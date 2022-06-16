Как выглядит арктический поселок с высоты? Показываем 7 морозных фото во время лета
Новосибирский фотограф Слава Степанов показал снимки из поселка Диксон, куда можно добраться только на корабле или самолете
Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки одного из самых северных населенных пунктов России — поселка Диксон. Он находится в Красноярском крае на берегу Карского моря. Добраться сюда можно только на самолете или по морю, а зимой температура опускается до -50 градусов.
Посмотрите, как выглядит этот северный поселок с высоты.
Ранее Слава Степанов побывал в круизе по Северному Ледовитому океану. Он с другими путешественниками добрался до Земли Франца-Иосифа на атомном ледоколе. Посмотрите на его завораживающие снимки из этой поездки.