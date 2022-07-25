«Три копейки бросаешь — пьешь». По каким советским брендам скучают люди — блиц-опрос (а вы помните эти вещи?)
«Москвич», «Красная Москва» и тот самый пломбир. По чему еще тоскуют россияне?
Каждый из нас слышал фразу: «Раньше было лучше». А раньше — это когда? А что именно было лучше? MSK1.RU вышел на улицы столицы, чтобы поговорить с людьми о том, по чему именно они скучают в советском прошлом. Это видео — часть исследования о том, есть ли повод так ностальгировать по СССР.
Многие помнят ковры на стенах (так украшали квартиры до появления IKEA), автоматы с газировкой на улице и жетоны в метро (лицом тоже можно было расплачиваться не всегда!). Например, одна из собеседниц MSK1.RU рассказала нам о том, что никакая Coca Cola или Pepsi, которых сейчас в России уже и нет, не заменят вкус того лимонада — «Ситро».
— Три копейки бросаешь — пьешь. Один, два, три стакана пьешь, что аж пузырики наверх начинают лезть, вот этого не хватает, конечно, — рассказывает Екатерина.
Еще наши собеседники сетуют на качество современных товаров, и тут тоже работает формула «раньше было лучше». Холодильники, одежда, автомобили производились так, чтобы их хватало на годы вперед. Ну или у людей просто не было возможности каждые 2 года покупать новую бытовую технику.
— Качество хуже, но каждому времени — свое качество. Я считаю, что современное качество отвечает запросам общества, — считает Анна.
В общем есть о чём порассуждать и о чем подумать. Посмотрите наш уличный опрос, наполненный запахом духов «Красная Москва» и пузырьками от «Дюшеса». А после расскажите нам о том, по каким брендам из советского прошлого скучаете вы.