. Она настолько мала, что вы видео со смартфона можете грузить на ютьюбчик неделю. Или две. Хотя телефонный LTE терпимый, с ним можно жить.
Автобусы и «кнопочное» такси
Общественный транспорт в Турции присутствует, им вполне можно пользоваться. Для этого нужно купить карточку за 11 лир (для этого стоят у остановок специальные автоматы, которые часто не работают), положить на баланс денег и кататься. Ориентироваться можно по Google-картам, они покажут маршруты движения автобусов и расписание.
Также есть такси, которое, на мой субъективный взгляд, несколько подорожало за последнее время. Посадка стоит 7 лир, дальше по таксометру. Таксометр видно в зеркале заднего вида, он показывает сумму, которую вам нужно заплатить.
Чтобы вызвать такси, нужно использовать специальное «приложение»: выйти на улицу, найти желтую коробочку с кнопкой и путем приложения небольшого давления к этой кнопке вызвать машину. Такси приезжает достаточно быстро, в большинстве случаев не проходит и пяти минут.
Таксисты в большинстве своем без навигатора и телефона (телефон — это роскошь, налог большой даже за кнопочную звонилку), поэтому нужно самому открывать карты на телефоне и показывать маршрут. Некоторые таксисты умеют говорить по-английски и по-русски, им можно объяснить. Но показать путь надежнее, иначе вас увезут черт знает куда.
Подгоревшие стейки и кукуруза даже в «Цезаре»
Еда в Турции делится на четыре типа: несъедобную, туристическую, псевдорусскую и местную. Поговорим для начала про несъедобную.
Нужно иметь большую смелость, чтобы купить самую дешевую пиде (что-то вроде пиццы) с говяжьим фаршем. Ну как говяжьим, у нас такое называют супнабором. Стоит это 25 лир, и это совершенно несъедобно. Также невозможно здесь есть стейки и бургеры. В Турции не умеют жарить мясо. Совершенно.
Бургер, сколько бы он ни стоил, будет с омерзительной на вкус котлетой, которую жарили в аду, при том целую вечность. Паста также несъедобна. «Хочите пасту — ехайте в свою Италию», а тут ешьте переваренные макароны.
Туристическая еда — это дорогущая рыба, а также закос под турецкие, русские или мексиканские национальные кухни за большие деньги, но сносного качества.
Закос под любимую россиянами кухню тоже присутствует. В русских районах можно найти даже суши, такие же омерзительные на вкус, но такие родные.
А местная еда — это всё абсолютно одинаковое, состоящее из овощей, курицы и кукурузы. Если вы думаете, что я утрирую, то вы ошибаетесь, я лично проверил: мы заказали один салат «Цезарь» и одну тарелку с овощами и жареной курицей. Сравнили ингредиенты, и они отличались только наличием сухарей в салате «Цезарь» и наличием жареного лука в тарелке с курицей. Всё остальное было идентично.
Но еще есть знаменитые турецкие кебабы и всяческие шавермы, лотки с мидиями и лимоном вдоль набережной. В кафе можно найти турецкие завтраки — менемен. Голодным уйти вряд ли получится, но по большому счету, если вы привыкли к хорошим ресторанам или сами хорошо готовите, то обычная еда тут весьма так себе.
Отмечу, что многие чисто турецкие кафе — вовсе не про еду. Турки — народ азартный, они постоянно делают ставки, берут микрокредиты, чтобы закрыть другие микрокредиты, повсюду стоят автоматы для быстрых займов. Они сидят в кафе, курят кальяны, пьют чай и играют в азартные игры. То есть большая часть местных кафе не для еды, это такой способ общения. Даже названия некоторых забегаловок прямо на то указывают, например Eat & Play — «Ешь и играй».
Рынки и магазины
На турецких рынках можно найти массу всего интересного. Я пока не так хорошо на нём освоился, про многие вкусности не знаю, но с уверенностью могу сказать, что на местном рынке можно купить хорошие мягкие сыры из коровьего, козьего и овечьего молока. Еще здесь полно оливок, маслин, разных сухофруктов. Оливки, поджаренные на гриле с вялеными помидорами внутри, — особое удовольствие для любителя. В общем рынок рекомендую к посещению.
Теперь про продуктовые магазины. Они делятся на два типа: государственные и частные. В государственном подешевле, в частных дороже, но больше выбор. Продукты есть и местные, и от мировых брендов. Цены на еду несколько дешевле, чем было в России пару месяцев назад. Овощи и фрукты, разумеется, заметно выигрывают в цене. Просто за счет того, что они местные.
А вот с алкоголем здесь непросто — найти хоть сколько-нибудь приличный моносолодовый виски, например, или вино, которое не стыдно предложить гостям, достаточно проблематично. Ислам не поощряет употребление алкоголя, а туристы пьют всё, что горит. Поэтому выбор есть только из светлого пива (темное найти уже гораздо сложней), недорогого вина и популярного виски типа Jack Daniels. Никаких изысков.
Интересная деталь: крепкий алкоголь часто стоит на полках без ценников, и нужно просить специальный прайс-лист.
Купить табак не составляет труда. Курить можно в большинстве кафе, во многих подают кальяны.
Налог на роскошь и дорогие автомобили
Техника здесь очень дорогая. Плюс она — роскошь, буквально, поэтому на нее действуют повышенные налоги. Даже на мобильные телефоны есть специальный налог. Готовьтесь к тому, что ваш мобильный телефон, который вы купили вне Турции (привезли из России), через 120 дней заблокируют, и для разблокировки нужно будет заплатить налог — 120 долларов.
Мобильные телефоны, компьютеры, фотоаппараты — всё это стоит везти с собой, потому что выбор здесь скудный. Представьте себе магазин ДНС где-нибудь в Черемхово. Представили? А теперь представьте, что ассортимент этого магазина соответствует ассортименту всех магазинов Турции.
Еще здесь очень дорогие автомобили. Если хотите ввезти свой автомобиль, то делать это нужно до получения ВНЖ. После получения так просто уже не получится.
А вот одеждой забивать чемодан точно не нужно, одежда здесь недорогая и ее много.
Походы и досуг
Когда сидеть в городе надоедает, можно купить билет на автобус и открыть для себя совершенно другую Турцию. Мимо Антальи проходит Ликийская тропа. Она тянется почти вдоль всего побережья, и я знаю человека, который прошел ее всю, с рюкзаком и палаткой. На это у него ушло 40 дней.
Я же пока выбираю отрезок пути, который хочу пройти, сажусь в выходные в автобус и доезжаю до точки старта. Автобус обычно идет до какого-то места, обязательного к посещению. Например, до старинного города Олимпоса, где можно не впечатлиться развалинами, состоящими из полутора стен и пары гробниц, но натырить апельсинов прямо с куста.
Или осмотреть гробницы в скалах в городе Мира, амфитеатр, камни с барельефами и надписями на древнегреческом (всё это в городе Демре). Или просто провести время как обычный турист в городе Каш, где с холма неподалеку ночью открывается отличный вид на город. Кстати, для особо ленивых людей, которые хотят посмотреть на гробницу или залезть в нее, гробница есть прямо в черте города, и туда можно подняться за секунды.
После осмотра местных достопримечательностей идем по Ликийской тропе. Каменные и галечные пляжи, черный песок, невысокие горы и перевалы, море и скалы, ночевки в палатке или под открытым небом, деревни пастухов горных коз, городки на скале. В дороге можно познакомиться с туристами, много русских, многие говорят по-английски. Или познакомиться с местным аскетом, который 15 лет живет на пляже в самодельном домике.
Сама тропа на отрезках, которые я проходил, достаточно легкая, и в чем-то похожа на Большую байкальскую тропу, и доступна самым неподготовленным людям, таким как я, даже в беговых кроссовках. По пути будет встречаться питьевая вода. Обычно это некая «раковина», к которой вода подводится по шлангу из горных ручьев или просто из городского водопровода. Главное, иметь с собой тару. Пустые бутылочки — это достаточно ценный ресурс, особенно ценные — пятилитровые бутылки, так как одной такой емкости хватает и на то, чтобы приготовить ужин и завтрак, чай и кофе, и на умывание. Поэтому их принято после использования не портить и не выбрасывать, а оставлять другим.
Отношение к русским
Надо понимать, что 40% доходов страны — это туристы. И отказываться от денег никто не будет. Политически Турция сохраняют нейтралитет. Вы русские, вы украинцы, но Турция — это не то место, где нужно устраивать конфликты. Со стороны местных нет никакой дискриминации, плюс они не очень-то и знают, что происходит между Россией и Украиной, для них это так же далеко, как для нас Сирия.
На улицах можно встретить не только соотечественников, но и украинцев. Они могут рассказывать со слезами на глазах про родственников на родине, но у большинства есть понимание того, что списывать всё на нацию не стоит, и конфликтов уровня «ты русский — значит плохой» я не встречал. Можно спокойно общаться, и если вы друг к другу относитесь по-человечески, без агрессии, то проблем не будет.
Возвращение
Этот вопрос полностью зависит от ситуации в стране. Доверия к России как государству нет ни у кого. Ни у других стран, ни у меня. Я в один момент потерял не одну пачку денег, которые вкладывал в российские компании, чуть не лишился работы, был вынужден бросить всё имущество и уехать в никуда.
Начнутся изменения в позитивную сторону, я снова смогу работать, общаться со всем миром — я первым же самолетом обратно.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Я понимаю, что, с одной стороны, специалисты нужны в России, а специалистам совершенно не улыбается перспектива тратить жизнь на производство вторичных продуктов. С другой стороны, многие компании ушли с рынка и найти работу будет чрезвычайно сложно. Значит, вернувшись, я могу остаться без заработка, а вот позволят ли мне выехать второй раз — вопрос.
Мне хочется домой, но еще больше мне хочется развиваться самому и гордиться своей работой, жить в процветающей стране, открытой миру. Так что посмотрим, что будет дальше.