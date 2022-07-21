Сотрудников Роспотребнадзора просят скинуться на храм в честь иконы, остановившей чуму (публикуем документ)

В региональные отделения управлений Роспотребнадзора пришел документ, который предлагает сотрудникам совершить пожертвования в пользу строительства храма в Подмосковье. Как сообщает MSK1.RU, письмо пришло еще в мае, но стало известно о нём только сейчас.



С каждого просят по 1000 рублей

— Это пришло по всем отделениям Роспотребнадзора во всех регионах страны, — рассказал источник внутри ведомства. — На общей линейке нам озвучили, что каждый должен сдать по 1000 рублей на строительство этого храма.