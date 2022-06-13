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Спецоперация на Украине

Из-за гибели 20-летнего военного во время спецоперации объявлен день траура в Татарском районе

О том, что 13 июня объявлен общерайонный день траура, говорится на сайте администрации

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Район скорбит о гибели Данилы Фабрицкого

Район скорбит о гибели Данилы Фабрицкого

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В Татарском районе Новосибирской области 13 июня объявили общерайонным днем траура из-за гибели 20-летнего военного во время спецоперации на Украине. Сообщение появилось на официальном сайте администрации 12 июня.

— 13 июня 2022 года объявлен общерайонным днем траура в связи с гибелью нашего земляка, выполнявшего задачи специальной военной операции по денацификации и демилитаризации действующей власти на территории Украины. Погибший: Фабрицкий Данила Васильевич — 2002 года рождения, — говорится на сайте.

В администрации отметили доблесть и мужество погибшего.

— Пример доблести и мужества, настоящего проявления патриотизма. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Данилы — это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти, — сообщили в администрации района.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким погибшего.

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