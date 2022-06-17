«Я же не знала, что случится эта Украина». В Новосибирской области простились с 19-летним танкистом

— Он как-то не мечтал о военной службе, учился, поступил на агронома. А потом в какое-то время захотел пойти в армию. А уже прослужив полгода в армии, он решился подписать контракт. Позвонил и сказал: «Мам, я теперь буду служить по контракту». Я же не знала, что будет вот так вот, что случится эта Украина! И я как бы дала ему разрешение [на службу по контракту], подумала, что это его выбор. И когда он в отпуске был дома, перед самым Новым годом, сказал, что закончит эти три года и подпишет контракт еще на три. Ну вот... А получилось то, что получилось, — сообщила мама Якова Смолина.

