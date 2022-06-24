«Был без вести пропавшим». В Барабинске похоронят 21-летнего ефрейтора — он погиб на Украине в марте

В Новосибирской области пройдет прощание с 21-летним Вячеславом Бельтиковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Информацию о похоронах, которые пройдут завтра, 25 июня, в Барабинске, сообщил сайт администрации района.



— С чувством глубочайшего сожаления и скорби сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб наш земляк — Бельтиков Вячеслав Иванович, 08.08.2000 года рождения, — говорится на сайте администрации Барабинского района.

