«Они более теплые и пушистые»: где купить меховые тапочки из IKEA и другие популярные товары

По данным сервиса «Контур.Фокус», акционерное общество «Группа Компаний Оретекс» существует с 1998 года в городе Орехово-Зуево Московской области. Выручка на конец 2021 года составила 4,9 миллиона рублей, чистый убыток — 1,3 миллиона.

Они продавались сетью как на внутреннем российском рынке, так и в Северной Америке, Канаде, Европе.



— За эти годы продано более 20 миллионов пар тапочек. Отличительной чертой фабрики являются высокие качество продукции и надежность в работе. На протяжении двух десятилетий предприятие соответствовало всем жестким критериям, предъявляемым поставщикам IKEA, — отмечает Светлана Циркунова.

