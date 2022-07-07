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Пропавшая девочка. Как маленькую Настю Муравьёву не смогли найти живой — история большой трагедии

До сих пор остался вопрос: почему ее никто не смог спасти?

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Гибель 8-летней Насти Муравьёвой из Тюмени, которую похитили и жестоко убили летом 2021 года, стала большой бедой для всей страны. Ребенок умер в муках и страданиях.

Спустя год мы вспомнили, как и где жила Настя Муравьёва. Как она пропала средь бела дня, и как полтора месяца люди не теряли надежды найти ее живой. Но девочку нашли мертвой в коробке на берегу озера. На подозреваемого силовики вышли через несколько дней. Им оказался 40-летний житель соседнего дома Виталий Бережной. Мебельщик и бывший силовик. Сначала он признался в преступлении, но потом сказал, что под пытками оговорил себя и ни в чём не виновен.

Как люди искали девочку, что полицейские обнаружили в квартире Бережного, как разъяренная толпа местных жителей требовала выдать его для расправы — смотрите в нашем коротком видеосюжете, который опубликован выше.

И читайте большое расследование 72.RU о том, как изменилась жизнь Муравьёвых после гибели Насти. В этом же материале есть эксклюзивные подробности, о которых ранее не было известно общественности.

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