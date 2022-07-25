«Три копейки бросаешь — пьешь». По каким советским брендам скучают люди — блиц-опрос (а вы помните эти вещи?)

Каждый из нас слышал фразу: «Раньше было лучше». А раньше — это когда? А что именно было лучше? MSK1.RU вышел на улицы столицы, чтобы поговорить с людьми о том, по чему именно они скучают в советском прошлом. Это видео — часть исследования о том, есть ли повод так ностальгировать по СССР.



Многие помнят ковры на стенах (так украшали квартиры до появления IKEA), автоматы с газировкой на улице и жетоны в метро (лицом тоже можно было расплачиваться не всегда!). Например, одна из собеседниц MSK1.RU рассказала нам о том, что никакая Coca Cola или Pepsi, которых сейчас в России уже и нет, не заменят вкус того лимонада — «Ситро».