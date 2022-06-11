В поисках чуду: журналист НГС — о колорите, вкусной еде и достопримечательностях Дагестана (едем на море и в горы)
Махачкала и Дербент поразили своим гостеприимством и красотой
Некоторые, услышав об отдыхе в Дагестане, всё еще думают, что это небезопасно, но на практике стереотип разрушается. Эта республика привлекает разнообразием отдыха, колоритом, культурой, музеями, морем, природой и вкусной едой. Журналист НГС Мария Тищенко побывала там до начала туристического сезона и оценила плюсы отдыха.
Первые впечатления
Мы с молодым человеком были в Дагестане в марте. Перелет стоил 15,8 тысячи рублей на одного туда и обратно.
О Дагестане я знала только то, что там красиво: видела фотографии знакомых, которые успели там побывать в пандемию. Представлений о том, что там страшно, у меня не было, но если кто-то из знакомых слышал, как мы собираемся провести отпуск, то мог спросить: «А вы не боитесь?!» Мы настраивались на хорошее, и прогноз оправдался (кроме внезапного холода и снега).
Мы прилетели в Махачкалу, аэропорт которой больше похож на вокзал, но это и неважно. Там прекрасно работает «Яндекс.Такси», поэтому проблем с тем, как добраться до центра города, нет.
В Махачкале многие здания полуразрушены, советские. Местами она напоминает Новосибирск — по смешению разных домов на одной территории. Многие тротуары и дороги ремонтируются.
Жилье в Махачкале можно найти разное — на любой вкус и кошелек. В среднем от 1,5–2 тысяч за ночь и выше.
Мы выбрали отель недалеко от моря, чтобы можно было сходить на него посмотреть, и в месте с большим количеством музеев рядом. Погода в день нашего прилета значительно испортилась, хотя обещали тепло, и даже пошел снег. Местные говорили, что такого они еще не видели, но не знаю, на сколько процентов это достоверно. В сочетании с ветром погода была похожа на питерскую — ощущалась холоднее, чем в Новосибирске.
Махачкала поразила меня своим колоритом и сочетанием культур. Особенно тем, как много в ней всего турецкого. В музеях мы послушали историю этого места и больше узнали о том, как этот лакомый кусочек у моря в разное время хотели заполучить себе многие. Видимо, хорошее Махачкала и впитала.
К минусам можно отнести местную культуру вождения (в Новосибирске она тоже хромает). В Махачкале проезжает тот, кто громче сигналит и быстрее стартует. Видимо, кавказская кровь не позволяет медлить. На перекрестках из-за этого возникают заторы и слышится звук сигнала из разных машин. Похожее рискованное вождение есть, например, в Абхазии.
О музеях
В качестве программы нас больше интересовали природа, заброшенные аулы, горы и водопады, но погодные условия переключили фокус на музеи. И в Махачкале они оказались весьма интересными!
Входной билет в среднем стоит 200 рублей, но примерно за такую же сумму можно походить вместе с экскурсоводом и узнать больше. Там можно посмотреть наряды разных национальностей, кубачинское серебро, кинжалы и другие изделия дагестанских мастеров.
Настоящим открытием для меня как для любителя живописи стал художественный музей. Кроме интересных работ местных художников, здесь представлены и известные картины, которые Эрмитаж передал для поднятия уровня культуры. Например, работы Брюллова, Перова, Айвазовского; «Птица Гамаюн» Васнецова и черновой вариант «Утра в сосновом лесу» Шишкина.
В театры в эту поездку мы сходить не успели, надеюсь, получится в следующий раз.
О еде
Еда в Дагестане — это отдельный пункт, требующий внимания! Перед поездкой я изучила местную кухню и поняла, что точно нужно пробовать хинкал, чуду и абрикосовую кашу с урбечем. Но гастрономических открытий было больше.
Хинкал не имеет отношения к грузинскому созвучному блюду, и у разных народов Дагестана он делается по-разному. Из-за сочетания бульона, теста и мяса мне это блюдо напоминает бешбармак, но вкус всё равно другой. Мне понравились разные варианты хинкала: и толстые куски теста с большим куском говядины, которые нужно есть вместе, макая в соус, запивая бульоном, и тонкие лепешки из кукурузной муки в сочетании с домашней колбасой. Последний мы ели на обеде в горах во время экскурсии.
Чуду по составу и смыслу отдаленно напоминает хачапури, потому что включает тесто и, например, сыр, но всё равно получается вкусное и неповторимое блюдо. Чуду — это очень тонкие лепешки с начинкой. Кроме сыра, внимания заслуживает версия с мясом, ботишал (мясо с картошкой) и даже с тыквой! Конечно, лучше есть горячими, сразу.
О том, как вкусна абрикосовая каша с урбечем, я много читала, но какая она, представить так и не смогла. Мне это блюдо больше напомнило вкусный бабушкин кисель, который она делала из полевой клубники. И на самом деле (как я потом узнала у местных жителей) основа каши — это абрикосовый сок с крахмалом, а не какая-нибудь рисовая каша с кусочками абрикосов, как можно было бы представить. И в итоге мы получаем прекрасное сочетание сладко-кислой каши, контрастирующей с горьким и полезным урбечем из льна. В общем, просите добавки!
Местная еда радовала не только вкусом, но и ценами. Абрикосовая каша — 100 рублей, чуду — 100–150, хинкал — 200. Пир на двоих в Дагестане можно устроить на 500–700 рублей.
В местных заведениях, которые мы находили, вкусными были и другие блюда, например жаркое из говядины и овощей, супы и любые салаты. К еде мы заказывали травяной чай, который в каждом заведении делают из своего набора трав, но везде вкусно. К нему подают сахар и даже конфеты. Из-за любви к урбечу в Дагестане можно встретить авторский кофе с ним — даже в горах.
Из-за распространения мусульманства в Дагестане в основном едят говядину и баранину и не продают на каждом шагу алкоголь. Для алкоголя выделены специализированные магазины, в которых много местной продукции. Хорошее вино или коньяк можно купить за 250 рублей. Некоторые кафе не продают алкоголь, но разрешают туристам принести его с собой, а в некоторых (редких) продается пиво.
Из-за того, что в Дагестане много всего турецкого, конечно, стоит поговорить о еде. Если нет возможности полететь в Турцию, то вкусное турецкое пиде, пахлаву, кёфте, суп-пюре из чечевицы можно поесть в Махачкале. И в турецких заведениях, и в заведениях с местной кухней есть очень вкусный шашлык из баранины и печень, приготовленная на мангале.
Красивые места
Красивые места в Дагестане можно посмотреть самостоятельно, взяв машину напрокат, но этот вариант мы отложили до следующего раза. Или можно отправиться на экскурсию — индивидуальную или групповую. Если ехать в составе группы, то экскурсия на день в среднем будет стоить 2500 рублей, можно отдать 5–6 тысяч за машину и поехать с гидом своей компанией.
Мы съездили на несколько групповых экскурсий и остались довольны. Правда, из-за погоды выбор был ограничен. Мы посмотрели знаменитый Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское водохранилище, село Мочох, Хунзах. На будущее осталось знаменитое село Кубачи, заброшенный аул, экраноплан «Лунь», Грозный в Чечне и так далее.
Но еще одну экскурсию мы устроили себе сами — поехали на день на электричке в Дербент. Дорога занимает около 2,5 часа, билет стоит примерно 200 рублей. Этот город требует отдельного внимания и рассказа о себе. В нём еще больше исторической составляющей, красивая крепость, мечеть, старые турецкие хаммамы и добрые местные жители, которые пригласили нас на чаепитие. Стоит приезжать туда на большее количество времени и подробнее изучать.
Если подытожить, то Дагестан влюбляет в себя и требует летнего продолжительного маршрута.
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