Долететь — это полбеды: можно ли съездить в отпуск на русский юг и не разориться

Еще один экономный вариант можно найти в конце июля — начале августа: 7 тысяч за одну ночь. В целом же цены в отелях растут в течение каждого месяца до конца августа. В среднем, по данным сервиса «Яндекс.Путешествия», на середину и конец июля за ночь в самых недорогих отелях и гостиницах нужно будет заплатить около 7,5 тысячи за ночь, а в августе — около 7,7 тысячи за ночь.

Тем не менее попытаться сэкономить еще больше все-таки можно.



— В плане проживания можно посоветовать помониторить сайты отелей, обзвонить их — вероятно, на какие-то конкретные ближние даты могут быть акции, — рассказал Антон Тримайлов. — Но есть вероятность, что при заселении могут повысить цену: например, по телефону принять по одной, а в самом отеле назвать другую, которая намного выше. Даже если вы на сайте нашли, позвонили в отель и вам назвали цену, надо получить гарантии, что вас заселят по ней же. Нужно быть осторожнее с такими привлекательными предложениями. Есть, конечно, варианты с дикой застройкой, например, гаражные кооперативы, где настраиваются по три-четыре этажа, а потом эти комнаты сдаются. Есть люди, которые так отдыхают, но даже это сейчас стоит очень дорого. Готовы ли туристы платить по три тысячи в сутки, чтобы в таком жить?

