В Черепанове похоронят 24-летнего кандидата в мастера спорта по каратэ — он погиб в спецоперации на Украине

В городе Черепаново Новосибирской области простятся с погибшим в боях на Украине военнослужащим — 24-летним Виталием Зубаревым. Информацию о его гибели и похоронах корреспонденту НГС подтвердили в администрации Черепановского района.



— 17 июня 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, проявив стойкость и мужество, в бою погиб наш земляк Зубарев Виталий Алексеевич (15.04.1998 года рождения), — говорится в сообщении администрации на сайте.

