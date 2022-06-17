В спецоперации погиб разведчик-снайпер из
НСО — он записался добровольцем
Игорю Меренову было
В Сузунском районе простились с
— 27 апреля 2022 года записался добровольцем, чтобы принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, — говорится на сайте администрации Сузунского района Новосибирской области. — Игорь Владимирович погиб
В сообщении отмечается, что Игорь Владимирович — младший сержант, разведчик-снайпер, служил в Республике Афганистан с
Игорь Меренов был награжден медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту СССР», «От благодарного афганского народа», памятными медалями «
Сайт приводит выступление и соболезнования главы района Лилии Некрасовой на траурном митинге.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
— Земляки! Мы прощаемся с Игорем Владимировичем Мереновым. Вся его жизнь была служением Отечеству. Он защищал рубежи нашей Родины в Афганистане, принимал участие в ликвидации террористических формирований в Чечне. Он честно, мужественно, с достоинством выполнял свой воинский долг, награжден медалью «За отвагу», — цитирует Лилию Некрасову сайт администрации. — В суровый час испытаний для страны настоящий патриот и защитник Отечества принял решение использовать свой боевой опыт. Записался добровольцем специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мир.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.
В Татарском районе Новосибирской области