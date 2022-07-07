Пропавшая девочка. Как маленькую Настю Муравьёву не смогли найти живой — история большой трагедии

Гибель 8-летней Насти Муравьёвой из Тюмени, которую похитили и жестоко убили летом 2021 года, стала большой бедой для всей страны. Ребенок умер в муках и страданиях.



Спустя год мы вспомнили, как и где жила Настя Муравьёва. Как она пропала средь бела дня, и как полтора месяца люди не теряли надежды найти ее живой. Но девочку нашли мертвой в коробке на берегу озера. На подозреваемого силовики вышли через несколько дней. Им оказался 40-летний житель соседнего дома Виталий Бережной. Мебельщик и бывший силовик. Сначала он признался в преступлении, но потом сказал, что под пытками оговорил себя и ни в чём не виновен.