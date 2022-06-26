Хмель даже на гербе: журналист НГС побывал в городе, который претендует на звание пивной столицы России
Что посмотреть в Чебоксарах за один день
С каждым годом разные обстоятельства способствуют в России распространению внутреннего туризма. Путешественники открывают для себя новые направления и города. И если Казань — это уже довольно известная точка на карте, то из нее можно добраться в другой город — Чебоксары. Журналист НГС Мария Тищенко побывала там и описала наиболее интересные места, которые можно посмотреть за один день.
Чебоксары — это столица Чувашской республики, которая находится в 100 километрах от Йошкар-Олы, 160 — от Казани, 240 — от Нижнего Новгорода и 650 — от Москвы. Город расположен на берегу Волги, поэтому попасть в него можно как по реке, так и по воздуху, прилетев на самолете в местный аэропорт, или по суше — на поезде, автобусе или машине.
Я добиралась в Чебоксары из Казани на машине: туда дорога заняла 2,5 часа, а обратно 4,5 часа — потому что это было утром в субботу, когда многие едут в этом направлении на дачу. Но такой сложный путь компенсировался красивой природой за окном — сочной зеленью и кучевыми облаками.
У меня не было времени на неторопливые походы в театры или музеи, на осмотр разных достопримечательностей Чебоксар, поэтому я выбирала пеший осмотр города. Правда, успела увидеть из машины основные памятники — Гагарину и Чапаеву.
Если за день до этого в Казани было пасмурно и дождливо, то Чебоксары встретили ярким солнцем. Первой точкой маршрута стала набережная, точнее, одна из них — у Чебоксарского залива. Ее еще называют Советской. На набережной сделана большая площадка для детей и есть площадка для взрослых, с которой можно наблюдать за птицами — утками, лебедями, чайками.
Далее можно пройти по пешеходному мосту через Чебоксарский залив и выйти к символу города — монументу «Мать-Покровительница», существующему с 2003 года. Он напоминает статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Можно было пойти по той же стороне берега, но от статуи я вернулась обратно, чтобы продолжить путь к Красной площади. На ней было много людей и играла музыка, в частности песня про Чебоксары. Кто-то просто прогуливался, кто-то сидел на скамейках, кто-то катался на самокатах или колесе обозрения.
В центре площади стоят скамейки, образующие круг: пространство внутри него под стеклом заполнено различными фигурками и их описанием. Например, там есть вышивка с традиционными чувашскими орнаментами, информация про Гагарина и так далее.
Ещё одна площадь, заслуживающая внимания, в первую очередь, из-за ее монументальных сталинских зданий, — это площадь Республики. Раньше она называлась площадью Ленина, памятник которому там установлен.
Можно сказать, что их объединяет бульвар купца Ефремова, который становится интересной точкой маршрута. Это пешеходная улица, которую называют местным Арбатом, с различными памятниками. Например, героям «12 стульев» Ильфа и Петрова Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову, которые останавливались в Чебоксарах, когда плыли по Волге в поисках спрятанных драгоценностей. А после них — памятник Маленькому принцу с его Розой.
Также здесь находится еще один центр притяжения туристов — музей пива. В нём за 100 рублей могут провести экскурсию по залам. И в том же здании находится бар, где можно взять дегустационный сет из 5 сортов пива «Букет Чувашии» по 100 миллилитров каждого за 170 рублей.
Пиво в Чувашии давно считается гордостью республики. Это нашло отражение даже на ее гербе: там есть изображение золотых листьев и шишек хмеля, символизирующих традиционный чувашский обрядовый и праздничный напиток, которое чуваши издревле варят в домашних условиях.
Кроме того, в республике устраивают фестиваль пива, на который хотят собрать туристов со всей страны и пивоваров из других регионов. Он пройдет с 23 по 26 июня 2022 года на площадке возле Речного порта.
А Речной порт находится на Волге, которая также требует посещения в этом городе. Возле реки организована еще одна набережная, длиною более 6 километров, — Московская. Там можно завершить свой прогулочный день красивым закатом.
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