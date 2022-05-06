«Машину бросил на улице, вещи — в съемной квартире»: айтишник уехал в Турцию, чтобы сохранить работу

Но давайте серьезно. На вопрос о том, почему я уехал, отвечу так, оставив за скобками морально-этические вопросы: можно сколько угодно осуждать или поддерживать спецоперацию, но жизнь должна продолжаться.



В нынешних реалиях для меня было важнее всего иметь возможность продолжать работать, зарабатывать, развиваться, делиться знаниями и получать их. Объясню подробнее.



«Перспектива работать внутри страны весьма так себе»

Современный мир очень глобален, и невозможно развивать что-либо технологичное, будь то IT или наука, в одиночку, и тем более для рынка одной страны с достаточно бедным населением. Значит, нужно как-то кооперироваться с другими компаниями для производства и расширять рынки сбыта своих продуктов.



Два месяца назад для России большая часть цивилизованного мира стала недружественной. Закрылись рынки, ушли работодатели, инвесторы, поставщики «железа» и программного обеспечения.



Вы скажете: «Есть же Китай, почему бы не работать с ним?» Конечно, можно, но есть нюанс: Китаю нужны богатые рынки, он не станет жертвовать ими ради мелкого российского. Так что надеяться на Китай не стоит. А перспектива работать внутри страны весьма так себе.