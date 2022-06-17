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Спецоперация на Украине

В спецоперации погиб разведчик-снайпер из НСО — он записался добровольцем

Игорю Меренову было 54 года

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Игорь Владимирович погиб <nobr class="_">3 июня</nobr> в селе Орехово Луганской Народной Республики

Игорь Владимирович погиб 3 июня в селе Орехово Луганской Народной Республики

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В Сузунском районе простились с 54-летним Игорем Владимировичем Мереновым, погибшим во время спецоперации.

— 27 апреля 2022 года записался добровольцем, чтобы принять участие в специальной военной операции в составе добровольческих отрядов, — говорится на сайте администрации Сузунского района Новосибирской области. — Игорь Владимирович погиб 3 июня в селе Орехово Луганской Народной Республики.

В сообщении отмечается, что Игорь Владимирович — младший сержант, разведчик-снайпер, служил в Республике Афганистан с 26 января 1987 года по 7 июня 1988 года. Участник боевых действий в Чечне с 26 мая 2002 года по 3 августа 2002 года и с 14 марта 2003 года по 5 мая 2003 года.

Игорь Меренов был награжден медалями «За отвагу», «Воину-интернационалисту СССР», «От благодарного афганского народа», памятными медалями «25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана», «30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана». Награжден орденом «За службу на Кавказе», медалью «Участник боевых действий в Чечне», знаком «Миротворческая миссия».

Сайт приводит выступление и соболезнования главы района Лилии Некрасовой на траурном митинге.

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— Земляки! Мы прощаемся с Игорем Владимировичем Мереновым. Вся его жизнь была служением Отечеству. Он защищал рубежи нашей Родины в Афганистане, принимал участие в ликвидации террористических формирований в Чечне. Он честно, мужественно, с достоинством выполнял свой воинский долг, награжден медалью «За отвагу», — цитирует Лилию Некрасову сайт администрации. — В суровый час испытаний для страны настоящий патриот и защитник Отечества принял решение использовать свой боевой опыт. Записался добровольцем специальной военной операции. Он отдал свою жизнь за мир.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего.

В Татарском районе Новосибирской области 13 июня объявили общерайонным днем траура из-за гибели 20-летнего военного во время спецоперации на Украине.

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