«Люди шли к мечте из последних сил»: новосибирец поднял арбуз на Эльбрус и съел его на вершине
На восхождение на высоту в 5642 м над уровнем моря ушло 4 дня
Новосибирец Данил Матушкин поднялся на Западную вершину горы Эльбрус — на высоту 5642 м над уровнем моря он принес
Группа состояла из нескольких составов общим числом 40 человек. Трое участников, в их числе и Данил Матушкин, приехали из Новосибирска, но попали в разные составы. Группа Данила состояла из 11 человек со всей России, а само восхождение проходило 4 дня: после каждого этапа участники возвращались в штурмовой акклиматизационный лагерь на высоте 3,8 км.
— В день штурма вершины дул сильный ветер, было минус 30 градусов. Люди шли к своей мечте из последних сил, борясь со слабостью и непогодой. Мы были одной командой, помогали друг другу физически и подбадривали морально, — рассказал Данил журналисту НГС. — Нас окружала необыкновенная красота, мы были выше облаков и жителей России и Европы, такого необычайного вида нет нигде на земле. При подъеме на вершину тебя переполняют сильнейшие чувства восторга, радости и любви к жизни.
По словам Данила, арбуз он взял с собой «для максимальной остроты ощущений»: его он завернул в пуховое одеяло, поэтому до вершины его удалось донести незамерзшим.
В мае новосибирец Константин Суходеев поднялся на вершину самой высокой горы в мире — Эверест. Там он сфотографировался с флагом Новосибирской области.