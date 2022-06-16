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Спецоперация на Украине

В Новосибирской области похоронили 31-летнего майора, погибшего на Украине

Ранее мужчина участвовал в боевых действиях в Сирии

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Евгений Кушенко получил тяжелое ранение

Евгений Кушенко получил тяжелое ранение

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Сегодня, 16 июня, в Коченево прошли похороны майора гвардии Евгения Кушенко. Информацию об этом подтвердили в администрации рабочего поселка Коченево. Он погиб 11 июня, получив тяжелое ранение.

— Евгений окончил Коченевскую СОШ № 13 в 2007 году и поступил в Новосибирское высшее командное училище, после окончания которого проходил службу на разных должностях. С июня 2020 года служил начальником штаба — заместителем командира мотострелкового батальона учебного центра (подготовки младших специалистов мотострелковых войск) 467-го гвардейского окружного учебного центра Западного военного округа. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. Награжден пятью медалями, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Коченевского района.

Известно, что у Евгения Кушенко остались жена и сын.

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14 июня в Новосибирской области Светлане Вороновой, матери погибшего военного, передали орден Мужества. Орденом наградили погибшего Виктора Манина из села Старый Искитим — мужчина принимал участие в спецоперации.

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