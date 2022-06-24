«Был без вести пропавшим». В Барабинске похоронят
21-летнего ефрейтора — он погиб на Украине в марте
У него остались жена и маленькая дочь
В Новосибирской области пройдет прощание с
— С чувством глубочайшего сожаления и скорби сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб наш земляк — Бельтиков Вячеслав Иванович, 08.08.2000 года рождения, — говорится на сайте администрации Барабинского района.
Как рассказала корреспонденту НГС родная сестра погибшего Татьяна, у молодого человека остались жена и
— По званию он ефрейтор. Мы предполагали [его гибель] месяца два, даже чуть больше. Был без вести пропавшим долгое время, и вот только летом [стало понятно]. Он из большой многодетной семьи, у него 6 братьев и сестер, — сообщила Татьяна.
Она также добавила, что Вячеслав всегда мечтал служить, поэтому после «срочки сразу подписал контракт».
В городе Черепаново Новосибирской области сегодня прощаются с погибшим в боях на Украине военнослужащим —