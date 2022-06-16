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Как выглядит арктический поселок с высоты? Показываем 7 морозных фото во время лета

Новосибирский фотограф Слава Степанов показал снимки из поселка Диксон, куда можно добраться только на корабле или самолете

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Как написал Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен», первое здание здесь построили в 1901 году — это был амбар для угля, который использовала Русская полярная экспедиция

Как написал Слава Степанов в своем блоге в «Яндекс.Дзен», первое здание здесь построили в 1901 году — это был амбар для угля, который использовала Русская полярная экспедиция

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Новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки одного из самых северных населенных пунктов России — поселка Диксон. Он находится в Красноярском крае на берегу Карского моря. Добраться сюда можно только на самолете или по морю, а зимой температура опускается до -50 градусов.

Посмотрите, как выглядит этот северный поселок с высоты.

Порт Диксона — самый северный в России, его называют «Воротами Арктики»

Порт Диксона — самый северный в России, его называют «Воротами Арктики»

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К Диксону не проложены дороги, поэтому товары доставляют с помощью самолетов в летную погоду

К Диксону не проложены дороги, поэтому товары доставляют с помощью самолетов в летную погоду

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На фото — памятник моряку и путешественнику Никифору Бегичеву, который занимался исследованием Таймыра

На фото — памятник моряку и путешественнику Никифору Бегичеву, который занимался исследованием Таймыра

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Еще одна достопримечательность Диксона — самолет Ли-2Т СССР-04219. Этот борт прослужил почти 25 лет, а после списания в 1976 году был установлен здесь в качестве памятника.

Еще одна достопримечательность Диксона — самолет Ли-2Т СССР-04219. Этот борт прослужил почти 25 лет, а после списания в 1976 году был установлен здесь в качестве памятника.

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Бывшее здание Морпорта построили в стиле сталинского ампира. Оно целиком сделано из дерева и на данный момент законсервировано

Бывшее здание Морпорта построили в стиле сталинского ампира. Оно целиком сделано из дерева и на данный момент законсервировано

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Сейчас в Диксоне живут около 250 человек

Сейчас в Диксоне живут около 250 человек

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Ранее Слава Степанов побывал в круизе по Северному Ледовитому океану. Он с другими путешественниками добрался до Земли Франца-Иосифа на атомном ледоколе. Посмотрите на его завораживающие снимки из этой поездки.

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АрктикаДиксонКрасноярский край
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