Как выглядит арктический поселок с высоты? Показываем 7 морозных фото во время лета

Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки одного из самых северных населенных пунктов России — поселка Диксон. Он находится в Красноярском крае на берегу Карского моря. Добраться сюда можно только на самолете или по морю, а зимой температура опускается до -50 градусов.

Посмотрите, как выглядит этот северный поселок с высоты.