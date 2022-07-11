Люди прыгали прямо в холодную воду: как 11 лет назад на Волге затонул теплоход. Погибли 122 человека
Мы поговорили с родными пассажиров затонувшей «Булгарии» и выяснили, как наказали виновных в трагедии (вы удивитесь)
Одиннадцать лет назад — 10 июля 2011 года — на Волге затонул теплоход «Булгария». На борту находились более двухсот человек, включая членов экипажа. Из них, по официальным данным, погибли 122 человека. В том числе капитан судна и 28 детей. Что произошло на борту теплохода, кто совершил фатальную ошибку и был ли у людей шанс спастись — вспоминаем вместе события того страшного дня.
Как всё было
Двухпалубный теплоход «Булгария» был построен еще в 1955 году, то есть на момент трагедии судну было уже 56 лет. Возраст почти пенсионный. Несмотря на это, оно эксплуатировалось, и лето 2011 года не стало исключением. 10 июля «Булгария» с отдыхающими на борту вышла из порта города Болгар обратно в Казань. Погода в тот день стояла дождливая, а на Куйбышевском водохранилище и вовсе было объявлено штормовое предупреждение.
Однако пассажирам это не мешало. Люди беспечно проводили свой выходной, наслаждаясь летом и компанией друзей и родных. Кто-то отдыхал парами, многие были с детьми, некоторые хотели успеть куда-нибудь выбраться до рождения ребенка — на борту «Булгарии» было много беременных женщин.
Из речного порта Болгара теплоход вышел около полудня. Присутствующие на борту планировали уже к вечеру быть дома. Но до точки прибытия в тот день было суждено добраться не всем. «Булгария» затонула через полтора часа после отправления.
Первые проблемы начались около 12:25, когда теплоход входил в левый поворот. На Волге поднялся сильный ветер. «Булгария» значительно накренилась вправо и открытые иллюминаторы ушли под воду. В ту же минуту в отсеки судна хлынула вода. В тот момент большинство людей находилось в ресторане, который располагался в носовой части теплохода. Они пили и ели, дети беззаботно бегали между столами, как вдруг теплоход накренился и посуда полетела со столов. На борту началась паника.
В отчетах Ространснадзора говорится: чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь курсом «на ветер». Для этого рули были положены на 15° влево. Но в итоге это стало фатальной ошибкой. Крен судна увеличился. После этого уже все иллюминаторы и часть главной палубы правого борта «Булгарии» погрузились в воду. В итоге судно опрокинулось на правый борт и затонуло за считаные минуты.
Единственное, что могли сделать люди тогда — прыгать в воду. Несмотря на время года, вода была холодной. Ноги и руки сводило судорогой, но пассажиры тонущей «Булгарии» пытались ухватиться за спасательные плоты и обломки теплохода. Ситуацию осложняло то, что при крушении судна в воду вылился мазут. Позже люди, которым удалось выжить, расскажут, что им даже не показали, где на теплоходе находятся спасательные жилеты.
«Они просто хотели отдохнуть»
Без тех самых жилетов остались в тот день Зухра Сабирова и ее
Таких добрых и светлых людей, как Зухра, надо еще поискать, признаётся Роза. Женщина успевала работать, воспитывать двоих детей и помогать родственникам. Ее дочь Эльвира была очень любознательной. Роза вспоминает, что девочка всегда задавала такие интересные вопросы, что она и сама иной раз не находила ответов.
Тем летом Зухра с дочкой хотели отдохнуть где-нибудь вдвоем. Зухра мечтала увидеть, как дочь будет радоваться прогулке на теплоходе по Волге.
— Помню, в воскресенье была страшная гроза. Гремел гром, сверкала молния. Но быстро прошло. Сестра попросила встретить родственников вечером с теплохода. Мы договорились, и я уехала домой, — вспоминает Роза.
Но уже дома раздался звонок. На том конце провода была сестра. Она сказала Розе, что с теплоходом, на котором плыли Сабировы, что-то произошло. Они поехали в местный речной порт, чтобы узнать хоть что-то. Информация об аварии только-только начала просачиваться в соцсети и на телевидение.
— Я была дома, смотрела новости и пыталась найти хоть какую-то информацию в соцсетях. Потом им (сестре и родителям. — Прим. ред.) сказали, что Зухру и Эльвиру спас другой теплоход, — вспоминает Роза.
Но на том корабле Зухры и ее дочки не оказалось. Утром родственники узнали, что шансов найти их живыми нет.
«Это я купил сыну и его невесте билеты на теплоход»
Наиль Сейдгазов в той страшной трагедии потерял сына Эльнара и его невесту Ирину. Наиль сам купил влюбленным билеты на теплоход — по просьбе сына, который на тот момент жил в Челябинске.
— Эльнар и Ирина собирались пожениться, вроде как уже даже купили квартиру в Челябинске. Он привез ее в Казань познакомиться со мной и заодно побывать в круизе на Волге. В детстве мы часто с ним катались по реке. Видимо, это запало ему в голову. В день поездки мы проводили их. Шел сильный дождь, теплоход должен был уйти в 8 часов, но сделал это позже, как раз из-за погоды. А на следующий день мне позвонила племянница с вопросом: «Ты слышал, что на Волге затонул какой-то теплоход?» В интернете я увидел, что это «Булгария», — вспоминает Наиль.
После этого родственники сразу же рванули в речпорт, чтобы выяснить, что случилось и кто остался жив. К их приезду там уже собралось огромное количество людей. Они простояли в порту до позднего вечера, но ни власти, ни сотрудники МЧС не давали полной информации о случившемся.
— А потом уже пришел теплоход «Арабелла», команда которого спасала тех, кто не утонул. Но на борту среди спасенных не было Эльнара и Ирины. До последнего момента мы надеялись, что они спаслись... Многие говорили, что кого-то спасли местные рыбаки. А на второй день мы поехали в морг на опознание. Там мы и нашли наших Эльнара и Ирину...
Мужчина делится: когда он покупал билеты, никто и не подозревал, что «Булгария» находится в таком плачевном состоянии. Да и дата путешествия по Волге их полностью устраивала. Билеты были куплены на основную часть палубы в носовой части теплохода.
— В Следственном комитете нам показывали, где были найдены тела. Ирину нашли в каюте. Когда теплоход начал тонуть, у нее заклинило дверь и она не смогла выйти. А Эльнар, видимо, выходил покурить, и, судя по данным следкома, он бежал в сторону их каюты, — рассказывает Наиль Сейдгазов.
Поговорили мы с ним и про выплаты, которые пострадавшие родственники должны были получить от виновников трагедии. Как рассказал Наиль Джафарович, с каждого, кто оказался на скамье подсудимых, должны были взыскать по 200 тысяч рублей в пользу родственников погибших или пострадавших. Однако этих денег полностью так никто и не получил.
Наиль делится, что первое время еще приходили какие-то средства. Но потом судебные приставы прислали исполнительный лист, где говорилось, что с виновных невозможно взыскать деньги. Причина простая — с них попросту нечего было брать. А от средств, полученных из федерального бюджета, Наиль отказался в пользу своей первой жены.
Виновные уже на свободе
Последствия страшной катастрофы, по данным российского МЧС, ликвидировали 16 суток. Привлекли около 900 спасателей. На месте крушения работал и тогда еще глава МЧС Сергей Шойгу. Там же были и спасатели из Казани, но никто из них сегодня не захотел вспоминать те часы, проведенные на месте крушения. Все, к кому обратились журналисты 116.RU, объяснили: это были очень страшные дни даже для спасателей. И честно признались, что вспоминать тот ужас просто не хватает моральных сил.
МЧС пишет, что в зоне бедствия в течение 4 дней круглосуточно работали 200 водолазов из разных городов. Они спали и ели тут же — на буксирах и теплоходе «Арабелла».
Круизный теплоход «Арабелла» фигурирует в этой истории неслучайно. «Арабелла» оказалась единственным судном, не прошедшим мимо терпящей бедствие «Булгарии». Именно ее экипаж под командой Романа Лизалина вылавливал из холодной воды тонущих людеей. Позже Лизалину вручат за это орден Мужества, а остальным членам его команды — медали «За спасение погибавших».
А вот капитанов сухогруза «Арбат» и толкача «Дунайский 66», которые прошли мимо плотов с пассажирами и экипажем теплохода «Булгария», привлекут к ответственности. Капитана первого, Юрия Тучина, приговорят к штрафу в 130 тысяч рублей, капитана второго, Александра Егорова, — к штрафу в 190 тысяч.
Но главные виновники трагедии тоже не остались без наказания. После крушения «Булгарии» было возбуждено несколько уголовных дел. Самый большой срок получила Светлана Инякина — директор агентства «АгроРечТур», которое взяло престарелую «Булгарию» в аренду. Ей дали 11 лет тюрьмы. Впрочем, отсидела она в общей сложности только 7 и вышла на свободу по амнистии к
Сейчас ее судьба неизвестна. Кто-то говорит, что Инякина сменила внешность и пишет книгу, кто-то рассказывает, что она спокойно живет и работает в той же Казани.
Рамиля Хаметова, старшего помощника капитана «Булгарии», посадили на 6,5 года. Но он тоже вышел на свободу раньше этого срока — спустя 4 года 7 месяцев и всё по той же амнистии. Еще среди людей, получивших срок, был старший эксперт камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Именно он выдал старенькому теплоходу разрешение на эксплуатацию. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. Но до колонии Ивашов так и не дошел. Благодаря амнистии его освободили условно-досрочно в зале Мотовилихинского суда Перми.
Ирек Тимергазеев и Владислав Семенов тоже получили свое наказание. Первый был начальником казанского отделения Ространснадзора, второй — главным госинспектором того же ведомства. Их осудили за злоупотребление должностными полномочиями из «иной личной заинтересованности». Тимергазееву суд дал 6 лет колонии, Семенова приговорили к пяти годам.
Так или иначе все, по чьей неосторожности, жадности или, может, даже глупости погибло такое количество людей, уже давно на свободе.
Чему научила «Булгария»
Кажется, такая крупная трагедия, всколыхнувшая не только Россию, но и мир, должна была чему-то научить отрасль. Сделать перевозки людей безопаснее, назначенных на высокие посты людей — ответственнее. Произошло ли это, мы спросили у главного специалиста по флоту компании «Адмиралъ» Сергея Мамонова. В судоходстве он не первый год и сам следил за изменением правил эксплуатации судов.
После крушения «Булгарии», по его словам, было принято несколько нововведений, но вот пошли ли новые правила на пользу — большой вопрос.
Например, появился «Технический регламент безопасности общественного водного транспорта», в 2018 году были приняты новые правила плавания, новое положение о дипломировании, положение о минимальном составе и еще ряд новых документов. Сергей Мамонов объясняет: именно в их огромном количестве кроется множество подводных камней, которые не то чтобы способствуют, но как минимум могут привести к повторению «Булгарии».
Например, по мнению Мамонова, настоящая бомба — новое положение о дипломировании. Оно облегчает получение диплома судоводителя, но при этом новые кадры могут быть менее квалифицированными. А ведь именно ошибка экипажа привела к тому, что «Булгария» 11 лет назад пошла на дно.
Объясняем. Раньше человек, окончивший учебное заведение, получал диплом
— Новое положение о дипломировании фактически эту градацию убрало. Теперь у нас нет третьих и вторых помощников, а только помощник капитана, потом старпом и капитан. То есть человек, окончивший среднее учебное заведение, может получить диплом помощника капитана, и на основании этого документа его можно поставить нести самостоятельную вахту, — объясняет Сергей Мамонов.
Подобная ситуация и была на «Булгарии», где недавний выпускник речного училища был на должности электромеханика. Именно он отключил питание генераторов, чем фактически обездвижил судно во время шторма. Правила судоходства делать это без доклада на капитанский мостик запрещают.
— У него не было опыта, он не мог занимать должность электромеханика, — говорит Мамонов. — Если бы двигатель не был остановлен несвоевременно, не исключен вариант, что теплоход мог дотянуть до ближайшей отмели. А этим положением о дипломировании мы фактически сами себе вырыли яму, чтобы «Булгария» повторилась еще раз.