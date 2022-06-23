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Спецоперация на Украине

В Черепанове похоронят 24-летнего кандидата в мастера спорта по каратэ — он погиб в спецоперации на Украине

Прощание с ним состоится завтра, 24 июня

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Виталий Зубарев профессионально занимался каратэ и имел на счету несколько побед

Виталий Зубарев профессионально занимался каратэ и имел на счету несколько побед

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В городе Черепаново Новосибирской области простятся с погибшим в боях на Украине военнослужащим — 24-летним Виталием Зубаревым. Информацию о его гибели и похоронах корреспонденту НГС подтвердили в администрации Черепановского района.

— 17 июня 2022 года, выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине, проявив стойкость и мужество, в бою погиб наш земляк Зубарев Виталий Алексеевич (15.04.1998 года рождения), — говорится в сообщении администрации на сайте.

Там же перечисляются регалии погибшего: он с детства занимался каратэ киокусинкай, был кандидатом в мастера спорта, бронзовым призером первенства Европы в Болгарии, неоднократным победителем первенств Сибирского федерального округа и Новосибирской области и международных турниров.

— В 2016 году окончил школу № 3 Черепанова и поступил в Сибирский государственный университет физической культуры и спорта в Омске, — сообщает районная администрация.

Простятся с Виталием Зубаревым 24 июня в районном культурном центре.

Недавно на Украине погиб 54-летний снайпер-разведчик из Сузунского района Игорь Меренов. Он был членом добровольческого отряда.

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