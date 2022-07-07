Долететь — это полбеды: можно ли съездить в отпуск на русский юг и не разориться
Разобрались, как сэкономить на жилье и других расходах на отечественных черноморских курортах
Перед планированием отдыха всегда интересно узнать, на чём можно сэкономить, чтобы отпуск не так сильно ударил по карману. Где отдохнуть будет выгоднее всего? Рассказываем о лайфхаках, которые помогут сэкономить в отпуске на юге России.
Где отдых экономнее
Задуматься об экономии нужно еще на этапе покупки билетов, поскольку найти дешевые сейчас крайне непросто. По данным экспертов НПФ «Открытие», на отечественных морских курортах этим летом отпуск готовы провести около 38% опрошенных россиян.
— Сочи сильно загружен — по сути, там сейчас единственный аэропорт, работающий на юге страны, он страшно перегружен, как и сам город, выполняет для России функции хаба, и международные рейсы через него летают, — объясняет редактор портала Profi.Travel Антон Тримайлов. — Поэтому сейчас нужно стараться выбрать место отдыха подальше от сочинских локаций. Шансы найти место за какие-то вменяемые деньги есть в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Крыму. В Анапе найти жилье условно дешевле, чем в Геленджике, а если еще и до Крыма доехать, то можно и там что-то найти.
Эксперт считает, что в данный момент вопрос экономии актуален только для Сочи, поскольку на остальных курортах цены находятся на приемлемом уровне — проблемы лишь только в том, как туда добраться.
— Нужно искать пути проезда, чтобы сэкономить на перевозке. Можно долететь до Сочи, а оттуда уже поездом или на автотранспорте добираться до других курортов, где можно провести отдых за меньшие деньги. Конечно, сам перелет до Сочи будет дорогим, — уточнил Антон Тримайлов.
Доехать из Сочи до других городов-курортов можно на такси или автобусе. Например, цена поездки на такси до Анапы составляет в среднем 12,5 тысячи рублей (7 часов 50 минут в пути). До Геленджика добраться быстрее и дешевле: 6 часов в пути за 9300 рублей. Билет на автобус от Сочи до Анапы и Геленджика стоит от 2 тысяч рублей.
Также при поездке в Геленджик можно комбинировать железнодорожный и автобусный маршруты: например, добраться из Сочи до Туапсе на электричке (от 300 до 500 рублей), а там пересесть на автобус (от 422 рублей, в пути чуть больше трех часов).
По словам независимого финансового эксперта Александра Патешмана, можно сэкономить даже на полете в Сочи — например, взять билет на самолет в другой ближайший город с открытым аэропортом (например, Минеральные Воды или Владикавказ), а затем добраться до Сочи на машине (при необходимости).
— В Сочи улететь из Москвы стоит около 20 тысяч туда-обратно (на одного человека. — Прим. ред.), потому что Сочи раскрученный курорт, а сейчас еще и хаб для полетов за границу с пересадками. Это очень дорого, — считает эксперт. — Если нужно лететь на самолете, можно обратить внимание, например, на Минеральные Воды. Он находится на юге, не так далеко от моря, но полет из Москвы — три тысячи рублей в одну сторону (по данным сервиса Aviasales, самые дешевые билеты до конца июня — около 3,5 тысячи на одного человека. — Прим. ред.). Если есть необходимость попасть на море, то можно взять дешевые билеты в один из рабочих аэропортов, а там арендовать машину и строить тур, исходя из места прилета.
А если хочется в Сочи?
Для тех, кто все-таки намеревается отдохнуть в Сочи, есть грустные новости — это будет очень дорогой отпуск. Как говорит Антон Тримайлов, в ближайшие пару месяцев экономить там будет невозможно. Идеальное время для того, чтобы провести отдых подешевле — после высокого сезона, начиная с сентября.
— По Сочи, если брать до конца высокого сезона — до августа включительно, — всё, что есть, продается очень дорого, сэкономить там будет крайне проблематично, — объяснил Антон Тримайлов. — Ни отели, ни частный сектор не будут снижать цены, потому что погода хорошая, сильная загрузка — все, кто не улетел в Турцию, не смог попасть в Крым и на другие курорты, находятся в Сочи. Сочи загружен так, что вот-вот треснет, поэтому там никто не настроен скидывать цены. Что бы там сейчас ни было, туристы возьмут за любые деньги.
Для наглядности мы проанализировали, сколько будет стоить неделя отдыха в сочинских отелях по системе «всё включено» для семьи из двух человек. По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», экономнее всего заселяться на ближайшее время (8–15 июля): самые дешевые варианты обойдутся в 7–10 тысяч за одну ночь. Аналогичные расценки предлагают и на портале Ostrovok.ru.
Еще один экономный вариант можно найти в конце июля — начале августа: 7 тысяч за одну ночь. В целом же цены в отелях растут в течение каждого месяца до конца августа. В среднем, по данным сервиса «Яндекс.Путешествия», на середину и конец июля за ночь в самых недорогих отелях и гостиницах нужно будет заплатить около 7,5 тысячи за ночь, а в августе — около 7,7 тысячи за ночь.
Тем не менее попытаться сэкономить еще больше все-таки можно.
— В плане проживания можно посоветовать помониторить сайты отелей, обзвонить их — вероятно, на какие-то конкретные ближние даты могут быть акции, — рассказал Антон Тримайлов. — Но есть вероятность, что при заселении могут повысить цену: например, по телефону принять по одной, а в самом отеле назвать другую, которая намного выше. Даже если вы на сайте нашли, позвонили в отель и вам назвали цену, надо получить гарантии, что вас заселят по ней же. Нужно быть осторожнее с такими привлекательными предложениями. Есть, конечно, варианты с дикой застройкой, например, гаражные кооперативы, где настраиваются по три-четыре этажа, а потом эти комнаты сдаются. Есть люди, которые так отдыхают, но даже это сейчас стоит очень дорого. Готовы ли туристы платить по три тысячи в сутки, чтобы в таком жить?
Александр Патешман предложил туристам оформлять бронь только в гостиницах с бесплатной отменой — если что-то не понравится при заселении, можно будет отказаться:
— Можно сделать две брони, даже если заселились в одну гостиницу: просто разбить ее на две недели. Одну неделю отдохнули, и, если что-то не понравится, походить, посмотреть, пообщаться со знакомыми, найти вариант подешевле — а затем отменить вторую бронь.
Если же вы готовы отдыхать «дешево и сердито», можно заселиться в гостевые дома. На портале Ostrovok.ru указано, что на ближайшее время (8–15 июля) самый недорогой вариант — 650 рублей за ночь для семьи из двух человек (цена за комнату). Если же смотреть более далекие даты, там цена будет выше: около 700 рублей за ночь на середину и конец июля, более 1000 рублей за ночь — на август.
А что в Крыму?
Еще в марте цены на жилье в Крыму рванули вверх — отельеры испугались резкого скачка инфляции. Теперь же стоимость номеров и других туристических услуг во многих отелях опустилась до цен 2021 года.
— За достаточно небольшие деньги можно разместиться на западном берегу Крыма, питание там не сильно дорогое. По сути, нет большой необходимости экономить на курортах, где нет аэропортов или они закрылись. Там можно найти за приемлемые деньги и размещение, и питание, так как они недозагружены — почти всё, что можно, на себя забрали Сочи, Красная Поляна и прилегающие территории, та же Абхазия, — рассказал Антон Тримайлов.
Достаточно небольшие деньги выглядят так: около 5,5 тысячи за ночь для недельного отдыха семьи из двух человек. Это самый дешевый вариант в категории «всё включено» на сервисе «Яндекс.Путешествия» на ближайшее время (8–15 июля), но в целом такая цена сохраняется до конца августа.
Гостевой домик же в Крыму можно снять намного дешевле: на ближайшее время (8–15 июля) ночь в самом дешевом из них обойдется в 800 рублей (по данным портала Ostrovok.ru). Хорошие новости — до конца августа эта цена меняться не будет.
Многие отели и санатории Крыма не стали поднимать цены на высокий сезон — июль и август, оставив их такими же, как в июне. А некоторые уже сейчас дают скидки на проживание, если длительность бронирования превышает 20 дней — стараются компенсировать отдыхающим проблему с логистикой. Именно отмена авиарейсов стала главной причиной уменьшения турпотока и снижения цен на отдых в Крыму.
Сделать отдых дешевле в плане жилья можно и с помощью проекта Ростуризма «Мы вместе.Туризм», который объединяет туроператоров и отельеров. С его помощью можно выяснить, где туристам предлагают дополнительные скидки или акции, а также специальные ценовые условия.
Как еще можно сэкономить на отдыхе?
Независимый финансовый эксперт Александр Патешман предложил путешественникам ещё несколько способов сэкономить на своей поездке. Вот его советы:
- если путешествуете на машине, заранее составьте маршрут и загрузите все карты на телефон — в пути не везде может ловить интернет. Выезжать из города лучше поздно вечером, когда дороги разгружены. На платных трассах дешевле ехать по ночам (с 01:00 до 06:00) и расплачиваться с помощью транспондера (электронное устройство для оплаты проезда);
- для тех, кто едет на поезде: если билеты куплены заранее, а накануне поездки цена на ваше направление существенно снизилась, можно сделать возврат билетов и купить новые более дёшево. Деньги вернутся на карту в период от 7 до 30 дней, а комиссия совсем небольшая — 2,2 рубля. Кроме того, до конца августа можно пользоваться 50-процентной скидкой от РЖД на покупку билетов для детей от 10 до 17 лет;
- при бронировании номера в гостинице можно указать в комментариях, что у вас особый день: годовщина или помолвка. Сотрудники отеля могут сделать комплимент в виде улучшенного номера или принести корзину фруктов;
- вопрос с питанием можно решить, заказывая и забирая готовую еду из кафе или ресторанов: навынос она стоит дешевле;
- в поездке можно вылечить зубы или вставить импланты: на юге это сделать в два раза дешевле, чем в Москве. Перед выездом можно посмотреть, к какому врачу записаться, сделать все необходимые снимки, а на отдыхе параллельно заняться лечением.
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