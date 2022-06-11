В поисках чуду: журналист НГС — о колорите, вкусной еде и достопримечательностях Дагестана (едем на море и в горы)

Жилье в Махачкале можно найти разное — на любой вкус и кошелек. В среднем от 1,5–2 тысяч за ночь и выше.





Мы выбрали отель недалеко от моря, чтобы можно было сходить на него посмотреть, и в месте с большим количеством музеев рядом. Погода в день нашего прилета значительно испортилась, хотя обещали тепло, и даже пошел снег. Местные говорили, что такого они еще не видели, но не знаю, на сколько процентов это достоверно. В сочетании с ветром погода была похожа на питерскую — ощущалась холоднее, чем в Новосибирске.