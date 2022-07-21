Может, лучше осени дождаться? Пять плюсов отдыха в бархатный сезон
Разбираемся, выгодно ли ехать в это время в отпуск (или лучше выбрать другое)
В этом году бархатный сезон на российских южных курортах будет более продолжительным, чем в прошлом. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, вода к началу второй декады июля прогрелась до
Бархатный сезон — это условное название одного из наиболее благоприятных периодов для курортного отдыха туристов, во время которого не так жарко, как в июле, но всё еще тепло (в том числе ночью).
Где хорошо в бархатный сезон
Вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин назвал
— Бархатный сезон смещает спрос на южный берег Крыма, в Большую Ялту. Мне нравится район Мисхор. Прекрасен Коктебель в сентябре: здесь и горы, и пальмы, и бирюзовая вода — всё, что любят туристы, — перечислил Сергей Ромашкин. — На мой взгляд, здесь находятся лучшие пляжи. Если это Сочи, то я бы посоветовал район Имеретинской бухты, это район Олимпийского парка. Здесь самый лучший в России парк развлечений, отсюда самая короткая дорога и в аэропорт (что удобно для туристов), и в Красную Поляну. В Абхазии Гагра и Пицунда — безусловные лидеры еще с советских времен: широкие пляжи, довольно мало людей, природа, не так шумно, как в соседнем Адлере. Кроме того, в Абхазии и летом, и в бархатный сезон на пару градусов теплее.
Рассказал вице-президент АТОР и о ценах на черноморских курортах. По словам Сергея Ромашкина, главная особенность российского рынка — большой разброс цен на любом курорте.
— Можно уложиться до тысячи рублей в сутки, соответственно, на две недели отдыха можно разместить туриста в Адлере всего за 10 тысяч. Самый дорогой курорт из этой тройки — Большой Сочи, здесь цены на жилье в бархатный сезон будут в районе 3 тысяч рублей в сутки. Остальные курорты существенно дешевле. Я думаю, что в сентябре-октябре можно будет снять жилье и в Крыму, и в Абхазии за 2–2,5 тысячи рублей в сутки, — отметил Сергей Ромашкин, добавив, что в Абхазии и летом, и в сентябре можно отдыхать по стоимости на 15–20% меньше, чем в соседнем Сочи.
Эксперты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru считают, что суточная аренда отелей и квартир в августе в Сочи может подорожать на 13% по сравнению с июнем этого года. В начале лета в Сочи номер в гостинице в среднем стоил 2,9 тысячи рублей, а на август — уже
Сочи возглавил
Стабильная погода и теплое море
В чём плюсы бархатного сезона для туристов? Здесь стоит отметить, что в разных турагентствах может быть свое представление о том, когда именно проходит бархатный сезон: где-то выделяют период с августа по сентябрь, а где-то — с сентября по октябрь.
— Например, в Сочи бархатным сезоном считается август-сентябрь. Сентябрь и тот под вопросом, бархатный ли. Единственным плюсом этого периода считаю более-менее стабильную погоду и уже теплое море, сэкономить можно, лишь только забронировав заранее (по акции раннего бронирования, которая стартует в январе-феврале) или случайно поймать горящий тур, — считает директор турагентства «СкайВэй Тревел» Екатерина Сахнина.
Директор агентства «Корас» Наталья Сахнова назвала главным плюсом бархатного сезона более приятную погоду, поскольку основная жара уже спадает. Кроме того, уменьшается и количество туристов, что в свою очередь влияет на стоимость поездки.
— Уменьшается и огромный поток отдыхающих. Отсюда вытекает, что в бархатный сезон снижается стоимость отдыха, но нужно учитывать, что это возникает не на ровном месте, — объяснила Наталья Сахнова. — Стоит понимать, что снижение стоимости — это снижение количества и качества предлагаемых услуг. Например, если в отеле работает анимационная команда из 10 человек, то в сентябре-октябре будет уже пять человек, а к концу сезона аниматоров вообще не будет. В высокий сезон в отеле — 500 отдыхающих, а в бархатный — раза в полтора меньше, соответственно, питание будет более скромным. Летом меню намного разнообразнее, а в бархатный сезон количество предлагаемых блюд и напитков будет меньше.
Также Наталья Сахнова отметила, что из-за сильной жары отдых в высокий сезон выглядит ограниченно, потому что находиться на природе, в море и на солнце в определенные промежутки времени попросту невозможно. В бархатный сезон погода более комфортная. С ней согласился и Сергей Ромашкин, который назвал бархатный сезон идеальным для поездки в санатории:
— Многие серьезные врачи-климатологи считают, что именно в это время хорошо ездить в санатории, поскольку температура падает, вы приезжаете в комфортную для себя метеорологическую среду. В сентябре, когда вы приезжаете в
«Мужчины напиваются и начинают всё крушить»
Несмотря на все положительные стороны, у бархатного сезона есть и свои недостатки. Например, состояние инфраструктуры за время высокого сезона может измениться в худшую сторону, а персонал будет более уставшим по сравнению с весенними месяцами.
— У нас в туризме невысокие два сезона — это весенние месяцы и октябрь. В это время стоимость снижена, — пояснила Наталья Сахнова. — Но нужно понимать, что когда вы едете на отдых весной, в отелях вас везде ждут реновации, проходят обновления, персонал бодрый и веселый вас встречает. А в конце сезона это всё уже устало, сами отдыхающие приводят всё в такой вид: в номерах едят, что-то разлили, порвали, уронили. Например, есть огромный список турецких отелей, не принимающих одиноких мужчин без сопровождения женщин. Всё достаточно банально: мужчины напиваются и начинают в номере творить безобразие, всё крушить. Когда вы в октябре заселяетесь в номер, надо понимать: что-то может быть сломано, что-то неисправно, то же самое — на территории у отелей.
Екатерина Сахнина советует туристам ездить на отдых не в бархатный сезон, а в более низкие, когда можно выбрать отели комфортнее. Как правило, это либо начало туристического сезона (весна), либо конец (поздняя осень). Если море прохладное, то лучше выбирать отели с подогреваемым бассейном.
— Недостатки бархатного сезона: очень много народа, в некоторых районах (Анапа и округ) цветет вода, ротавирусная инфекция. И стоимость путевок неадекватна, — пояснила Екатерина Сахнина.
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