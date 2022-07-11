Люди прыгали прямо в холодную воду: как 11 лет назад на Волге затонул теплоход. Погибли 122 человека

В отчетах Ространснадзора говорится: чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь курсом «на ветер». Для этого рули были положены на 15° влево. Но в итоге это стало фатальной ошибкой. Крен судна увеличился. После этого уже все иллюминаторы и часть главной палубы правого борта «Булгарии» погрузились в воду. В итоге судно опрокинулось на правый борт и затонуло за считаные минуты.



Единственное, что могли сделать люди тогда — прыгать в воду. Несмотря на время года, вода была холодной. Ноги и руки сводило судорогой, но пассажиры тонущей «Булгарии» пытались ухватиться за спасательные плоты и обломки теплохода. Ситуацию осложняло то, что при крушении судна в воду вылился мазут. Позже люди, которым удалось выжить, расскажут, что им даже не показали, где на теплоходе находятся спасательные жилеты.

