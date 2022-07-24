«Они более теплые и пушистые»: где купить меховые тапочки из IKEA и другие популярные товары
Некоторые производители видоизменили привычные товары, сделав их качественнее
Кому-то повезло успеть заказать любимые товары от IKEA, а кто-то по-прежнему пытается их поймать. Есть и те, кто уже задумался о будущем: продажа товаров завершится, но есть же российские производители, которые сотрудничали с IKEA, значит, можно купить привычные товары у них. Обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, где новосибирцы могут приобрести знаменитые меховые тапочки Fegen, а также матрасы, мебель и даже постельное белье. Подробности — в этом материале.
Тапочки
Знаменитые тапочки Fegen для IKEA производила компания «Мех Оретекс». Это предприятие, как рассказала журналисту НГС мажоритарный собственник Светлана Циркунова, ведет свою историю от знаменитой Никольской мануфактуры династии Морозовых, годом основания считают 1848-й.
— В 1991 году фабрика была переоборудована и начала выпускать искусственный мех, сырьем для которого в разном соотношении являются овечья шерсть, вискоза, полиэфирное волокно. На сегодняшний день компания — крупнейший производитель меха в РФ. Последние 20 лет предприятие является поставщиком в IKEA популярных и любимых многими тапочек Fegen.
По данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Группа Компаний Оретекс» существует с 1998 года в городе Орехово-Зуево Московской области. Выручка на конец 2021 года составила 4,9 миллиона рублей, чистый убыток — 1,3 миллиона.
Они продавались сетью как на внутреннем российском рынке, так и в Северной Америке, Канаде, Европе.
— За эти годы продано более 20 миллионов пар тапочек. Отличительной чертой фабрики являются высокие качество продукции и надежность в работе. На протяжении двух десятилетий предприятие соответствовало всем жестким критериям, предъявляемым поставщикам IKEA, — отмечает Светлана Циркунова.
Сейчас, по ее словам, именно тапочки Fegen компания никому не продает, потому что еще действует контракт с IKEA.
— Но мы являемся производителями меха различного состава, качества и цветов. Мы сделали несколько похожих моделей и вышли с ними на Wildberries и Ozon. Кроме того, мы продаем товары через интернет-магазин нашей фабрики. У нас еще есть чуни (более высокие тапочки), жилеты, напольные коврики и так далее.
Цена на тапочки в IKEA — это цена поставок прошлого года, поэтому нужно делать поправку на инфляцию и рост цен на сырье, замечает Светлана Циркунова:
— Цена и для IKEA у нас менялась, потому что на протяжении нескольких лет непрерывно росли цены на сырье. Поэтому цена сейчас повыше. К тому же цена новых тапочек выше еще и потому, что у них более плотный и качественный мех. Они более теплые и пушистые.
Сейчас фабрика планирует запускать новые товары и готова разрабатывать их по пожеланиям покупателей.
Мебель
Директор мебельной фабрики «Ластра» Михаил Куликов рассказывает журналисту НГС, что их компания была поставщиком IKEA 10 лет и производила корпусную мебель: модульные кухни недорогого сегмента, столешницы, шкафы, столы — письменные и компьютерные, стеллажи. Например, кухни «Альбра», «Овербу», «Кноксхульт». Ассортимент часто менялся: изделие, цвет и так далее.
По данным «Контур.Фокуса», ООО «ЛАСТРА» существует в Нижнем Новгороде с 2008 года. Выручка на конец 2021 года составила 174,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 23 тысячи.
— Наше производство было совместным проектом с IKEA, чтобы создать конкуренцию на рынке корпусной мебели за счет продукции без завышения цен. Тогда было мало корпусной мебели на рынке, а ценовой диапазон высок. Потом IKEA купила завод по производству ЛДСП в Великом Новгороде и построила свою фабрику корпусной мебели. Поэтому после ее начала работы, около 2 лет назад, мы начали постепенно расставаться, поэтому нынешний уход IKEA из России не был для нас смертельным, потому что мы уже практически прекратили сотрудничество, — объясняет Михаил Куликов.
То, что фабрика выпускает сейчас, всё равно похоже на то, что продает IKEA, говорит ее директор, например, есть стеллажи похожие на «Каллакс»:
— Модульные кухни так и остались модульными кухнями. Сейчас же вообще сложно сильно отличаться. Есть у нас шкаф: он что в IKEA шкаф, что у нас.
Фабрика сейчас сотрудничает с Hoff, поэтому новосибирцы могут купить мебель от нее в этом магазине или же заказать на фабрике напрямую, только, вероятно, доставка транспортной компанией будет недешевой. Кроме того, можно купить продукцию фабрики на Ozon.
— Мне жалко всё же, что IKEA ушла, потому что, по сравнению с другими магазинами, у нее другой подход к формированию ассортимента. Его сначала прорабатывают, учитывая свой скандинавский стиль, а потом уже ищут производителей. В Италии могут что-то дизайнерское делать, а в Польше простое. В России что-то выпускалось, потому что это было дешевле, чем откуда-то везти. В IKEA было удобно: можно было потратить день, но обставить всю квартиру. А если ее нет, то нужно ходить по разным магазинам и подбирать, — рассуждает Михаил Куликов.
Матрасы
Группа компаний Askona начала свое сотрудничество с компанией IKEA в 2003 году, производимый ассортимент включал в себя матрасы, подушки, защитные чехлы и еще ряд наименований товаров для сна. Вся продукция, производившаяся для IKEA, изготавливалась по технологическим картам шведской компании, поясняют в пресс-службе группы компаний Askona.
ООО «Торговый Дом "Аскона"» зарегистрировано в городе Ковров Владимирской области в 2004 году, имеет 5 учрежденных юрлиц. По данным «Контур.Фокуса», выручка на конец 2021 года составила 34,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 2,8 миллиарда. В 2017 году в городе Доброграде Владимирской области зарегистрировано ООО «Аскона Лайф Групп» с чистой прибылью 2 миллиарда за 2021 год. Именно такую сумму хотели инвестировать в завод для производства товаров для IKEA, который планировали запустить во второй половине 2022 года.
Их производственные площадки расположены в Коврове, Владимире и Новосибирске.
— На текущий момент мы переориентировали 30% от того объема мощностей, которые были задействованы под IKEA, под выпуск продукции для других каналов продаж, в том числе включая принципиально новые для нас. До конца года будет переведено до 75% этих мощностей. Это выпуск продукции для каналов B2B — дистрибьюторы, оптовики — и для продажи на маркетплейсах. Мы уже запустили новую линейку специально под продажи на Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркете» и будем значительно усиливать и развивать этот канал продаж, — пояснили в пресс-службе.
У бренда в основном ассортименте есть линейки товаров в том же ценовом сегменте, что товары, ранее представленные в IKEA, аналогичного качества. Это линейки матрасов Basic и Sleep Expert и подушки Pillo, Gamma New и Vanilla Ice.
Продукцию компании в Новосибирске можно приобрести в розничных салонах — их 8 в городе — или на сайте.
Постельное белье
Генеральный директор компании «Шуйские ситцы» Анна Богаделина поясняет журналисту НГС, что, лишившись одного из стратегических партнеров, компания «Шуйские ситцы» нашла решение проблемы, посмотрев на нее глазами конечного потребителя.
ОАО хлопчатобумажный комбинат «Шуйские ситцы» существует с 1998 года в городе Шуя Ивановской области. У компании есть разные филиалы, представительства и другие юрлица, связанные с ее деятельностью. Выручка на конец 2021 года — 3,1 миллиарда, чистая прибыль — 316,3 миллиона.
— Высокое качество, экостандарты продукции, соответствие мировым трендам организации жизненного пространства — за это российские покупатели выбирали импортную продукцию, в частности постельное белье. И сейчас люди огорчены необходимостью отказываться от своих предпочтений. Проблема потребителя усугубляется тем, что размерный ряд постельного белья, к которому привыкли поклонники европейских брендов, существенно отличается от традиционного российского. Их квадратное двухметровое одеяло просто не помещается в пододеяльник с прилавков российских магазинов, — подчеркивает генеральный директор.
Поэтому, объясняет Анна Богаделина, в конце апреля компания выпустила на рынок новый бренд — YERRNA, напрямую предлагая конечному потребителю полукомплекты (наволочки и пододеяльник) и простыни (на резинке и без) в том качестве и в тех размерах, в которых они хотят:
— Все цвета и принты коллекции гармонично сочетаются друг с другом, так что можно формировать комплект на свое усмотрение. С новой, импортозамещающей, коллекцией мы вышли туда, где люди ищут привычные им товары международных сетей — на маркетплейсы. Жители Новосибирска и других регионов России могут приобрести постельное белье YERRNA на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркете».
Вы купили другой товар, как в IKEA, в другом месте или производили его для нее? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону:
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