Может, лучше осени дождаться? Пять плюсов отдыха в бархатный сезон

Бархатный сезон — это условное название одного из наиболее благоприятных периодов для курортного отдыха туристов, во время которого не так жарко, как в июле, но всё еще тепло (в том числе ночью).

Где хорошо в бархатный сезон

Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин назвал топ-3 мест для отдыха россиян в бархатный сезон. По его словам, это Краснодарский край, Абхазия и Крым.

— Бархатный сезон смещает спрос на южный берег Крыма, в Большую Ялту. Мне нравится район Мисхор. Прекрасен Коктебель в сентябре: здесь и горы, и пальмы, и бирюзовая вода — всё, что любят туристы, — перечислил Сергей Ромашкин. — На мой взгляд, здесь находятся лучшие пляжи. Если это Сочи, то я бы посоветовал район Имеретинской бухты, это район Олимпийского парка. Здесь самый лучший в России парк развлечений, отсюда самая короткая дорога и в аэропорт (что удобно для туристов), и в Красную Поляну. В Абхазии Гагра и Пицунда — безусловные лидеры еще с советских времен: широкие пляжи, довольно мало людей, природа, не так шумно, как в соседнем Адлере. Кроме того, в Абхазии и летом, и в бархатный сезон на пару градусов теплее.