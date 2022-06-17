В спецоперации погиб разведчик-снайпер из НСО — он записался добровольцем

В сообщении отмечается, что Игорь Владимирович — младший сержант, разведчик-снайпер, служил в Республике Афганистан с 26 января 1987 года по 7 июня 1988 года. Участник боевых действий в Чечне с 26 мая 2002 года по 3 августа 2002 года и с 14 марта 2003 года по 5 мая 2003 года.