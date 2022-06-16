В Новосибирской области похоронили 31-летнего майора, погибшего на Украине

Сегодня, 16 июня, в Коченево прошли похороны майора гвардии Евгения Кушенко. Информацию об этом подтвердили в администрации рабочего поселка Коченево. Он погиб 11 июня, получив тяжелое ранение.



— Евгений окончил Коченевскую СОШ № 13 в 2007 году и поступил в Новосибирское высшее командное училище, после окончания которого проходил службу на разных должностях. С июня 2020 года служил начальником штаба — заместителем командира мотострелкового батальона учебного центра (подготовки младших специалистов мотострелковых войск) 467-го гвардейского окружного учебного центра Западного военного округа. Выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики. Награжден пятью медалями, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Коченевского района.

