Хмель даже на гербе: журналист НГС побывал в городе, который претендует на звание пивной столицы России

С каждым годом разные обстоятельства способствуют в России распространению внутреннего туризма. Путешественники открывают для себя новые направления и города. И если Казань — это уже довольно известная точка на карте, то из нее можно добраться в другой город — Чебоксары. Журналист НГС Мария Тищенко побывала там и описала наиболее интересные места, которые можно посмотреть за один день.

