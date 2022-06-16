В Новосибирской области похоронили
31-летнего майора, погибшего на Украине
Ранее мужчина участвовал в боевых действиях в Сирии
Сегодня, 16 июня, в Коченево прошли похороны майора гвардии Евгения Кушенко. Информацию об этом подтвердили в администрации рабочего поселка Коченево. Он погиб 11 июня, получив тяжелое ранение.
— Евгений окончил Коченевскую СОШ
Известно, что у Евгения Кушенко остались жена и сын.
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14 июня в Новосибирской области Светлане Вороновой, матери погибшего военного, передали орден Мужества. Орденом наградили погибшего Виктора Манина из села Старый Искитим — мужчина принимал участие в спецоперации.