СЕЙЧАС +24°С
Пробки 5/10
usd 53.36
eur 55.99
Срочно21-летний ефрейтор погиб на Украине
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Был без вести пропавшим». В Барабинске похоронят 21-летнего ефрейтора — он погиб на Украине в марте

У него остались жена и маленькая дочь

2 618
Вячеслав Бельтиков воспитывался в многодетной семье — у него 6 братьев и сестер

Вячеслав Бельтиков воспитывался в многодетной семье — у него 6 братьев и сестер

Поделиться

В Новосибирской области пройдет прощание с 21-летним Вячеславом Бельтиковым, погибшим во время спецоперации на Украине. Информацию о похоронах, которые пройдут завтра, 25 июня, в Барабинске, сообщил сайт администрации района.

— С чувством глубочайшего сожаления и скорби сообщаем, что, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, погиб наш земляк — Бельтиков Вячеслав Иванович, 08.08.2000 года рождения, — говорится на сайте администрации Барабинского района.

Как рассказала корреспонденту НГС родная сестра погибшего Татьяна, у молодого человека остались жена и 7-месячная дочь. Дата гибели Вячеслава Бельтикова, по ее словам, — 15 марта.

— По званию он ефрейтор. Мы предполагали [его гибель] месяца два, даже чуть больше. Был без вести пропавшим долгое время, и вот только летом [стало понятно]. Он из большой многодетной семьи, у него 6 братьев и сестер, — сообщила Татьяна.

Она также добавила, что Вячеслав всегда мечтал служить, поэтому после «срочки сразу подписал контракт».

В городе Черепаново Новосибирской области сегодня прощаются с погибшим в боях на Украине военнослужащим24-летним Виталием Зубаревым. Он был кандидатом в мастера спорта по каратэ.

По теме

погибшие в спецоперации
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2