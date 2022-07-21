Сотрудников Роспотребнадзора просят скинуться на храм в честь иконы, остановившей чуму (публикуем документ)
На общей линейке им озвучили, что каждый должен сдать по 1000 рублей на строительство святыни
В региональные отделения управлений Роспотребнадзора пришел документ, который предлагает сотрудникам совершить пожертвования в пользу строительства храма в Подмосковье. Как сообщает MSK1.RU, письмо пришло еще в мае, но стало известно о нём только сейчас.
С каждого просят по 1000 рублей
— Это пришло по всем отделениям Роспотребнадзора во всех регионах страны, — рассказал источник внутри ведомства. — На общей линейке нам озвучили, что каждый должен сдать по 1000 рублей на строительство этого храма.
В документе сказано, что такое предложение поступило в связи с празднованием 100-летия санитарно-эпидемиологической службы в стране. В честь праздника в Московской области построят храм-памятник Седмиезерной иконы Божией Матери. Именно она, как следует из документа, чудесным образом остановила эпидемию чумы, «захватившей страну от Москвы до Казани в XVII веке».
— Предлагаем вам принять участие в сборе средств: для перечисления пожертвований сотрудникам необходимо обратиться в банк с реквизитами, указанными в целевом платежном поручении, либо самостоятельно совершить перевод по данным реквизитам в личном онлайн-кабинете банка, — говорится в документе.
Для контроля исполнения документа в конце указана просьба «проинформировать об участии сотрудников в проекте». Фиксировать переведенные суммы не требуется.
Издание MSK1.RU запросило комментарий по поводу этой ситуации у Роспотребнадзора, но ответ пока не поступил.
Зато достоверность опубликованного документа подтвердили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области. Сотрудники ведомства действительно получили такие письма, но делать пожертвования или нет, подчеркнули в пресс-службе, — дело добровольное.
— Это информационное письмо коллективам о том, что каждый человек может принять участие в строительстве храма по собственному желанию, самостоятельно оформив пожертвование. По нашей информации, наши коллеги принимают участие в благотворительном сборе, — прокомментировали в Роспотребнадзоре изданию Е1.RU.
Кто строит храм?
Донатить на строительство храма предлагается на официальном сайте общероссийской общественной организации «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей». Про сам храм известно, что патриарх Кирилл уже благословил организацию на строительство, его планируют возвести в Мытищах. Вмещать в себя он будет 300 прихожан.
Организатором строительства выступает общественная организация «Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей». Она была учреждена в феврале 2021 года. Как указано на сайте, организация создана для «общеполезной деятельности в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения России» и «содействия развитию профилактического направления в медицине, пропаганде достижений медицинской науки и практики».
По данным «СПАРК-Интерфакс», возглавляет организацию академик РАН Валерий Ракитский, с 2013-го по 2020 год работавший директором Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана. У Общество гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей семь учредителей — все они ранее или до сих пор руководили учреждениями, подведомственными Роспотребнадзору.
Среди учредителей, кроме самого Ракитского, числятся:
- Сергей Кузьмин, нынешний директор ФНГЦ имени Эрисмана, ранее руководивший управлением Роспотребнадзора по Свердловской области;
- Нина Зайцева, бывший директор Центра управления рисками здоровью населения в Пермском крае;
- Александр Иваненко, экс-руководитель Центра гигиены и эпидемиологии в Москве;
- Роман Фридман, бывший директор Центра гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге;
- Александр Мельцер, бывший директор Ассоциации выпускников медуниверситета имени Мечникова;
- Сергей Хотимченко, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Сеченовского университета.
В 2021 году выручка Общества гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей составила 1,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 243 тысячи. Зарегистрирована организация в Москве на улице Семашко, 2 — по этому же адресу находится управление Роспотребнадзора по Московской области и ФНГЦ имени Эрисмана.
История иконы и проект храма
Храм, о котором идет речь, будет возведен в честь Седмиезерной иконы Божией Матери, которая, по преданию, остановила эпидемию чумы в России в XVII веке. В 1654 году эпидемия бушевала от Москвы до Казани, люди уходили в леса, чтобы уберечься от заражения. Для исцеления было решено принести из Седмиезерной пустыни (глухое место, где поселились монахи) икону, жители Казани вышли навстречу ей с крестным ходом. Икону обнесли вокруг города и поставили в Благовещенском соборе, после этого, по легенде, эпидемия начала утихать.
Через год икону вернули в пустынь, а в Казани с новой силой разбушевалась эпидемия чумы, местные жители еще дважды приносили икону в город — и чума отступала.
Иконе приписывают и другие чудеса исцеления. Сейчас она хранится в Петропавловском кафедральном соборе в Казани.
Храм в честь Смоленской Седмиезерной иконы Божией Матери решили построить в Мытищах на территории ФНГЦ им. Эрисмана к 100-летию санитарно-эпидемиологической службы России, которое отмечается в 2022 году. Строительство благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Главным архитектором стал основатель и творческий руководитель Архитектурно-художественного центра Московской патриархии, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Оболенский, построен он будет в неорусском стиле.
— Здания ФНЦГ и прилегающий обширный парк, где представлены хвойные и лиственные деревья, кустарники, травянистые растения средней полосы России, станут фоном для будущего храма, — говорится в описании проекта. — Основной цвет, выделяющий храм на фоне строений и парковой зоны в любое время года, — белый. Это абсолютный акцент и одновременно универсальный фон для декоративных элементов будущего храма, о которых следует сказать отдельно. Проектом предусмотрены вставки на фасаде, выполненные в технике майолики, и мозаичные панно. Это традиционные приемы оформления храмов в неорусском стиле.
У храма будет два этажа, звонница и подвал, он рассчитан на 300 прихожан. В пояснительной записке отмечается, что проектирование, строительство и эксплуатация храма предусмотрена за счет внебюджетных средств — специально организованного благотворительного фонда.
Связаться с представителями Русской православной церкви и Обществом гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей редакции MSK1.RU не удалось.